সকার খেলায় অপহরণের চেষ্টা করার অভিযোগে নেপানি মহিলা অভিযুক্ত হন

স্থানীয় সকারের একটি ক্ষেত্রের কথিত উদ্ভট ঘটনার পরে অপহরণের চেষ্টা সহ ১৪ টি অভিযোগের মুখোমুখি ৩১ বছর বয়সী নেপানির এক মহিলা।

বুধবার ওপিপি বলেছে যে কোনও মহিলা একটি গাড়ির জানালা ছুঁড়ে ফেলার অভিযোগে তাদের জনগণের সদস্য দ্বারা ডেকে আনা হয়েছিল, তিনি বাইস্ট্যান্ডারদের হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং ন্যাপানির রাগলান সেন্টের কিনসম্যান ফিল্ডে একটি সকার খেলায় একটি 12 বছর বয়সী যুবককে অপহরণের চেষ্টা করেছিলেন।

পুলিশরা বলছেন যে গেমটিতে অংশ নেওয়া একজন পিতামাতাকে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল এবং সন্দেহভাজন পায়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে শিশুটিকে পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অভিযুক্ত, পুলিশের কাছে পরিচিত, কাছাকাছি অবস্থিত এবং গ্রেপ্তার হয়েছিল।

অ্যালিশা বোর্দো মৃত্যুর কারণ হিসাবে সম্পূর্ণ হুমকির অভিযোগ, অস্ত্রের সাথে দুটি হামলার অভিযোগ, ১৪ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে অপহরণ, দুষ্টামি দুটি গণনা – সম্পত্তি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ করে – এবং প্রবেশন আদেশের সাথে মেনে চলতে ব্যর্থতার আটটি গণনা।

