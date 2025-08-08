সংযুক্ত আরব আমিরাতে মার্কিন দূতাবাস সতর্কতার আহ্বান জানিয়েছে জেরুজালেম পোস্ট
বুধবার পর্যন্ত, রাজ্য বিভাগ সন্ত্রাসবাদ এবং ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলার হুমকির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণকারীদের সংযুক্ত আরব আমিরাতে সতর্কতা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবু ধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের, ১ May ই মে, ২০২৫ সালে তাঁর আবুধাবিতে তাঁর সফরকালে মোশি বেন মাইমন সিনাগগের সাথে দেখা করেছেন।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/ব্রায়ান স্নাইডার)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরা