সনি পিকচারস এন্টারটেইনমেন্ট কম ব্যয়ে গত ত্রৈমাসিকের মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছিল

Sony Pictures Entertainment saw profit jump 70% in the March quarter to $354 million on lower theatrical marketing costs. তিন মাসের জন্য রাজস্ব, সোনির আর্থিক চতুর্থ প্রান্তিকে মূলত $ ২.7 বিলিয়ন ডলারে সমতল ছিল।

পেরুতে প্যাডিংটন হলিউডের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শান্ত একটি Q1 এ হিট ছিল। অন্যান্য রিলিজ অন্তর্ভুক্ত তাদের একটি দিনওয়াল্টার সেলস ‘অনেক সজ্জিত আমি এখনও এখানে আছি এবং নেতৃত্বে জেপেলিন হয়ে উঠছেন সনি ছবি ক্লাসিক এবং হৃদয় চোখ পর্দা থেকে রত্ন। বছরের আগের প্রান্তিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্য বুক অফ ক্লারেন্স, ম্যাডাম ওয়েব এবং ঘোস্টবাস্টারস: হিমায়িত সাম্রাজ্য মার্চের শেষের দিকে, যা বাজারের জন্য একটি ব্যয়বহুল সিনেমা ছিল।

শীঘ্রই আসছে: কারাতে কিড: কিংবদন্তি, যা এই গত সপ্তাহান্তে লাতিন আমেরিকাতে (মেক্সিকোতে 1 নম্বর স্পট) খোলা হয়েছিল এবং 30 মে স্টেটসাইডে হিট হয়েছে; ড্যানি বয়েল হরর 28 বছর পরে 30 জুন আলেক্স গারল্যান্ড খোলার দ্বারা পরিচালিত; এবং আমি জানি আপনি গত গ্রীষ্মে কী করেছেন জুলাইয়ে রিবুট করুন। গত মাসে সিনেমাকনে একটি ভাল পূর্বরূপ সহ ভাল গিয়েছিল অ্যানাকোন্ডা ডিসেম্বরে পল রুড এবং জ্যাক ব্ল্যাকের সাথে রিমেক; আসন্ন স্পাইডার ম্যান: স্পাইডার-শ্লোকের বাইরেযা সবেমাত্র একটি প্রকাশের তারিখ পেয়েছে (জুন 2027); পাশাপাশি ড্যারেন অ্যারোনোফস্কি-হেলমেড চুরি করা হয়েছে অস্টিন বাটলার অভিনীত।

এসপিইতে মোশন পিকচারস, টেলিভিশন প্রযোজনা এবং বিশ্বব্যাপী মিডিয়া নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জায়ান্ট সনি গেম অ্যান্ড নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস থেকে শুরু করে বিনোদন, প্রযুক্তি ও পরিষেবাদি, ইমেজিং এবং সেন্সিং সলিউশন এবং আর্থিক পরিষেবাগুলিতে সনি সংগীত এবং প্লেস্টেশন বিস্তৃত বিভাগগুলির পিতামাতা, যা সংস্থাটি শরত্কালে স্পিন বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে।

