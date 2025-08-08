সনি চায় এর এনিমে বুম প্লেস্টেশন 2 এর মতো বড় হোক

যদিও সনি এনিমে ল্যান্ডস্কেপে চুপচাপ প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে – স্টুডিও অ্যানিপ্লেক্সের মালিকানাধীন এবং ক্রাঞ্চাইরোলকে অর্জন করে, যা এর শো এবং চলচ্চিত্রগুলির রোস্টারকে প্রসারিত করার জন্য তার প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী ফানিমেশনকে শোষণ করেছিল – প্লেস্টেশন নির্মাতা এখনও নিজেকে শুরু করার মতো দেখছেন। একটি নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, সনি এখনও একটি এনিমে সাম্রাজ্য তৈরি করছে, এই মুহুর্তটিকে প্লেস্টেশন যুগের ভোরের মতো আচরণ করছে, দিগন্তের উপরে আরও বাড়ার জায়গা রয়েছে।
সাথে কথা বলছি জাপানি প্রকাশনা টয়ো কেইজাই (হ্যাট-টিপ অটোমেটন মিডিয়া), সোনির চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার, তোশিমোটো মিতোমো এনিমে শিল্পে কোম্পানির রাষ্ট্রকে কেবল তুলনীয় হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন প্লেস্টেশন 1 এর সাথে এর টেক-অফ পর্বে।
মিতোমো টয়ো কেইজাইকে বলেছেন, “এটি পিএস 1 এবং পিএস 2 প্রবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের সমতুল্য একটি পর্যায়ে রয়েছে।”
অটোমেটন মিডিয়া নোট হিসাবে, প্লেস্টেশন 1994 সালে মূল কনসোলটি চালু করার সাথে সাথে তাত্ক্ষণিক সাফল্য অর্জন করেছিল, প্লেস্টেশন 5 প্রকাশিত হওয়ার পরে বার্ষিক আয় 2 বিলিয়ন ডলার থেকে 30 বিলিয়ন ডলারে ক্যাটাল্ট করে। যদিও মিতোমো এটির এবং প্লেস্টেশন 2 যুগের মধ্যে সীমিত স্থান হিসাবে সংস্থার ট্র্যাজেক্টোরির সাথে তুলনা করে, এটি কোনও বিনয়ী মানদণ্ড নয়। সর্বোপরি, পিএস 2 তর্কযোগ্যভাবে থেকে যায় সোনির সবচেয়ে প্রিয় এবং নস্টালজিয়া সমৃদ্ধ কনসোল।
PS2 এর মতো ল্যান্ডমার্ক শিরোনামগুলির সাথে গেমিং প্রত্যাশাগুলিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ধাতব গিয়ার সলিড 2, কিংডম হার্টস II, এবং গ্র্যান্ড থেফট অটো: সান আন্দ্রেয়াসপ্রতিটি অফার গেমপ্লে অভিজ্ঞতা যা তাদের প্রতিযোগীদের তুলনায় একেবারে বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল। পিএস 2 এর উত্তরাধিকারটি এতটাই স্থায়ী যে রেট্রো-থিমযুক্ত প্লেস্টেশন 5 কন্ট্রোলার এবং কনসোলগুলি যখনই সনি তাদের পুনরুদ্ধার করে তখন বিক্রি করে। সুতরাং যখন মিতোমো পরামর্শ দেয় যে এনিমে স্পেসে সোনির পাদদেশ একই স্তরের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কাছাকাছি চলেছে, এটি একটি সাহসী এবং বলার বিবৃতি।
সোনির অন্যতম প্রমাণিত ভিত্তি এনিমকে তার ব্যবসায়িক পোর্টফোলিওর মূল ভিত্তি তৈরি করার প্রচেষ্টাটিকে নতুন করে – সনি পিকচারস অ্যানিমেশনের মুক্তির সাথে ইতিমধ্যে উদীয়মান সাফল্য দেখছে কেপপ ডেমোন শিকারি এবং স্পাইডার-শ্লোক ফিল্মস – আসন্ন নাট্য প্রকাশ ডেমোন স্লেয়ার: কিমেটসু নো ইয়াইবা সিনেমা: ইনফিনিটি ক্যাসেল। ফিল্ম, একটি ট্রিলজির প্রথম, জনপ্রিয় শোনেন এনিমে সিরিজের সমাপ্তি হিসাবে কাজ করে। অনুযায়ী এনিমে নিউজ নেটওয়ার্কফিল্মটি জাপানে সর্বকালের দশম সর্বোচ্চ উপার্জনকারী মুভিতে পরিণত হয়েছিল তার নাট্য মুক্তির 17 দিনের মধ্যে, প্রায় $ 119.3 মিলিয়ন ডলার আয় করে।
