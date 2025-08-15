You are Here
সন্দেহজনক ড্রিঙ্ক-ড্রাইভারকে স্নোরিং হুইল এ পুলিশ স্লিপ করে ধরা পড়ে | খবর

এই মুহুর্তটি দেখুন যে সন্দেহভাজন পানীয়-চালককে চাকরিতে শামুক করে পুলিশ ধরা পড়েছিল।

বৃহস্পতিবার (১৪ ই আগস্ট) কেমব্রিজশায়ার পুলিশ ভাগ করে নেওয়া ফুটেজে দেখা গেছে যে জনসাধারণের এক সদস্য জানিয়েছেন যে তারা একজন ড্রাইভারকে মার্সিডিজ ভ্যানে হোঁচট খেয়ে দূরে সরে যেতে দেখেছে।

ভ্যানের অভ্যন্তরে স্কট টুয়াইট (৩ 36) ছিলেন, যিনি অফিসাররা ইগনিশন থেকে কীগুলি সরিয়ে নিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলার আগে শ্রুতিমধুরভাবে শামুক শোনা যায়।

গডম্যানচেস্টারের বাউমগার্টনার এর টুয়েট শ্বাসের নমুনা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তিনি বৃহস্পতিবার (August আগস্ট) কেমব্রিজ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিশ্লেষণের জন্য একটি নমুনা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। তাকে 12 মাসের জন্য একটি কমিউনিটি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, 80 ঘন্টা অবৈতনিক কাজ শেষ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং গাড়ি চালানো থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

