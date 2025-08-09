সন্ত্রাসবাদী তিনজন মৃত কাবো দেলগাদোর গ্রামে আক্রমণ করে | মোজাম্বিক

দুটি আধিকারিক ‘নাপরামাস’ এবং একটি জনপ্রিয় নানকুমি গ্রামে, কাবো দেলগাদোর মোজাম্বিকান প্রদেশের নানকুমি গ্রামে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল, শনিবার লুসাকে কমিউনিটি সূত্র জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাতে সানিয়েট শহর (সিলভা ম্যাকুয়া) থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই হামলাটি হয়েছিল এবং বিদ্রোহীদের সম্প্রদায়ের আগ্রাসনের পরে তিন জনের মৃত্যুর সমাপ্তি ঘটে, সূত্র জানিয়েছে।
সিলভা ম্যাকুয়ার একটি সূত্র জানিয়েছে, “তারা কমান্ডার এবং বেসামরিক হয়ে তিন জনকে হত্যা করেছে, দু’জন ‘নাপরামা’।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে একই দিনে ‘নাপরামাস’ লাশ পাওয়া গেছে, গ্রাম থেকে কিলোমিটার দূরে এবং শুক্রবার তৃতীয় সংস্থাটি পাওয়া গেছে।
ন্যাশনাল রোড 1 বরাবর অবস্থিত, নানকুমির গ্রামটি 2017 সাল থেকে ক্যাবো দেলগাদোকে প্রভাবিত করে এমন বিদ্রোহের বাইরে চলে আসছে এবং এই প্ররোচনাটি সিলভা ম্যাকুয়ার স্থানীয় অঞ্চলে পরিবারগুলির পালাতে পেরেছে।
“তারা সকলেই নানকুমি থেকে সিলভা ম্যাকুয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল, এটি দুঃখজনক, তবে সন্ত্রাসীরা প্রচারিত হতে থাকে,” অন্য একটি সূত্রের জন্য শোক প্রকাশ করে।
দায়েশ চরমপন্থী গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত উপাদানগুলি আজ আঙ্কুয়াবে এবং বালামার জেলাগুলিতে কমপক্ষে একজন শিরশ্ছেদ করা ব্যক্তির সাথে নতুন সহিংসতার মুহুর্তে এবং সেই মোজাম্বিকান প্রদেশে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত হওয়ার দাবি করেছে।
দায়েশের বিজ্ঞাপন চ্যানেলগুলির মাধ্যমে করা এই দাবিটি বলেছে যে শুক্রবার একটি আনকুয়াব গ্রামে আক্রমণ করা হয়েছিল, বিদ্রোহীরা দাবি করেছেন যে “স্থানীয় মিলিশিয়াদের একটি উপাদানকে ধারণ করেছে”, তারপরে “শিরশ্ছেদ করা”।
আগের দিন, কিন্তু বালামা জেলায়, দিশের সাথে জড়িত আহলু-সুন্নাহ ওয়াল জামিয়া (এএসডব্লিউজে) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বিদ্রোহীরা দাবি করেছে যে ‘নেপরামাস’ গেরিলাসের একটি স্পষ্ট উল্লেখে একটি “মিলিশিয়া কমান্ডার” এর বাড়িতেও এই গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।
ক্যাথলিক চার্চের স্থানীয় উত্স দ্বারা নিশ্চিত হওয়া শেষ দিনগুলির অন্যান্য দাবী, জুলাইয়ের শেষ থেকে ক্যাবো দেলগাদোর বিভিন্ন পয়েন্টে পোড়া বাড়ি এবং গীর্জাগুলিকে নির্দেশ করে, জনসংখ্যার মধ্যে বেশ কয়েকটি “খ্রিস্টান” এর শিরশ্ছেদ সহ।
‘নাপরামাস’ হ’ল মোজাম্বিকান আধাসাময়ী যা ১৯৮০ এর দশকে গৃহযুদ্ধের সময় উত্থিত হয়েছিল, শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে traditional তিহ্যবাহী জ্ঞান এবং রহস্যময় উপাদানগুলির সংমিশ্রণ করে, সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনয় করে।