এর আগের ফিল্ম রিলিজ, মুগেন ট্রেনবক্স অফিসে 10 বিলিয়ন ইয়েন উপার্জনের জন্য দ্রুততম চলচ্চিত্রের প্রাক্তন রেকর্ডধারক ছিলেন এবং জাপানে সর্বকালের শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্রের পার্থক্যও রেখেছিলেন। থিয়েটার এবং আইএমএক্স -এ 12 সেপ্টেম্বর মার্কিন মুক্তির জন্য প্রস্তুত এই ছবিটি সনি রাজ্যগুলিতে বক্স অফিসের সাফল্যে আরও একটি প্রত্যাবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে।
সনি ইতিমধ্যে ক্রাঞ্চাইরোলের মালিক, বৃহত্তম এনিমে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি। যাইহোক, সনি ইতিমধ্যে লক্ষণগুলি দেখিয়েছিল যে ডিসেম্বরে এনিমে স্পেসে তার অনুসরণগুলি আরও গুরুতরভাবে ফিরে যেতে চেয়েছিল, যখন এটি মেগা-জনপ্রিয় আত্মার মতো গেমের পিছনে সংস্থা হওয়ার জন্য গেমিং গোলকটিতে বিখ্যাত জাপানি মিডিয়া সংস্থা কাদোকাওয়া অর্জনে আগ্রহের কথা বলেছিল, এলডেন রিং। যদিও কাদোকাওয়ার মধ্যে বৃহত্তর শেয়ারহোল্ডার হওয়ার জন্য তাদের আলোচনা মাইক্রোসফ্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য গেমিং স্পেসের একচেটিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তার ব্যয়বহুল অধিগ্রহণের সাথে জাস্টসপোজ করা হয়েছিল অ্যাক্টিভিশন ব্লিজার্ড কিং একটি মসৃণ $ 70 বিলিয়ন ডিলের জন্য 2023 সালে (এটি কেবল তার জাগ্রতভাবে গণ ছাঁটাই দেখা যায়), এই পদক্ষেপটি এনিমে শিল্পে তার রিয়েল এস্টেটকে আরও গভীর করে তোলে।
কাদোকাওয়া একটি যথেষ্ট সাংস্কৃতিক (এবং আর্থিক) ক্যাশের মালিক, এর মতো শিরোনাম সহ অন্ধকূপে সুস্বাদু, পুনঃ শূন্য, ওশি না কোএবং মুশোকু তেনেসি: বেকার পুনর্জন্ম এর ক্যাটালগে। কাদোকাওয়ার মঙ্গা রিডিং পরিষেবার পাশাপাশি এটি বিবেচনা করুন, কে মঙ্গাযা এনিমে দর্শকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া লুপ অব্যাহত রাখে যারা ক্রাঞ্চাইরোলে যেমন একটি মৌসুমী শোতে পড়তে চান, যেমন বায়ু ব্রেকারবা প্রতিদ্বন্দ্বী স্ট্রিমিং পরিষেবা নেটফ্লিক্সের মতো দেখায় সুগন্ধযুক্ত ফুল মর্যাদার সাথে ফুল ফোটে।
অটোমেটন মিডিয়া অনুসারে, সনি হয়ে গেলেন এ কাদোকাওয়া প্রধান শেয়ারহোল্ডার জানুয়ারিতে, প্রায় 340 মিলিয়ন ডলারের জন্য 10 শতাংশ অংশীদারিত্ব অর্জন করে। এই চুক্তিতে সনি কাদোকাওয়া-মালিকানাধীন স্টুডিওগুলি অর্জন করতে দেখেছিল ডগা কোবোপাশাপাশি এর মূল মঙ্গা এবং হালকা উপন্যাসের অ্যাক্সেসের অ্যাক্সেস – আইই, এনিমে অভিযোজনগুলির উত্স উপাদান। বিপরীতভাবে, কাদোকাওয়া সোনির সাথে তার মূল রচনাগুলির বার্ষিক উত্পাদন বাড়ানোর জন্য তার সংযোগটি কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। এই বাস্তুসংস্থান কার্যকরভাবে সোনির পোর্টফোলিওতে রাজস্ব আয় করে। এবং এটি ক্রাঞ্চাইরল মঙ্গা রিডিং স্পেসে প্রবেশের পরিকল্পনা ঘোষণা করার আগে এবং সনি একটি অর্জন করেছিল বান্দাই নামকোতে 2.5 শতাংশ অংশীদারিত্বযা ভিডিও গেম এবং এনিমে স্পেসে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।
এনিমে শিল্পে প্রবেশের জন্য সোনির প্রচেষ্টা কীভাবে বিকাশ লাভ করে তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে। সংস্থাটি ইতিমধ্যে এনিমে সংকলন এবং চলচ্চিত্রগুলির নাট্য প্রকাশে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি স্পষ্ট ছিল যে তোহো অ্যানিমেশন আরও জাপানি মিডিয়া আনার জন্য জিকেআইডি অর্জন করেছিল, যেমন গডজিলা: মাইনাস ওয়ান এবং এবং দা এবংমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থিয়েটারগুলিতে। এনিমে বাজারে আধিপত্যের প্রতিযোগিতা উভয় সিনেমা এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে অব্যাহত থাকবে, কারণ সংস্থাগুলি এনিমে বেড়ার পাশে দর্শকদের আঁকতে ব্যান্ডের জন্য ব্যান্ডে যায়।
