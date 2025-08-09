You are Here
সত্য এবং গুজব | টররেনের শতাব্দী
এটি সময়ের বিষয় ছিল। সাবজেন্টরা বারবার উল্লেখ করেছিল যে লেগুনা দে দুরানগোতে নিরাপত্তাহীনতা ইতিমধ্যে কোহুইলার স্পষ্ট সম্প্রসারণে চাঁদাবাজি এবং ফ্ল্যাট সংগ্রহের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত লেগুনেরা অঞ্চলটি এক। উত্তর? ডুরঙ্গো সরকার আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে এই বিষয়টি এড়াতে এবং দুষ্টু সরকারী যোগাযোগের প্রচার ও উজ্জীবিত এবং দুরঙ্গোর সুরক্ষার বিষয়টি গ্যারান্টিযুক্ত ছিল। গোয়েবেলস বলেছিলেন, নাৎসি প্রচার মন্ত্রী, যিনি তার bystends বাচ্চাকে বিষাক্ত করার পরে স্ত্রীর সাথে আত্মহত্যা করেছিলেন, যে “হাজার হাজার বার মিথ্যা কথা বলেছিলেন, এটি একটি দুর্দান্ত সত্য হয়ে ওঠে”, এবং সম্ভবত এটি এমন একটি যুগে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মানির পক্ষে কাজ করেছিল যেখানে ইন্টারনেট বা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির অস্তিত্ব ছিল না, তবে এখন উপলভ্য সরঞ্জামগুলির সাথে মিথ্যা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। না, সূর্যকে আঙুল দিয়ে covered েকে দেওয়া যায় না, বা দুরঙ্গোর পাশের সংহতি সেতুর অধীনে কোনও মানব মাথা খুঁজে পাওয়া যায় না …

যে মানব মাথা নাজদের সেতুর নীচে বিস্তৃত দিবালোকের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল, যেখানে হাজার হাজার লেগুনেরোস দে কোহুইলা এবং দুরঙ্গো ভ্রমণ সর্বদা কোহুইলার রাজ্য পুলিশের উপাদানগুলির দ্বারা রক্ষিত জায়গায় রয়ে গেছে যারা ডুরঙ্গো ডি ডুরানগো যখন এক ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করেছিল তখনও নয়। ১৪ বছরেরও বেশি সময় আগে লেগুনা দে দুরানগোতে এটি ঘটেনি এবং সাবজেন্টদের স্মরণে যে প্রতিবেদন রয়েছে তা ছিল ২০১০ সালে কুয়েঙ্কার মাথা, যদিও এটি লক্ষ করা উচিত যে, কেবল ২০২৩ সালে টরেনে, একটি শিরন-সান পেড্রো রোডের দ্বারা পাওয়া গিয়েছিল। এই বছরের ৮ ই আগস্ট এই শুক্রবার, অপরাধীদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল যে মৃত ব্যক্তির চিহ্নিত করা যেতে পারে, সাদা ব্যক্তির মাথা রেখে, প্রায় 30 বছর বয়সের দাড়ি রেখেছিল, একটি চাদর দিয়ে সবেমাত্র একটি টেপওয়ার্ড বোটের মধ্যে। ক্রিয়াটি নিজেই একটি অন্তর্নিহিত বার্তা এবং তদন্তগুলি ছেড়ে দেয় – যদি সেখানে থাকে – দুরঙ্গো প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা বহন করা হবে।

