সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারী কর্মচারীকে লক্ষ্য করে ফানচাল চেম্বার রুসগাসকে স্বীকার করেছেন কাঠ

ফানচাল চেম্বার জানিয়েছে, সোমবার, ১১ ই আগস্ট, মাদক পাচারের একটি মামলার প্রসঙ্গে কাজ করার জন্য রাসজি ছিল যা পৌরসভার একজন কর্মকর্তাকে আটকে রেখেছিল।
“গত সপ্তাহে জননিরাপত্তা পুলিশ কর্তৃক ম্যাগাজিন এবং একটি ফানচাল সিটি হল কর্মচারীকে আটকানো সম্পর্কে গণমাধ্যমের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে, ডাউনটাউন ফানচলে অবৈধ পদার্থে পাচারের সন্দেহের অভিযোগে, কর্মক্ষেত্রে আমরা রুসগা দেখেছি যেখানে বেশ কয়েক দশক ধরে কর্মচারী কাজ করার জন্য রাসগা দেখেছি,”
পিএসপি সোমবার ঘোষণা করেছে যে মাদক পাচারের অপরাধ, ব্যবহারের আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অনুশীলন তদন্তের একটি তদন্তের অংশ হিসাবে সোমবার ফানচালে একজনকে আটক করা হয়েছিল। তদন্ত, যা প্রায় এক বছর আগে স্থায়ী হয়েছিল, “এমন একজন ব্যক্তির প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে যিনি যা বলে মনে করা হয়েছিল তা বিক্রি করে আলফা-পিএইচপি এবং/ওউ আলফা-পিআইএইচপি (সিন্থেটিক ড্রাগস) তৃতীয় পক্ষগুলিতে “।
এই পুলিশ কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে “হোম এবং অ -হোম অনুসন্ধান পরোয়ানা এবং জব্দ করা এবং জব্দ করা এবং বৈদ্যুতিন যোগাযোগের রেকর্ড সহ ডেটা এবং কম্পিউটার নথি জব্দ করা”। অনুসন্ধানের পরে, “মাদকদ্রব্য পণ্যগুলির বেশ কয়েকটি ডোজ, ড্রাগ বিক্রয়, একটি মোবাইল ফোন এবং বেশ কয়েকটি নিষিদ্ধ অস্ত্রের ফলে সন্দেহ করা অর্থ” জব্দ করা হয়েছিল।
তিনি আরও যোগ করেন, “এটি বিবাদী দ্বারা ব্যবহৃত গাড়িটিও জব্দ করা হয়েছিল, তবে সংশ্লিষ্ট ধারককে সরবরাহ করা হয়েছিল,” তিনি যোগ করেছেন, এটি ফানচালের পৌরসভার একটি বাহন।
শোনার পরে, আসামীকে উপযুক্ত বিচারিক কর্তৃপক্ষের সংকল্প করে স্বাধীনতার ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং জব্দকৃত পদার্থগুলিতে বিষাক্ত দক্ষতার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা হয়েছিল।
ফানচালের পৌরসভা, যা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কেবল একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কর্মচারীকে স্থগিত করা হয়েছিল তা নিশ্চিত করেই শুরু হয়েছিল, তিনি এখন স্পষ্ট করে বলেছেন যে পরিস্থিতি শিখার পরে সিটি কাউন্সিল তার প্রতিযোগিতাগুলি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়নি।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে অবিলম্বে কাজ করেছিলেন, “পৌরসভার অন্যতম প্রাচীন” পরিবেশ বিভাগ “, যা” অবৈধ অপরাধী প্রকৃতি কনফিগার করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, “জোর দিয়ে যে” ফৌজদারি তদন্তের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নাও ফানচাল সিটি কাউন্সিলের কোনও আইনী অগ্রণী “নয়।
নথিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিটি “আইনী গোপনীয়তায়” এবং শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা এবং পৌরসভার কোনও উপকরণ বা সরঞ্জাম অ্যাক্সেস করা থেকে বিরত রাখা হয়।
পৌরসভা নিশ্চিত করেছে যে “এটি প্রথম ঘন্টা থেকে সহযোগিতা করেছে এবং সর্বদা পুলিশ এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করবে যা সমস্ত এবং সমস্ত যথাযথ অধ্যবসায় সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয়, যা আবারও করা হয়েছিল।”
পিএসডি/সিডিএস কোয়ালিশন দ্বারা পরিচালিত ফানচাল সিটি কাউন্সিল পিএসের নেতৃত্বে পিএসের বিরোধীদেরও প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা এই মামলার বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করার জন্য একটি বিবৃতি জারি করেছিল, “জনগণকে কী শ্রেণিবদ্ধ করে এবং” জনগণের রাজনৈতিক ব্যবহার “শ্রেণিবদ্ধ করে।” এটি “একটি পৃথক পরিস্থিতি যা সরকারী বা বেসরকারী সত্তার যে কোনও কর্মচারীর সাথে ঘটতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।