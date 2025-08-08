You are Here
সন্দেহভাজন মৃত, এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আহত পুলিশ অফিসার: পুলিশ
News

সন্দেহভাজন মৃত, এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আহত পুলিশ অফিসার: পুলিশ

আটলান্টা – আটলান্টায় এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সন্দেহভাজন শ্যুটার মারা গেছে এবং পুলিশ শুক্রবার একজন সক্রিয় শ্যুটারের প্রতিবেদনে পুলিশ সাড়া দেওয়ার পরে একজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

এই ঘটনাটি রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য মার্কিন কেন্দ্রগুলির প্রবেশদ্বারের কাছে ঘটেছিল, যেখানে ফেডারেল এজেন্সিটির কর্মচারীরা বলছেন যে গুলি বেশ কয়েকটি সিডিসির ভবনের উইন্ডোতে আঘাত করেছিল।

নিবন্ধ সামগ্রী

এমরি বিশ্ববিদ্যালয় এক্স-এর একটি পোস্টে ঘোষণা করেছে যে আশ্রয়কেন্দ্রের অর্ডারটি প্রত্যাহার করা হয়েছে তবে অঞ্চলটি এড়াতে।

জর্জিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ক্রিস কার বলেছেন, “আমরা এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সংবাদ দেখে এবং পুরো ক্যাম্পাস সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করছি।”

ক্যাম্পাসের কাছে একটি ডেলিতে কর্মীরা দরজাগুলি তালাবদ্ধ করে ভিতরে ked ুকিয়ে দিলেন। জেনারেল মুয়ারের চিফ অপারেটিং অফিসার ব্র্যান্ডি গিরালদো বলেছেন, ভিতরে কর্মীরা গুলির শব্দ শুনেছেন।

তিনি বলেন, “এটি একের পর এক আতশবাজি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো শোনাচ্ছে।”

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts