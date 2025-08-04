সংগ্রাহকরা এমএফআই পর্যন্ত orrow ণগ্রহীতাদের ব্যাপকভাবে তরুণ debts ণ কিনে

B ণগ্রহীতাদের মধ্যে তরুণ বিলম্ব 2025 সালে সংগ্রহকারীদের সাথে এমএফআই লেনদেনের অর্ধেক ছাড়িয়ে গেছে
২০২৫ সালের প্রথমার্ধে, orrow ণগ্রহীতাদের ইয়ং ওভারডু debt ণের অংশ, যা সংগ্রহকারীদের কাছে স্থানান্তরিত ক্ষুদ্র of ণ সংস্থাগুলি প্রথম 50% ছাড়িয়ে যায়, বদ্ধ লেনদেনের মোট ভলিউমের 54% পৌঁছেছে। আর্থিক ভাষায়, এর পরিমাণ ছিল 26.68 বিলিয়ন রুবেল। সমস্ত বৈদ্যুতিন ট্রেডিং মেঝে এবং সরাসরি লেনদেনের তথ্যের ভিত্তিতে ওভারডু debt ণ আইডি সংগ্রহের রিটার্ন দ্বারা এই জাতীয় ডেটা দেওয়া হয়। তারা এটি সম্পর্কে লিখুন “বেদোমস্টি”।
জানুয়ারী – জুনে বন্ধ লেনদেনের মোট পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের জন্য ৪২ বিলিয়ন রুবেলের তুলনায় ৪৯.৪ বিলিয়ন রুবেল বেড়ে দাঁড়িয়েছে।
তরুণ বিলম্বের অর্থ 180 দিনের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্বের সাথে debts ণ – এটি অ্যাসাইনমেন্ট মার্কেটের বৃহত্তম বিভাগ, যেখানে দাবির অধিকারগুলি তৃতীয় পক্ষগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। এই বিভাগের অভ্যন্তরে তিনটি বিভাগ আলাদা করা হয়েছে: 90 দিন পর্যন্ত 91 থেকে 120 দিন এবং 121 থেকে 180 দিন পর্যন্ত debt ণ।
এর আগে, বিশেষজ্ঞ সংগ্রহকারীদের কাছে আবাসন এবং সাম্প্রদায়িক পরিষেবাগুলির জন্য রাশিয়ান debts ণ বিক্রির ধারণার সমালোচনা করেছিলেন।