দেখে মনে হয় যে সংলাপের প্রতি সামান্য সহনশীলতা এবং নালীয় স্বভাব হ’ল টররেনের পৌর প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাদের পার্থক্যের সীল। গসিপ সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে 15 জুলাই ভিলা ফ্লোরিডা পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার একটি ভিডিও, যা রাজ্য সরকারের “প্রতিনিধি”, ডেভিড ফ্লোরস ল্যাভেন্যান্ট, যিনি তার পক্ষে উপযুক্ত নয় এমন কোনও বিবৃতি দেওয়ার অনুমোদন নেই, এবং জোয়ান অ্যাডাবো ডিরেক্টর, জোয়ান জোয়ান ডিরেক্টর, জোয়ান। বাসিন্দারা, সেই খাতটি এটিকে ছাড়ছে না, শহরের উপকারের কাজে অগ্রসর হচ্ছে। এই সভায়, যেখানে প্রতিবেশীদের তাদের অভিপ্রায় শোনা যাচ্ছিল যে সম্প্রসারণের কাজগুলি চালিয়ে যাওয়ার আগে অধ্যয়ন করা হয়েছে, যেহেতু তাদের বাড়িগুলি রাস্তা এবং ভয়ের প্রভাবগুলি থেকে কয়েক মিটার দূরে থাকবে, ভন বার্ট্রাব সরচো, লুইস ম্যানুয়েল দে লা ক্রুজ মেজিয়ার সাথে ল্যান্ড, ল্যাভিং, ল্যান্ডের সাথে রয়েছেন, তাই সোসাইটি -এর সাথে রয়েছেন। এই শব্দটি শুনে, বোর্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এবং আরও বলেছিলেন যে ভন বার্ট্রাবের যে টেবিলের মধ্য দিয়ে গেছে তা অর্জন না করে মুষ্টি নিক্ষেপ করতে মরিয়া মরিয়া। তারা আরও বলেছিল যে ভন বার্ট্রাবের বৈঠকে তিনি প্রতিবেশীদের বলার জন্য “বেরিয়ে এসেছিলেন” যে পৌরসভার ইতিমধ্যে তারা আম্পারোর চূড়ান্ত সমাধান ছিল যে তারা এই কাজের বিরুদ্ধে বিরত রেখেছিল (যার মধ্যে এই সোমবার সাংবিধানিক শুনানি হবে) এবং তাদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে তারা তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে না, যা তারা তাদের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, যা তাদের কারণেই হারানো হয়েছে, যা আরও বিরক্ত হয়, এটি আরও বিঘ্নিত ছিল, যা আরও সুস্পষ্ট ছিল, তবে এটি আরও সুস্পষ্ট। নিঃসন্দেহে, কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য, প্রথম জিনিসটি কীভাবে শুনতে হয় তা জানা এবং দ্বিতীয়টি কীভাবে আলোচনা করতে হয় তা জানা।

আমাদের সাবজেন্টরা আমাদের জানায় যে ইন্টিগ্রাল রোড রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা আজ, যিনি প্রশাসনিক পরিষেবা অঞ্চলে চার্জ করা টোরেরেনের সেরা মারধর মেয়র, ভ্যাক্টর নাভারোর প্রথম মৌসুমে মাঝে মাঝে দুষ্টামি করছেন, কারণ তিনি পৌরসভা এবং বাইরের পরিকল্পনার বাইরে থাকা উপাদানগুলির সাথে কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যক্তিগত কাজ চালানোর জন্য একটি সাবাল্টার্ন পাঠিয়েছিলেন। তিনি যা বলেননি তা হ’ল ভিসেন্টে ট্রায়ানা মোরেনো হিসাবে এখনও সৎ ও সু -অন্তর্নিহিত লোক রয়েছে যে “ফ্যাক্টো ইপসো” জনসাধারণের সম্পদ নিয়ে তিনি কী করছেন তা জানাতে গিয়েছিলেন। ডন ভিক্টর যখন আবিষ্কার করেছিলেন তখন তিনি ‘অসন্তুষ্ট হন কারণ তিনি গসিপ পছন্দ করেন না’ এবং সৎ সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছিলেন যিনি তাঁর পক্ষে এখনও একজন ‘গসিপ’। এখন বরখাস্ত হওয়া সবেমাত্র সাবজেন্টদের দ্বারা এটি আর প্রয়োজন হওয়ার কারণেই সন্ধান করা হয়েছে। এইভাবে পৌরসভায় উল্টো দিকে ঘটে।

