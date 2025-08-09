You are Here
সকার আজ: 9 আগস্ট, 2025, লাইভ গেমস, চ্যানেল, সময়সূচী, স্ট্রিমিং


আন্তর্জাতিক ফুটবল এবং মেক্সিকোতে ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করুন। আমরা আপনাকে বলি শনিবার, 9 আগস্ট, 2025 লাইভে কোন সময় এবং কোথায় সমস্ত ম্যাচ দেখতে পাবেন।

কিছু গেম দেখা যায় টেলিভিশন খোলা, অন্যরা সীমাবদ্ধ এবং কিছু স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে।

পার্টিগুলি আজ, 9 আগস্ট, 2025 – লিগা এমএক্স লাইভ

  • আমেরিকা বনাম কুইটারো | 19:00 ঘন্টা | TUDN, VIX প্রিমিয়াম, চ্যানেল 5 |
  • মাজাতলান এফসি বনাম টিজুয়ানা | 21:00 ঘন্টা | হট টিভি, টুবি, ফক্স, অ্যাজটেকা 7 |
  • আটলাস বনাম পাচুকা | 21:05 ঘন্টা | ভিক্স প্রিমিয়াম |

পার্টিগুলি আজ, 9 আগস্ট, 2025 – লাইভ এমএক্স এক্সপেনশন লীগ

  • অ্যাটলেটিকো মোরেলিয়া বনাম আলেস ওক্সাকা | 16:00 ঘন্টা | নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেল |
  • টেপাটিটলান বনাম ট্যাম্পিকো ম্যাডেরো | 17:00 ঘন্টা | নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেল |
  • ক্যানকুন এফসি বনাম টিএলএক্সসিএলএ | 19:00 ঘন্টা | নিশ্চিত করার জন্য চ্যানেল |

ম্যাচগুলি আজ, 9 আগস্ট, 2025 – লিগা এমএক্স মহিলাদের লাইভ

  • পুয়েবলা বনাম পুমাস | 12:00 ঘন্টা | টুবি |
  • নেকাক্সা বনাম আমেরিকা | 17:00 ঘন্টা | ফ্রি ভিএক্স, বিবিভিএ এমএক্স মহিলাদের ইউটিউব লীগ |
  • পাচুকা বনাম সান্টোস | 17:00 ঘন্টা | টুবি |
  • টোলুকা বনাম লেন | 19:05 ঘন্টা | ফ্রি ভিএক্স, বিবিভিএ এমএক্স মহিলাদের ইউটিউব লীগ |

* সংক্রমণ পরিবর্তন সাপেক্ষে
** মেক্সিকো কেন্দ্রের সময় সময়

খুব পড়ুন

