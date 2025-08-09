You are Here
সন্দেহভাজন ফোর্ট ইয়র্কের নিকটে যৌন নির্যাতন অনুসরণ করতে চেয়েছিল: পুলিশ
সন্দেহভাজন ফোর্ট ইয়র্কের নিকটে যৌন নির্যাতন অনুসরণ করতে চেয়েছিল: পুলিশ

একজন সন্দেহভাজনকে পুলিশ চাওয়া হচ্ছে কারণ তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে এই গ্রীষ্মে ফোর্ট ইয়র্কের কাছে একই ধরণের যৌন নির্যাতনের জন্য একই ব্যক্তি দায়ী।

টরন্টো পুলিশ জানিয়েছে, ২ 27 শে জুন কুইন্স কোয়ে এবং ড্যান লেকি ওয়ে অঞ্চলে প্রায়: 10: ১০ টায় কর্মকর্তারা যৌন নিপীড়নের আহ্বানের জবাব দিয়েছিলেন।

জানা গেছে যে টরন্টো মিউজিক গার্ডেনে একজন ব্যক্তি ভুক্তভোগীর কাছে এসে তাকে তার ছবি তুলতে বলেছিলেন। লোকটি তখন ভুক্তভোগীকে বলেছিল যে সে একজন খেজুর পাঠক এবং তার ভাগ্য বলতে পারে।

পুলিশ অভিযোগ করেছে যে লোকটি তখন শিকারটিকে একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং তাকে যৌন নির্যাতন করে।

তারপরে 31 জুলাই প্রায় সাড়ে ৮ টায় অফিসাররা লেক শোর ব্লাভডিতে আরও একটি যৌন নির্যাতনের আহ্বানের জবাব দিলেন। ডাব্লু। এবং ফোর্ট ইয়র্ক ব্লাভডি। অঞ্চল।

জানা গেছে যে একজন ব্যক্তি করোনেশন পার্কে ভুক্তভোগীর কাছে এসে তাকে তার ছবি তুলতে বলেছিলেন। লোকটি তখন ভুক্তভোগীকে বলেছিল যে সে একজন খেজুর পাঠক এবং তার ভাগ্য বলতে পারে।

