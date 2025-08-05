সন্ত্রাসবাদী হুমকির পরে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিওও বিদেশী

সন্ত্রাসবাদী হুমকির জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ফিভিও বিদেশীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
ড্রিল স্টারকে ১ আগস্ট সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং দোষী আবেদনের পরে তিন বছরের প্রবেশন সময় পরিবেশন করা সময় পেয়েছিলেন।
জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তিনি ইতিমধ্যে প্রায় 200 দিন কারাগারের পিছনে কাটিয়েছিলেন।
ফিভিও মূলত 20 বছর পর্যন্ত কারাগারের পিছনে এবং ন্যূনতম পাঁচটি সাজা যাতে হালকাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করা যেতে পারে।
তার প্রবেশনটির শর্তাদি মানে তাকে ড্রাগ পরীক্ষায় জমা দিতে হবে এবং আর আইনী সমস্যায় পড়তে হবে না।
নিউইয়র্কের নেটিভ এখনও তার মুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেনি।
নববর্ষের প্রাক্কালে নিউ জার্সিতে তার গাড়িটি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জিজ্ঞাসা করার পরে ফিভিওয়ের বিরুদ্ধে একজন মহিলার দিকে বন্দুক ইশারা করার অভিযোগ করা হয়েছিল।
পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৪ বছর বয়সী এই র্যাপার এই মহিলাকে একটি বন্দুকের লক্ষ্য নিয়ে সতর্ক করেছিলেন: “যদি আমি আপনাকে আবার এই ভবনের সামনে পার্কিং দেখি তবে সেখানে একটি চোদার সমস্যা হতে চলেছে।”
পুলিশকে ডেকে আনা হয়েছিল এবং ঘটনার সাক্ষী ছিল যারা সহজেই ফিভিও সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।
“বিগ ড্রিপ” হিটমেকারও কাছের একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে নজরদারি ফুটেজে ধরা পড়েছিল, অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর গল্পটি সংশোধন করে।
ফিভিওকে ৫ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং একটি অস্ত্রের বেআইনী দখল, সন্ত্রাসবাদী হুমকি এবং ক্রমবর্ধমান হামলা সহ পাঁচটি অভিযোগে আঘাত করা হয়েছিল।
তিনি ইতিমধ্যে তিন মাস কারাগারের পিছনে কাটিয়ে মার্চ অবধি র্যাপারের গ্রেপ্তারের খবর জনসাধারণের জ্ঞান হয়ে উঠেনি।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে একটি গান রেকর্ড করার পাশাপাশি টরি লেনেজের সোচ্চার ডিফেন্ডার হওয়ার কারণে তার ২০২০ সালের মেগান থি স্ট্যালিয়নের শ্যুটিংয়ের কারণে ফিভিও বিদেশী কোনও অপরিচিত নয়।
ম্যাথ হোফায় কথা বলছি আমার বিশেষজ্ঞ মতামত পডকাস্ট গত বছর, তিনি বলেছিলেন: “আমি টরির সাথে চুদছি I
“আমি সেখানে ছিলাম না, আমি আইনজীবী বা বিজ্ঞানী নই, তবে যদি কেউ বলে যে তাদের গুলি করা হয়েছে এবং তাদের দেহে কোনও গর্ত নেই, তবে তারা গুলিবিদ্ধ হয়নি। আমরা সকলেই জানি তবে আমরা জানি যে এই ছিটেফোঁটা কীভাবে যায়।”