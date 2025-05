সক্রিয় পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির দাবিতে ইরান অস্ট্রিয়াতে ল্যাশ করেছে

শুক্রবার পরে ইরান ক্রুদ্ধভাবে অস্ট্রিয়ার সরকারকে আঘাত করেছে ফক্স নিউজ ডিজিটাল রিপোর্ট একটি নথিতে দৃ ser ়ভাবে জানানো হয়েছে যে তেহরান একটি উন্নত পারমাণবিক অস্ত্র প্রোগ্রাম তৈরি করেছে যা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি চালু করতে পারে।

অস্ট্রিয়ার এফবিআইয়ের সংস্করণ থেকে বিস্ফোরক প্রতিবেদন – অধিদপ্তর রাজ্য সুরক্ষা এবং গোয়েন্দা পরিষেবা – ইরান শাসনের একটি বিশেষ উইন্ডো সরবরাহ করে অবৈধ পারমাণবিক অস্ত্র প্রোগ্রাম এবং মধ্য ইউরোপীয় দেশে এর গুপ্তচরবৃত্তি কার্যক্রম।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল বুধবার এই প্রতিবেদনের ইরান বিভাগগুলির বিষয়ে রিপোর্ট করা প্রথম সংবাদ সংস্থা ছিল, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে একটি বড় কূটনৈতিক সারি ছড়িয়ে দিয়েছে।

অস্ট্রিয়ান ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “ইরানি পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচি ভালভাবে উন্নত, এবং ইরান দীর্ঘ দূরত্বে পারমাণবিক ওয়ারহেড সরবরাহ করতে সক্ষম ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির ক্রমবর্ধমান অস্ত্রাগার রয়েছে।”

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র এসমেল বাকাইই অস্ট্রিয়ান গোয়েন্দা সংস্থাটিকে “মিথ্যা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য” নিন্দা করেছিলেন এবং অস্ট্রিয়ান সরকারকে “তার একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা” দায়িত্বজ্ঞানহীন, উস্কানিমূলক এবং ধ্বংসাত্মক আইন সম্পর্কিত একটি সরকারী ব্যাখ্যা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, “মতে,” মতে, ” মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে।

ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক অস্ট্রিয়ান ফেডারেল মন্ত্রক অনুসারে তেহরান ভিত্তিক অস্ট্রিয়ান কূটনীতিক মিচেলা পাচারকে ইরান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়েছিল।

“[Pacher] অস্ট্রিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচিতে অস্ট্রিয়া এবং ইইউর অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করার এই সুযোগটি নিয়েছিল, “অস্ট্রিয়ান কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।” এই অবস্থানটি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার বোর্ড অফ গভর্নরদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। “

অস্ট্রিয়া মার্চ মাসে অন্যান্য দেশের সাথে একটি ইইউ বিবৃতিতে সমর্থন প্রকাশ করেছে।

“ইরান ইতিমধ্যে 60% সমৃদ্ধ উপাদানের ছয়টিরও বেশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জমা করেছে [which the Agency defines as the approximate amount of nuclear material for which the possibility of manufacturing a nuclear explosive device cannot be excluded] এবং বর্তমানে প্রতি মাসে উচ্চ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উত্পাদন করছে, ” ইইউ বিবৃতি উল্লেখ করেছেন।

ইইউ বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে “এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি খুব উল্লেখযোগ্য বিস্তার-সম্পর্কিত ঝুঁকি বহন করে এবং ইরানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করে, যেহেতু তাদের কোনও বিশ্বাসযোগ্য বেসামরিক ন্যায়সঙ্গততা নেই। এই প্রসঙ্গে, ইইউ একটি পারমাণবিক অস্ত্র একত্রিত করার জন্য ইরান কর্মকর্তাদের দ্বারা করা বিবৃতি দ্বারা সম্পর্কিত রয়েছে।”

চমকপ্রদ অস্ট্রিয়ান গোয়েন্দা তথ্য অনুসন্ধানগুলি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মূল্যায়নের বিরোধিতা করে যে ইরান এখনও একটি অস্ত্র কর্মসূচি শুরু করতে পারে নি, তবে “এমন ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করেছে যা পারমাণবিক ডিভাইস তৈরির জন্য এটি আরও ভাল অবস্থানে রয়েছে, যদি এটি এটি করতে পছন্দ করে।” ইরানের অবৈধ পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এবং ইউরোপীয় গোয়েন্দা পরিষেবাগুলির মধ্যে বিরোধী মতামত রয়েছে।

জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের মার্কিন অফিস অস্ট্রিয়ান প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইরানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কখনও পারমাণবিক অস্ত্র বা একটি নির্মাণের ক্ষমতা অর্জন করেন না।”

অস্ট্রিয়ান প্রতিবেদনটি একটি নতুন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) প্রতিবেদনের সাথে মিলে যায়। দ্য শনিবার এপি রিপোর্ট ইরান যে ইউরেনিয়ামের কাছাকাছি অস্ত্র-গ্রেডের স্তরে সমৃদ্ধ হয়েছে তার মজুদ আরও বাড়িয়েছে, জাতিসংঘের পারমাণবিক নজরদারি শনিবার বলেছে এবং তেহরানকে জরুরিভাবে কোর্স পরিবর্তন করার এবং এজেন্সিটির তদন্ত মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি সংবেদনশীল সময়ে এসেছে কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন এমন একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে গত সপ্তাহগুলিতে তেহরান এবং ওয়াশিংটন বেশ কয়েকটি দফায় আলোচনা করেছে।