যে গসিপ সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে হলেন, তিনি ছিলেন সুপরিচিত সিনেটর মিগুয়েল রিকেলমে, যখন তাকে 2025 সংস্করণে কোহুইলা 1000 এর ট্যুরিস্ট রুটটি চালানোর জন্য খুশিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল যা টোররেনকে ছেড়ে চলে যায় এবং মনক্লোভাতে শেষ হয়। "যে তিনি পুরো মেট্রোবাস রুট ছেড়ে চলে যান", এবং কখন মেট্রোবস? "," এটি বুলেভার্ডের আরও ভাল "এবং অন্যান্য মন্তব্যগুলি সাবজেন্টরা আর তাদের উল্লেখ করার সাহস করে না কারণ এগুলির মধ্যে ত্রিকোদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাবজেন্টরা পুনরাবৃত্তি করেছে, এই মুহুর্তে ক্লান্ত টিওফিলিটো- এটি চালক এবং পথচারীদের ব্যতীত অকেজো এবং এই প্রকল্পটি কার্যকর করার জন্য যে প্রকল্পটি কার্যকর করা হয়নি।
মহিলাদের বিরুদ্ধে লিঙ্গ সহিংসতার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের পক্ষে একটি ছোটখাটো বিষয় বলে মনে হয়। টররেনে, যদিও গত বছরের ৮ ই মার্চ যে মহিলাদের লঙ্ঘন করার জন্য পৌরসভা পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনের (সিডিএইচইসি) এর হিউম্যান রাইটস কমিশনের একটি সুপারিশের তদন্ত পণ্য রয়েছে, সেখানে পৌরসভা ইনস্টিটিউট অফ উইমেন অফ উইমেন অফ কর্পোরেশনকে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য পুরস্কৃত করেছিল। কৌতূহল মামলা যখন তারা কমিশন কর্তৃক জারি করা সুপারিশগুলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে অংশ নেয়নি, যেমন সহিংসতামুক্ত জীবনের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে তা স্বীকৃতি দেওয়ার কর্তৃত্বের মতো। সুপারিশের রেজোলিউশনগুলিকে সম্বোধন করার জন্য পৌরসভার 18 আগস্ট তার সময়সীমা হিসাবে রয়েছে, যা সিডিএইচইসি তার অফিসিয়াল পৃষ্ঠায় এখনও প্রকাশ্যে আসে নি।
  এবং দুরঙ্গোতে, 2018 সাল থেকে প্রদত্ত লিঙ্গ সহিংসতার সতর্কতার বিষয়টিও ফ্রিজারে রয়েছে এবং অগ্রগতিগুলি এখনও ফেডারেশনের পক্ষে ন্যূনতম, যেহেতু কনভিম বলেছেন যে গ্যামেজ প্যালাসিও এবং লার্ডো -এর মতো পৌরসভাগুলি এই ব্যবস্থাটি অর্জনের জন্য সমস্ত কিছু করেছে তা সত্ত্বেও সমাধানকারীদের উপস্থিত হয়নি। প্রথমত, বলা হয়েছিল যে সতর্কতা এবং দুরঙ্গো রাজ্যের 16 টি পৌরসভা প্রোটোকল অনুসারে অগ্রগতি উপস্থাপন করেনি, যাতে তাদের জন্য নতুন মতামত না দেওয়ার জন্য অন্তহীন অজুহাতগুলি ছাড়াও। বাস্তবতাটি হ'ল ২০২৩ সাল থেকে ফেডারেল সরকার কর্তৃক অগ্রগতি রিপোর্ট করা হয়নি এবং সময়টি ইতিমধ্যে চলে গেছে, যেহেতু পৌরসভা কর্তৃপক্ষগুলি দিনগুলিতে বিশেষত ৩১ আগস্ট পরিবর্তিত হবে, বর্তমান এবং নতুন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি আবার শুরু করতে হবে এবং "সতর্কতার" অবস্থার মতো আবার থাকতে হবে।
