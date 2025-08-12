সনি ব্র্যাভিয়া থিয়েটার বার 6 পর্যালোচনা: দুর্দান্ত শব্দ, বৃহত্তর হতাশা

এর দুটি থেকে ভিন্ন, সনি জানুয়ারিতে সিইএসে আত্মপ্রকাশের পরিবর্তে তার সর্বশেষ সাউন্ডবারগুলি উন্মোচন করার জন্য এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। এবং তারপরেও, সংস্থার 2025 লাইনআপটি অচ্ছুত থাকে। পরিবর্তে, : একটি 3.1.2-চ্যানেল ডলবি এটমোস সাউন্ডবার যা একটি ওয়্যারলেস সাবউফার এবং বৈশিষ্ট্যগুলির একটি পরিমিত সেট সহ আসে। যাইহোক, এখানে সতর্কতাগুলি হ’ল রিয়েল হেডস্ক্রেচারস, বিশেষত এই বছর একটি সাউন্ডবার চালু করা।
সোনির মিডরেঞ্জ সাউন্ডবারটি চিত্তাকর্ষক অডিও সরবরাহ করে যা এর 3.1.2-চ্যানেল কনফিগারেশনের সীমাটি ঠেলে দেয়। তবে, ওয়াই-ফাইয়ের অভাব স্পেক শীট থেকে বড় বৈশিষ্ট্যগুলি ছেড়ে দেয়।
- পরিষ্কার, লো-প্রোফাইল ডিজাইন
- দুর্দান্ত স্পষ্টতার সাথে সম্পূর্ণ শব্দ
- বর্ধিত কথোপকথনের জন্য ডেডিকেটেড সেন্টার স্পিকার
- এয়ারপ্লে, ক্রোমকাস্ট বা স্পটিফাই সংযোগ সমর্থন করে না
- সাবউফার কিছুটা মোটা
- আপডেটগুলির জন্য একটি থাম্ব ড্রাইভ সন্নিবেশ করা প্রয়োজন
ব্র্যাভিয়া থিয়েটার বার 6 সম্পর্কে ভাল কি?
আমি যে সনি সাউন্ডবারগুলি পরীক্ষা করেছি তাতে সামগ্রিক সাউন্ড কোয়ালিটি কখনই কোনও সমস্যা হয়ে উঠেনি এবং থিয়েটার বার 6 সেই প্রবণতাটি অব্যাহত রেখেছে। আপনি দুর্দান্ত স্পষ্টতা এবং শক্ত দিকনির্দেশক অডিও সহ খাস্তা, উষ্ণ শব্দ আশা করতে পারেন। এমনকি ব্লুটুথের ওপরেও, এই স্পিকার-সাব কম্বো সংগীতের জন্য দুর্দান্ত, মাইলস ডেভিসের সূক্ষ্ম বিবরণে ন্যায়বিচার করে ‘ মাইস ’54: প্রতিপত্তি রেকর্ডিং। ক্লাসিক জাজ স্পিকারের গুণাবলী বিচার করার এক দুর্দান্ত উপায় এবং বার 6 এ, সম্প্রতি এই রিমাস্টার্ড অ্যালবামটি গতিশীল এবং সমস্ত 20 টি ট্র্যাক জুড়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
সাউন্ডবার সিনেমা এবং টিভিতে দুর্দান্ত অডিও সরবরাহ করেছিল। দ্বিতীয় মরসুমে আমাকে যুদ্ধের দৃশ্যে চুষে দেওয়া হয়েছিল অ্যান্ডোর, যদিও থিয়েটার বার 6 এর 3.1.2-চ্যানেল কনফিগারেশনের সীমাবদ্ধতাগুলি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠল। এর পাঁচটি ড্রাইভার বিন্যাসটি ভাল করে, তিনটি ফ্রন্ট-ফায়ারিং ইউনিট এবং দুটি কোণযুক্ত আপ-ফায়ারিং স্পিকারকে ধন্যবাদ। এই পরবর্তী দুটি উপাদান যেমন শোতে অ্যাকশন চলাকালীন ওভারহেড স্পেস পূরণ করতে সত্যই সহায়তা করে আন্ডোরযতটা সম্ভব সীমিত সংখ্যক ড্রাইভার (এবং তাদের অবস্থান) এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া। এবং এগুলি সবই থিয়েটার বার 6 কে ছোট জায়গাগুলির জন্য একটি শক্ত বিকল্প হিসাবে তৈরি করে, বিশেষত যদি আপনার কম সিলিং থাকে এবং টিভি থেকে বেশি দূরে বসে না থাকে।
থিয়েটার বার 6 কোনও ডিজাইন পুরষ্কার জিতবে না, তবে এটি ঠিক আছে। প্রচুর লোক রয়েছে, আমি নিজেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, যারা সত্যই চান না যে তাদের সাউন্ডবারটি টিভি স্ট্যান্ড বা ম্যান্টলে দাঁড়াতে পারে। ফোকাসটি প্রদর্শন করা উচিত, স্পিকার নয়। এই মডেলটি বেশ সরল, তবে এটির তুলনামূলকভাবে কম প্রোফাইলও রয়েছে, সুতরাং আপনার টিভিতে যদি একটি ছোট স্ট্যান্ড থাকে তবে থিয়েটার বার 6 ছবিটি ব্লক করবে না।
ব্র্যাভিয়া থিয়েটার বার 6 সম্পর্কে এত দুর্দান্ত কী নয়?
