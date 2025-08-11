সনি বাই শিপলি ব্রাদার্স ” এটি আমাদের রাত হতে পারে ‘চিত্রনাট্য

এক্সক্লুসিভ: জাস্টিন এবং জর্ডান শিপলির কৌতুক চিত্রনাট্য এটি আমাদের রাত হতে পারে সোনির কাছে একটি প্রাক-উদ্বেগজনক বিক্রয় বিক্রি হয়েছে, আমরা বুঝতে পারি।
প্রকল্পটি শিরাতে রয়েছে বলে বিল দেওয়া হয়েছে সুপারব্যাড এবং বুকমার্ট প্রযোজক সভা এখন ঘটছে, আমরা বুঝতে পারি।
ভাই হলেন টিবিএস কমেডি সিরিজের তিনটি মরসুমে স্রষ্টা, নির্বাহী প্রযোজক এবং শোরনার ধ্বংসস্তূপ। তারা এপিসোড 3 এবং 4 এ হেলম নিয়ে শোয়ের তৃতীয় মরসুমে তাদের পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধ্বংসস্তূপ অভিনীত জ্যাচ ক্রেগার, যিনি এই গত সপ্তাহান্তে 1 নম্বরের উদ্বোধনী হিট করেছিলেন অস্ত্র (এবং এছাড়াও পরিচালনা করা হয় রেসিডেন্ট এভিল কালভার সিটি লটের জন্য), অন্যদের মধ্যে আসিফ আলী এবং রাইস ডার্বি। এই সিরিজটি বেঁচে থাকা একদলকে অনুসরণ করেছিল যার বিমান থাইল্যান্ডের পথে একটি নির্জন দ্বীপে বিধ্বস্ত হয়েছিল।
ভাইরাও দ্বিতীয়টিতে নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন এবং তৃতীয় মরশুমের পরিকল্পনা করেছিলেন আফটার পার্ট অ্যাপল টিভিতে+
এই জুটিও তাদের মূল পিচ বিক্রি করেছে স্কিমার থেকে ফিশবাচ প্রোডাকশন/আরও ভাল/20 এর সাথে হুলুতেথ সেঞ্চুরি স্টুডিওগুলি উত্পাদনের সাথে সংযুক্ত করার পাশাপাশি তাদের অ্যানিমেটেড শো মিকি এবং দ্য লাস্ট মাইক অ্যাম্বলিন/হ্যাভেন এন্টারটেইনমেন্ট/20 সহ স্ট্রিমারের কাছেথ সেঞ্চুরি স্টুডিওগুলি উত্পাদন।
তারা আগে বিক্রি হয়েছিল গোয়েন্দা ছেলেরা ক্রেগার উত্পাদন এবং পরিচালনা সহ নেটফ্লিক্সে।
অন্য বিক্রয় তাদের প্রথম মূল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত তারা আমাদের মেয়েকে পেয়েছে পয়েন্ট গ্রে/হ্যাভেন এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজনা সহ লায়ন্সগেটে। এই প্রকল্পটি বর্তমানে দুটি প্রধান ভূমিকার জন্য অভিনেতাদের কাছে রয়েছে। শিপলিরা নেটফ্লিক্স, ডিজনি + এবং প্যারামাউন্ট + এ বিক্রয়ও গণনা করে।
এই জুটিটি ডাব্লুএমই, হ্যাভেন এন্টারটেইনমেন্ট এবং হ্যানসেন, জ্যাকবসন, টেলার দ্বারা পুনরায় স্থান পেয়েছে।