ভিয়েনা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 17 মে পর্যন্ত ইরান ইউরেনিয়াম 408.6 কিলোগ্রাম (900.8 পাউন্ড) সংগ্রহ করেছে 60%পর্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে।

এই উপাদানটি 90%এর অস্ত্র-গ্রেডের স্তর থেকে একটি সংক্ষিপ্ত, প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ। ফেব্রুয়ারিতে একটি প্রতিবেদনে স্টকপাইলটি 274.8 কিলোগ্রাম (605.8 পাউন্ড) এ দাঁড়িয়েছে।

আইএইএর প্রতিবেদনে কঠোর সতর্কতা উত্থাপন করে বলা হয়েছে যে ইরান এখন “এই জাতীয় উপাদান তৈরির একমাত্র অ-পারমাণবিক-অস্ত্র রাজ্য”-এজেন্সি যা বলেছিল তা “গুরুতর উদ্বেগের বিষয় ছিল।”

ফেব্রুয়ারিতে, ফক্স নিউজ ডিজিটাল জানিয়েছে যে আইএইএ জানিয়েছে যে ইরান ছয়টি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে।

“ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতারণা এবং পাথরওয়ালিংয়ের স্ট্যান্ডার্ড বহনকারী। [Nuclear Non-Proliferation Treaty] বছরের পর বছর ধরে, এমনকি জিসিপিওএ [Joint Comprehensive Plan of Action] কার্যকর ছিল। এটি দেখায় যে কোনও কূটনৈতিক চুক্তির সাথে এই সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, “জেসন ব্রডস্কি বলেছেন, ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পারমাণবিক ইরান (ইউএনআই) এর নীতি পরিচালক।

জেসিপিওএ হ’ল ওবামা প্রশাসন ও ইরানের মধ্যে সমাপ্ত ইরান পারমাণবিক চুক্তির আনুষ্ঠানিক নাম। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প 2018 সালে জেসিপিওএ থেকে সরে এসেছিলেন কারণ, তার প্রশাসন সেই সময় বলেছিল, এই চুক্তিটি ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে বাধা দেয়নি।

ব্রডস্কি বলেছেন, “আমি মনে করি অস্ট্রিয়ার অনুসন্ধানে ইরানের শাসনের প্রতিক্রিয়া এই বিষয়গুলির প্রতি তার সংবেদনশীলতা দেখায়।” “এটি অস্ট্রিয়াকেও বধ করতে চায়। অস্ট্রিয়ার উচিত ইরান সরকারকে ভিয়েনায় দূতাবাসের আকার হ্রাস করতে বাধ্য করা উচিত যা এটি দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপ জুড়ে ম্যালিগন ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ এবং পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।”

কেরানী শাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচী সাইদ আব্বাস, তার এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা ফক্স নিউজ ডিজিটাল প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি বিবৃতি।

“মিডিয়া একটি আসন্ন ইরান-মার্কিন চুক্তির বিষয়ে অনুমান করছে। আমরা এখনও সেখানে আছি কিনা তা নিশ্চিত নয়,” তিনি লিখেছিলেন। “ইরান একটি কূটনৈতিক সমাধান সম্পর্কে আন্তরিক যা সমস্ত পক্ষের স্বার্থকে পরিবেশন করবে।

“তবে সেখানে পৌঁছানোর জন্য একটি চুক্তি প্রয়োজন যা সমস্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেবে এবং ইরানের পারমাণবিক অধিকারকে সমর্থন করবে – সমৃদ্ধকরণ সহ। একটি চুক্তির পথ আলোচনার টেবিলের মধ্য দিয়ে যায়, মিডিয়া নয়।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অবৈধ পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ভেঙে দেওয়ার জন্য কথা বলেছে ইরানে দেশব্যাপী ট্রাকারদের ধর্মঘটের সাথে মিলে যায়। ইরান বিশেষজ্ঞদের মতে ব্যাপক শ্রম অশান্তি এই সরকারকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করতে পারে।

ইরানের নির্বাসিত ক্রাউন প্রিন্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী রেজা পাহলাভি মার্কিন শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে ইরানি ট্র্যাকারদের সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত পাহলাভি,” ইরান জুড়ে ট্রাক চালক এবং কর্মীরা তাদের অধিকার এবং তাদের পরিবারের জন্য আরও ভাল ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবনকে লাইনে রাখছেন, ” এক্স। “এখন, তাদের ধর্মঘটের ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করার জন্য তাদের জেল হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র একটি নিখরচায় ইরানেই সমস্ত শ্রমিকের অবাধে এবং প্রকাশ্যে সংগঠিত করার অধিকার থাকবে। আমি আপনাকে, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নেতাদের, ইরানে আপনার সহকর্মীদের সাথে দাঁড়ানোর জন্য এবং আপনার সংহতি দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানাই।”