ব্র্যাভিয়া থিয়েটার বার 6 এর বিরুদ্ধে প্রথম ধর্মঘট হ’ল ওয়াই-ফাই সংযোগের অভাব। আপনি যদি সাউন্ডবারের সাথে একটি ওয়্যারলেস সংযোগ চান তবে ব্লুটুথ আপনার একমাত্র বিকল্প। আরও কী, কোনও ওয়াই-ফাই এর অর্থ কোনও এয়ারপ্লে, ক্রোমকাস্ট বা স্পটিফাই কানেক্ট-এগুলি সমস্তই 2025 সালে একটি 50 650 মডেলের স্ট্যান্ডার্ড হওয়া উচিত। সনি ব্রাভিয়া কানেক্ট অ্যাপ্লিকেশনটিতে এইচডিএমআই ইনপুট থেকে ব্লুটুথের দিকে স্যুইচ করা সহজ করে তুলেছিল এবং আপনি একবার আপনার ফোনটি একবারে আপনার ফোনটি জুটি বেঁধে দেওয়ার পরে এই পরিবর্তনটি দ্রুত ঘটে।
অ্যাপ্লিকেশনটির কথা বললে, এটি আপনাকে থিয়েটার বার 6 এ ফার্মওয়্যার আপডেটগুলি ইনস্টল করতে সহায়তা করে না। পরিবর্তে, এটি আপনাকে কম্পিউটার থেকে ফাইলগুলি সাউন্ডবারে পেতে থাম্ব ড্রাইভে স্থানান্তর করতে অনুরোধ করে। হ্যাঁ, সত্যিই। সনি বলেছেন যে ওয়াই-ফাইয়ের অভাব এই কারণেই এই কাজের প্রয়োজন। কারণ যাই হোক না কেন, আপডেটগুলি ইনস্টল করার জন্য আপনার জাঙ্ক ড্রয়ারের বাইরে একটি থাম্ব ড্রাইভ খনন করা একটি বড় অসুবিধা এবং এটি 2020 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আসলে কোনও জিনিস হওয়া উচিত নয়।
সাউন্ড বিভাগে, থিয়েটার বার 6 এর বিরুদ্ধে একমাত্র আসল নকটি 3.1.2-চ্যানেল অডিওর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আরও বেশি। এমনকি ডলবি এটমোস এবং ডিটিএস: এক্স সামগ্রী সহ, এই সিস্টেমটি নিমজ্জনিত শব্দ সরবরাহ করার জন্য তার দক্ষতায় সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশ্যই, সোনির এস-পূর্বের প্রো এবং উল্লম্ব চারপাশের ইঞ্জিন আরও শক্তিশালী লিভিংরুমের সেটআপটি ভার্চুয়ালাইজ করতে ভাল করে, তবে সেই প্রযুক্তিটি কেবল এতদূর যায়।
আপনি ভাবতে পারেন যে একজোড়া রিয়ার স্পিকার শব্দটিকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সনি ব্র্যাভিয়া থিয়েটার সিস্টেম 6 (70 770) কে 5.1-চ্যানেল অল-ইন-ওয়ান প্যাকেজ হিসাবে সরবরাহ করে। তবে এটি থিয়েটার বার 6 এবং এর সাবউফার অন্তর্ভুক্ত করে না। পরিবর্তে, সেই বান্ডিলটি একটি ভিন্ন সাউন্ডবারের সাথে আসে যার আপ-ফায়ারিং ড্রাইভার নেই, যার অর্থ এটিতে ওভারহেড শব্দের অভাব হতে পারে এবং নিমজ্জনিত সামগ্রীর প্রভাবকে স্যাঁতসেঁতে করতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনি যদি থিয়েটার বার 6 এ রিয়ার স্পিকার যুক্ত করতে চান তবে আপনার ভাগ্যের বাইরে। সোনির বর্তমানে উপলভ্য বিকল্পগুলির কোনওটিই এই সাউন্ডবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