কাবো দেলগাদোতে, এই মিলিশিয়াগুলি ২০১৩ সাল থেকে স্থানীয়ভাবে অভিনয় করা চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা বাহিনীকে (এফডিএস) সমর্থন করে এবং ইতিমধ্যে পুরো প্রদেশ জুড়ে এক মিলিয়নেরও বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষকে সৃষ্টি করেছে।
মাইগ্রেশন ফর মাইগ্রেশন (আইএম) এর তথ্য অনুসারে, উগ্রপন্থী হামলার পুনর্বিবেচনার পরে মোজাম্বিকান প্রদেশ ক্যাবো দেলগাদোতে ২০ জুলাই থেকে ৫ 57,০০০ এরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
সর্বশেষ ওআইএম রিপোর্ট অনুসারে, ২০ শে জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত তথ্য সহ, “আক্রমণাত্মক ক্রমবর্ধমান এবং সহিংসতার ক্রমবর্ধমান ভয়” মারাম্বে, আনসুবে এবং চিয়ার জেলাগুলিতে স্টেট সশস্ত্র দলগুলির দ্বারা “প্রায় 57,034 জন ব্যক্তির স্থানচ্যুত হয়েছিল”, মোট 13,343 পরিবারকে “।
৪৯০ গর্ভবতী মহিলা, ১,০7777 প্রবীণ, ১৯১১ জন গতিশীলতা সমস্যাযুক্ত এবং ১২6 শিশু তাদের বাবা -মা থেকে পৃথক, যারা এমনকি ৫০ কিলোমিটারেরও বেশি হাঁটেন, বন, রাত ও দিনের মধ্যে, বিশেষত ক্যাবো দেলগাদোর দক্ষিণ প্রদেশের চিয়ার জেলার সদর দফতরের দিকে।
ঝুঁকিতে শিশুরা
এনজিও সেভ দ্য চিলড্রেন অনুমান করে যে ৩০,০০০ এরও বেশি শিশু গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ক্যাবো দেলগাদোর উপর আক্রমণাত্মক নতুন তরঙ্গ পালিয়ে গেছে।
“আমরা ঘটনাস্থলে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছি, যেখানে শিশুদের প্রয়োজনীয়তাগুলি উপলব্ধ সংস্থানগুলিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে,” সেভ দ্য চিলড্রেন মোজাম্বিক, ইলারিয়া মানুনজা, এই বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) এক বিবৃতিতে উদ্ধৃত করে বলেছেন।
প্রতিনিধি অনুসারে, সর্বশেষ আক্রমণগুলি গত আট বছরে সংঘাতের মধ্যে বসবাসকারী শিশু এবং পরিবারগুলির জীবন পুনর্নির্মাণের প্রয়াসে একটি “দুর্দান্ত ধাক্কা” উপস্থাপন করে। বেশিরভাগ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি এবং অপুষ্টির ঝুঁকিটি আসল।
এই সংঘাতের ফলে কাবো দেলগাদোতে বেড়ে ওঠা শিশুদের উপর “বিধ্বংসী” প্রভাব পড়েছে, “একাধিক শিশুদের ক্ষতিগ্রস্থ সহ শিরশ্ছেদ ও অপহরণের পুনরাবৃত্তি রিপোর্ট” এবং পরিবার থেকে পৃথক শিশুরা বিশেষত দুর্বল।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তার জন্য আবেদন করে, সেভ দ্য চিলড্রেন স্মরণ করে যে বাস্তুচ্যুত শিশুদের “সহিংসতা, শোষণ, অপব্যবহার, বাল্য বিবাহ এবং অ -স্টেট সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা নিয়োগের ঝুঁকিতে রয়েছে।”
জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জুলাইয়ের শেষের দিকে নতুন হামলার wave েউয়ের বিষয়ে উদ্বেগ স্বীকার করে যোগ করেছেন যে প্রতিরক্ষা বাহিনী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের অনুসরণ করার জন্য মাটিতে রয়েছে।
মন্ত্রী ক্রিস্টাভো চুম সাংবাদিকদের বলেন, “সুরক্ষা বাহিনী হিসাবে আমরা বর্তমান রাষ্ট্রের সাথে সন্তুষ্ট নই, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সন্ত্রাসীরা আমরা স্বাক্ষরিত মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের সর্বাধিক দূরবর্তী অঞ্চলে অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন,” মন্ত্রী ক্রিস্টাভো চুম সাংবাদিকদের বলেছেন।