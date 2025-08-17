সনি বেকার: স্টিভ স্মিথ এবং ডেভিড ওয়ার্নারে বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের নতুন ফাস্ট বোলার নিয়োগ

বাকেরও একজন প্রলয় নোট-নির্মাতা, এমন কিছু যা তিনি তাঁর পড়াশোনায় রেখেছিলেন।
তার প্রথম স্ট্রেস ফ্র্যাকচারের সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য একটি জায়গা টার্গেট করছিলেন এবং এখন তিনি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং আশা সহ একটি ছোট বইতে বিরোধী ব্যাটারদের উপর বিশ্লেষণ রেকর্ড করেছিলেন।
বাকের বলেছেন, “আমি সবেমাত্র খুঁজে পেয়েছি যে এটি আমাকে বিশ্লেষণের স্টাফগুলিতে জড়িত রাখে এবং তারপরে সত্যই এটি মনে রাখবে,” বাকের বলেছেন।
“আপনি যদি নিশ্চিত না হন যে আপনি প্রশস্ত বা সোজা বোলিং করতে চান কিনা এবং তারপরে আপনি ভুলটি বেছে নেন তবে এটি একটি নিখুঁত দুঃস্বপ্ন হবে।
“গেমের শেষে আপনি নিজের কাছে এটি সত্যই ন্যায়সঙ্গত করতে পারবেন না।”
শত মানে ইতিমধ্যে বেকারের নোটবুকে একটি অস্ট্রেলিয়ান গ্রেটের নাম সহ একটি পৃষ্ঠা রয়েছে।
গত সোমবার ওয়েলশ ফায়ার ম্যানচেস্টার অরিজিনালদের হোস্ট করার সময় স্টিভ স্মিথের কাছে বাকের 12 বলের মধ্যে বোলিং করেছিলেন, তিনজনের জন্য তিনজনকে আঘাত করা হয়েছিল এবং আরও তিনজনের ফলে একটি মিথ্যা শট হয়েছিল।
“এটি পরাবাস্তব হয়ে গেছে, স্টিভ স্মিথের উপর নোট লিখে ভেবেছিল ‘আমি কি আসলে তাকে বোলিং খুলতে যাচ্ছি?” “বাকের বলেছেন।
এই সংস্থাটি বেকার এখন রাখে, তবে সিডনিতে তার সাম্প্রতিক পিছনে চোটের পরে পুনর্বাসনের পরে, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় গত দুটি শীতকাল কাটিয়েছেন।
আরেকটি সম্ভবত এই বছর আসবে ইয়ং কুইকের সাথে লায়ন্স স্কোয়াডের অংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে অ্যাশেজ সিরিজের আশেপাশে টেস্ট দলকে ছায়া দেয়।
সেখান থেকে কিছু ঘটতে পারে।
ইংল্যান্ডের অধীনে একটি টেস্টের আত্মপ্রকাশের জন্য আরও অনেক সম্ভাবনাময় নামগুলি নামিয়েছে।
“মানে, এটা ভাল মজা হবে, তাই না?” বাকের বলে।
“আমি যে কোনও বিষয়ে নোটগুলি ফিরে উল্লেখ করব এবং স্টিভ স্মিথ হ’ল রেড-বলের ছাগলগুলির মধ্যে একটি (সর্বকালের সবচেয়ে বড়) তাই আমি যদি এটির প্রয়োজন হয় তবে আমি অবশ্যই সেই বিশ্লেষণে ফিরে আসব।
“তবে আসুন আমরা প্রথমে পরবর্তী কয়েকটি গেমস সম্পর্কে চিন্তা করি। আসুন আমরা নিজের থেকে খুব বেশি দূরে যাই না।
“আমরা একশো চেষ্টা করতে এবং জিততে পেরেছি এবং তারপরে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটি চেষ্টা করতে এবং জয়ের জন্য এবং তারপরে আয়ারল্যান্ড সিরিজ চেষ্টা করুন এবং সেই সমস্ত জিনিসের বিষয়ে চিন্তা করার আগে আমরা চেষ্টা করুন।”