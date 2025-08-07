সনি কোয়ার্টারে পিএস 5 বিক্রয় 4% বাড়ায়

সনি প্রথম অর্থবছরের কোয়ার্টারে 2.5 মিলিয়ন প্লেস্টেশন 5 কনসোল বিক্রি করেছিল, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় 4% বৃদ্ধি পেয়েছিল।
“ডেথ স্ট্র্যান্ডিং 2: অন দ্য বিচ”, জুনে প্রকাশিত, ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছে এবং “ঘোস্ট অফ ইয়োটি” অক্টোবরে প্রকাশিত হবে।
সোনির ত্রৈমাসিক অপারেটিং লাভ সনি ভিডিও গেমগুলির দ্বিগুণেরও বেশি, সোনির দ্বারা উত্পাদিত নয় এমন পরিষেবা এবং গেমগুলির বিক্রয় বৃদ্ধি করার কারণে 148 বিলিয়ন ইয়েনে পৌঁছেছে।
“সনি উচ্চ বিশ্বস্ততা গেমগুলিতে তার ডোমেনটিকে আরও একীভূত করছে,” পরামর্শক সংস্থা কান্তান গেমসের প্রতিষ্ঠাতা সেরকান টোটো বলেছেন। “আমার মতে, সনি এখন এক্সবক্সের চেয়ে পিসির সাথে প্রতিযোগিতা করছে,” তিনি মাইক্রোসফ্ট কনসোলকে উল্লেখ করে বলেছিলেন।
বাজার আশা করেছিল যে “গ্র্যান্ড থেফট ষষ্ঠ” প্রকাশের সাথে এই বছর কনসোল সেক্টর একটি উত্সাহ পাবে, তবে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সংস্করণটি 2026 এ স্থগিত করা হয়েছিল।
নিন্টেন্ডো, যা জিটিএ 6 বিলম্বের সম্ভাব্য সুবিধাভোগী হিসাবে দেখা হয়, গত সপ্তাহে স্যুইচ 2 কনসোলের জন্য একটি শক্তিশালী প্রাথমিক চাহিদা জানিয়েছিল।