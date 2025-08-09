সকার আজ: 9 আগস্ট, 2025, লাইভ গেমস, চ্যানেল, সময়সূচী, স্ট্রিমিং

আন্তর্জাতিক ফুটবল এবং মেক্সিকোতে ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করুন। আমরা আপনাকে বলি শনিবার, 9 আগস্ট, 2025 লাইভে কোন সময় এবং কোথায় সমস্ত ম্যাচ দেখতে পাবেন।
কিছু গেম দেখা যায় টেলিভিশন খোলা, অন্যরা সীমাবদ্ধ এবং কিছু স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে।
পার্টিগুলি আজ, 9 আগস্ট, 2025 – লিগা এমএক্স লাইভ
- আমেরিকা বনাম কুইটারো | 19:00 ঘন্টা | TUDN, VIX প্রিমিয়াম, চ্যানেল 5 |
- মাজাতলান এফসি বনাম টিজুয়ানা | 21:00 ঘন্টা | হট টিভি, টুবি, ফক্স, অ্যাজটেকা 7 |
- আটলাস বনাম পাচুকা | 21:05 ঘন্টা | ভিক্স প্রিমিয়াম |
পার্টিগুলি আজ, 9 আগস্ট, 2025 – লাইভ এমএক্স এক্সপেনশন লীগ
- অ্যাটলেটিকো মোরেলিয়া বনাম আলেস ওক্সাকা | 16:00 ঘন্টা | নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেল |
- টেপাটিটলান বনাম ট্যাম্পিকো ম্যাডেরো | 17:00 ঘন্টা | নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেল |
- ক্যানকুন এফসি বনাম টিএলএক্সসিএলএ | 19:00 ঘন্টা | নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেল |
ম্যাচগুলি আজ, 9 আগস্ট, 2025 – লিগা এমএক্স মহিলাদের লাইভ
- পুয়েবলা বনাম পুমাস | 12:00 ঘন্টা | টুবি |
- নেকাক্সা বনাম আমেরিকা | 17:00 ঘন্টা | ফ্রি ভিএক্স, বিবিভিএ এমএক্স মহিলাদের ইউটিউব লীগ |
- পাচুকা বনাম সান্টোস | 17:00 ঘন্টা | টুবি |
- টোলুকা বনাম লেন | 19:05 ঘন্টা | ফ্রি ভিএক্স, বিবিভিএ এমএক্স মহিলাদের ইউটিউব লীগ |
পরামর্শ তথ্যদাতা দিনের গেমগুলির সাথে সম্পর্কিত ফলাফল এবং সমস্ত সংবাদে মনোযোগী থাকতে।
* সংক্রমণ পরিবর্তন সাপেক্ষে
** মেক্সিকো কেন্দ্রের সময় সময়