শেষ অবধি, এবং এটি একটি নয় বিশাল বেশিরভাগ লোকের জন্য ইস্যু, তবে থিয়েটার বার 6 এর অন্তর্ভুক্ত সাবউফার বড়। বেশিরভাগ প্রতিযোগিতার চেয়ে বড়? না, তবে এটি তবুও বড়। আমি স্বীকার করব যে আমি সম্প্রতি পর্যালোচনা করেছি যে আমি এর সাবউফার কমপ্যাক্ট ডিজাইনের জন্য ধন্যবাদ। তবে যদি এই বিভাগের স্পিকারগুলি আরও ছোট ট্রেন্ডিং শুরু করে, তবে বার 6 এর সাথে থাকা একটি অবশ্যই চুনকিয়ার মডেলগুলির মধ্যে একটি হিসাবে শেষ হবে।
মোড়ানো আপ
খাঁটি শব্দ মানের দিক থেকে, থিয়েটার বার 6 এর সংগীত এবং টিভি উভয় কর্তব্যকেই ছাড়িয়ে যায়। অবশ্যই, এটি এর 3.1.2-চ্যানেল কনফিগারেশন দ্বারা সীমাবদ্ধ, তবে সেই ধরণের সেটআপের জন্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারের কেস রয়েছে-বিশেষত যদি আপনি লিভিংরুমের জায়গাতে সংক্ষিপ্ত হন। অডিওটি খাস্তা এবং পরিষ্কার, এবং এটি উষ্ণ এবং আমন্ত্রণমূলকও, যা এই সাউন্ডবারকে সমস্ত ধরণের সামগ্রীর জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
এই সমস্ত প্রশংসার প্রতি আমার ধমক দেওয়া সত্ত্বেও, বার 6 এর কেবলমাত্র অনেকগুলি ত্রুটি রয়েছে যা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। $ 650 সাউন্ডবারে ওয়াই-ফাইয়ের অভাব অযৌক্তিক, বেশিরভাগ কারণ এটি এয়ারপ্লে, ক্রোমকাস্ট এবং অন্যান্য ওয়্যারলেস সংযোগ বিকল্পগুলির সুবিধার ব্যবহারকারীদের সরিয়ে দেয়। যখন নতুন ফার্মওয়্যারের জন্য ওটিএ ডাউনলোডগুলি বছরের পর বছর ধরে সাউন্ডবারগুলিতে আদর্শ হয়ে থাকে তখন আপডেটের জন্য থাম্ব ড্রাইভ ব্যবহার করার প্রয়োজনও আমি পেতে পারি না।
এই কারণগুলির জন্য, স্যামসাং কিউএস 700 এফ এই দামের ক্ষেত্রে আরও ভাল বিকল্প কারণ এটি একটি ওরিয়েন্টেশন বৈশিষ্ট্যের সাথে দুর্দান্ত শব্দকে একত্রিত করে যা প্লেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে আউটপুট দিকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার করে। সনি এবং স্যামসুং থিয়েটার বার 6 এবং কিউএস 700 এফের সাথে অডিও পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে একটি দৃ race ় প্রতিযোগিতায় রয়েছে, তবে 2025 টি সাউন্ডবারগুলির মধ্যে কেবল একটিই আপনাকে কিছু মাথাব্যথা থেকে বাঁচাতে পারে।