অ্যালেন্ডে এল নাজাস, গমেজ প্যালাসিওতে, এই সপ্তাহে প্রশাসনের জন্য নির্বাচিত পৌরসভা ট্রাস্টি ২০২৫-২০২৮, ফ্রান্সিসকো গঞ্জালেজ দাজ, বেটজাবে দলের সমন্বয়কারী, ডেলিভারি-রিসেপশন প্রক্রিয়াতে বেটজাবে দলের সমন্বয়কারী, ডেলিভারি কার্যালয়গুলি অবশ্যই "সুস্পষ্ট অ্যাকাউন্টগুলি গ্রহণ করবে না, সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। পরামর্শ, এমনভাবে যাতে সবচেয়ে নিরাপদ বিষয়টি হ'ল ডেলিভারি-রিসেপশন প্রক্রিয়া শেষে ফলাফলটি "কী প্রবেশ করেছে, বেরিয়ে এসেছিল" এর মতো কিছু এবং এটি অনেক বেশি কারণ এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল যে বিদায়ী কর্মকর্তাদের দল এবং প্রবেশকারীদের দল গ্রহণ করে। এখানে এবং সেখানে হাসি, দুর্বৃত্ত চেহারা এবং একই ক্যামেরাদারি যে সেখানে কারও পক্ষে অনুগ্রহ থাকতে পারে। দোয়া লেটির প্রস্থানটি মখমলের চেয়ে আরও মসৃণ হবে, যখন দোয়া মেরিনা ভিটেলার 2019-2022 মোরেনিস্তা প্রশাসন শুরু হয়েছিল তখন তার মতো কিছুই করার কিছুই নেই, যিনি পিআরআইয়ের দ্বিতীয় প্রশাসন কী ছিল তা আজ তার নাতি-নাতনিদের উপভোগ করবে। আমরা দেখব এবং বলব যে বিচ্ছুদের রাজধানীর কতজন কর্মকর্তা গামেজ প্যালাসিওতে কাজ করতে আসেন, বিবেচনা করে যে নির্বাচিত মেয়রও এই জমির স্থানীয় নয়।
লের্ডোতে, সমস্ত কিছু ইঙ্গিত দেয় যে লের্ডোর রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রাক্তন প্রার্থী মিসেস ফ্লোরা লিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়াটির চ্যালেঞ্জের সাথে আদালতে পরা অব্যাহত রাখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এবং বিপরীতে তিনি ইতিমধ্যে স্থানীয় কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন যেখানে তিনি এখন থেকেও অবতরণকে অবলম্বন করেছেন এবং অবশ্যই অবিচ্ছিন্নভাবে অবলম্বন করেছেন এবং অবশ্যই মোলের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে কথা বলা চালিয়ে যেতে পারেন এবং অবশ্যই অবলম্বন করেছেন যে পৌরসভা আসে। যাইহোক, গত বুধবার দুরঙ্গো ইলেক্টোরাল কোর্ট গত জুনের নির্বাচনের চ্যালেঞ্জের প্রক্রিয়াগুলির প্রস্তাবগুলি শেষ করেছে এবং লার্ডোতে মোরেনা এবং লেবার পার্টির সর্বশেষ চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করেছে যার জন্য তিনি নালিশনের নয়টি কারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং কেবল চারটি বাক্সে অনুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা ভোটের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এই বাক্সগুলির ভোটগুলি বাতিল করা হয়েছিল এবং গণনা আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল, তবে আবার নির্বাচনের বৈধতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রেকর্ড যা ডন হোমেরো মার্টিনেজের সমস্ত পাক্ষিকের মালিককে আবারও রাষ্ট্রপতি চেয়ারকে অনুমোদন দেয়।

