সন্দেহজনক হত্যা-আত্মহত্যায় নিহত চারটি ফ্যামিলি অফ ফ্যামিলি দ্বারা আলাবামা শহর কাঁপল

আলাবামার একটি শহর চারজনের একটি পরিবারের হত্যা-আত্মহত্যা দ্বারা কাঁপানো হয়েছে যা পুলিশ ‘এটি যেমন মর্মান্তিক হিসাবে আসে’ বলে বর্ণনা করে।
বাল্ডউইন কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় অনুসারে, বৃহস্পতিবার সকালে তাদের বাড়িতে বন্দুকের গুলির ক্ষত থেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে দুটি শিশু সহ চারজনের পরিবারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে লারিকা গেইনস স্মিথ (৪১) এবং তার দুই বাচ্চা, ক্রিশ্চিয়ান স্মিথ (১৫) এবং কিনসলে স্মিথ (১১) তার স্বামী, ৪৪ বছর বয়সী কেনেথ ও’নিল স্মিথ জুনিয়রকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন।
অফিসাররা পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে ‘কল্যাণ উদ্বেগ’ কল পাওয়ার পরে ভোরের দিকে মোবাইল থেকে উপসাগর জুড়ে অবস্থিত ড্যাফনে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন।
শেরিফ অ্যান্টনি লোরি জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল তদন্ত করার সাথে সাথে শিশুদের সেল ফোনগুলি বেজে উঠছিল, জানিয়েছে Al.com।
‘আপনি জানেন যে তাদের বন্ধু ছিল,’ লোরি বলেছিলেন। ‘আমি 29 বছর ধরে এটি করছি। এটি কেবল দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে এমন একটি মামলা করতে হয়েছিল যেখানে পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে।
‘দেখে মনে হচ্ছে এটি কোনও ধরণের ঘরোয়া সমস্যা যা এতে আরও বেড়ে যায়। এটি যতটা করুণ। ‘
পুলিশ কেনেথকে ঘটনাস্থলে পাওয়া ফরেনসিক এবং পরিস্থিতিগত প্রমাণ ব্যবহার করে শ্যুটার হিসাবে চিহ্নিত করেছে, পুনরুদ্ধার করা হ্যান্ডগান সহ, অনুসারে কিছুই না।
তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে লারিকা গেইনস স্মিথ (কেন্দ্র), 41, এবং তার দুই বাচ্চা, ক্রিশ্চিয়ান স্মিথ (বাম), 15, এবং কিনসলে স্মিথ (ডান), 11, তার স্বামী, 44 বছর বয়সী কেনেথ ও’নিল স্মিথ জেআর দ্বারা গুলি করে হত্যা করেছিলেন
‘আমরা অন্য যে কোনও হত্যাকাণ্ড তদন্তের মতো একেবারে কাজ করব। হাউসের অভ্যন্তরে অন্য কোথাও কিছু ঘটেছে বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই, ‘লোরি বলেছিলেন।
‘প্রতিবেশীরা সত্যিই আঘাত করছে। এটি একটি শান্ত পাড়া। তারা এখানে কোথায় থাকে তাতে তারা গর্বিত। ‘
শেরিফ বলেছিলেন যে তার বিভাগ এই অপরাধটি তদন্ত চালিয়ে যাবে, তবে বিশ্বাস করে যে এটি একটি ‘ঘরোয়া ইস্যু’ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘আমরা কখনই উত্তরগুলি পেতে পারি না কারণ এই লাইনের সাথে সাক্ষাত্কারের জন্য বা কোনও কিছুর সন্দেহ নেই যাতে আমাদের আমাদের ফরেনসিক কৌশলগুলি এটি আবার একসাথে টুকরো টুকরো করার জন্য যথাসাধ্য ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা (যে) তথ্যের উপর নির্ভর করব,’ তিনি বলেছিলেন।
‘আমরা বন্ধু এবং পরিবার এবং সহকর্মীদের সাথে এবং আমাদের যতটা সম্ভব চেষ্টা করার জন্য এবং এই সমস্ত জিনিসের সাথে কথা বলব।’
ক্রাইসিসের প্রতিক্রিয়া দলগুলি ড্যাফনে হাই স্কুল এবং ড্যাফনে ইস্ট এলিমেন্টারি স্কুলে সরবরাহ করা হয়েছে, যেখানে শিশুরা এতে অংশ নিয়েছিল।
প্রতিবেশী শ্যানন ব্র্যানন স্থানীয় নিউজকে বলেছিলেন যে তিনি হতবাক হয়ে আছেন এবং স্মিথসকে ‘জাস্ট দ্য দ্য সাস্টেস্ট, মধুরতম পরিবার’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
‘তাদের বাচ্চারা খুব মিষ্টি ছিল। তারা আমার মেয়েকে বেবিস্যাট করে। শুধু ভাল মানুষ। তিনি কেবল আমাকে বলেছিলেন যে তারা দুই সপ্তাহ আগে তাদের বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করেছেন এবং এটি সম্পর্কে খুশি ছিলেন, তাই আমি কেবল বুঝতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না কীভাবে এটি ঘটতে পারে, ‘তিনি বলেছিলেন।
লারিকা একজন রিয়েল্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং প্রতিবেশীরা পরিবারকে ‘সেরা’ এবং ‘সবচেয়ে মিষ্টি’ মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন
চারজনের পরিবার বৃহস্পতিবার সকালে তাদের বাড়িতে আপাত বন্দুকের ক্ষত থেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে
লারিকা একজন রিয়েল্টর হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং তার প্রাক্তন সহকর্মী সু লিয়ন, প্রস্থান রিয়েলটি লিয়নের মালিক, আউটলেটকে বলেছিলেন যে তিনি এই সংবাদটি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
লিওন বলেছিলেন, ‘আপনি কেবল এক ধরণের কল্পনা করতে চাইবেন যে এটি একটি নির্দিষ্ট ধরণের পরিবার হবে যা ঘটবে এবং আপনি কখনই তাদের সাথে এমন কিছু ভাবেন না কারণ তিনি সর্বদা শান্ত এবং নম্র এবং সমস্ত কিছু ছিলেন, তবে আমি বলতে চাইছি … এটি ভয়াবহ,’ লিওন বলেছিলেন।
লারিকা এজেন্সিতে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে 2018, তবে লিয়ন বলেছিলেন যে তিনি একজন প্রতিভাবান রিয়েল্টর এবং অবিস্মরণীয়।
‘তিনি খুব মিষ্টি ছিলেন, তিনি খুব শান্ত ছিলেন,’ তিনি বলেছিলেন। ‘তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যা আপনি কেবল ভেবেছিলেন, মানুষ তিনি রিয়েল এস্টেটে এত দুর্দান্ত কাজ করছেন।’