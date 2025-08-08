You are Here
সংযুক্ত এলপিআরের কর্তৃপক্ষ গ্রহণের জন্য ইউক্রেনীয় শিশুদের একটি ডাটাবেস প্রকাশ করেছে। আপনি চোখ এবং চুলের রঙ অনুসারে একটি শিশুকে বেছে নিতে পারেন
সংযুক্ত এলপিআরের কর্তৃপক্ষ গ্রহণের জন্য ইউক্রেনীয় শিশুদের একটি ডাটাবেস প্রকাশ করেছে। আপনি চোখ এবং চুলের রঙ অনুসারে একটি শিশুকে বেছে নিতে পারেন

সংযুক্ত এলপিআরের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে, ইউক্রেনীয় এতিমদের একটি ডাটাবেস তাদের গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। সেভ ইউক্রেন সংস্থার প্রধান নিকোলাই কুলেব এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

ডাটাবেসে 17 বছরের কম বয়সী 294 শিশুদের ডেটা রয়েছে: তাদের নাম এবং ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হয়, চরিত্রগুলি এবং শখগুলি বর্ণনা করা হয়। বাচ্চাদের মেঝে, বয়স, চোখ এবং চুলের রঙ এবং ভাই -বোনদের উপস্থিতি দ্বারা নিয়ে যেতে পারে।

কুলেবা মন্তব্য করেছিলেন, “তারা আমাদের বাচ্চাদের যেভাবে বর্ণনা করে তা দাস ক্যাটালগের চেয়ে আলাদা নয়। এটি একবিংশ শতাব্দীতে শিশুদের মধ্যে একটি বাস্তব বাণিজ্য, যা বিশ্বের থামানো উচিত,” কুলেবা মন্তব্য করেছিলেন।

তাঁর মতে, বেসের বেশিরভাগ শিশু “লুহানস্ক অঞ্চল দখলে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং ইউক্রেনীয় নাগরিকত্ব ছিল, কিছু লোকের বাবা -মা দখলদার কর্তৃপক্ষকে হত্যা করেছিলেন, তারা কেবল অপহরণকে বৈধ করার জন্য রাশিয়ান নথি তৈরি করেছিলেন।”

নিউ গাজেটা ইউরোপের মতে, ২০২১ সালে, তাদের গ্রহণের জন্য নাবালিকাদের সম্পর্কে তথ্যের সাথে অনুরূপ একটি বেসও এলপিআর শ্রম মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার বারবার অভিযুক্ত অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় শিশুদের জোর করে রফতানি করার অভিযোগ করেছে, গ্রহণ সহ। দ্বারা ডেটা কিয়েভ, ইউক্রেন থেকে পূর্ণ -যুদ্ধের শুরু থেকেই কমপক্ষে সাড়ে ১৯ হাজার শিশু নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে দেড় হাজার তাদের জন্মভূমিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে হেগের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতির অধীনে ভ্লাদিমির পুতিন এবং সন্তানের অধিকার কমিশনারকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তারা ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চল থেকে রাশিয়া পর্যন্ত শিশুদের অবৈধ নির্বাসন সম্পর্কে সন্দেহ করা হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষগুলি অস্বীকার করে না যে তারা দখলকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে শিশুদের বের করে নিয়েছে। একই সময়ে, তারা যুক্তি দেয় যে আমরা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কথা বলছি।

“তারা পাল্টা লড়াই শুরু করতে পারে” রাশিয়ান কর্তৃপক্ষগুলি ইউক্রেন থেকে জোর করে রফতানি করা শিশুদের ভয় পায়। তারা তাদের “পুনরায় শিক্ষিত” করার চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে কঠোর ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণে রাখে। তদন্ত “মেডুসা”

