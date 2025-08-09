সন্দেহভাজন সশস্ত্র ডাকাত এনগুতে নিহত

একজন সশস্ত্র ডাকাতির সন্দেহভাজনকে এনুগু ইন্ডিপেন্ডেন্স লেআউট পুলিশ বিভাগের সাথে সংযুক্ত পুলিশ কর্মীরা নিহত করেছেন।
শুক্রবার রাজ্য পুলিশ জনসংযোগ কর্মকর্তা ডিএসপি ড্যানিয়েল এনডুকওয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বুধবার এই ঘটনাটি ঘটেছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রতিবেশী ঘড়ির সদস্যদের সাথে একযোগে কর্মীরা ঘটনার দৃশ্য থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য প্রদর্শনীও উদ্ধার করেছেন।
তাকে উদ্ধৃত করে, “বিভাগীয় পুলিশ অফিসার এই ঘটনাস্থলে অপারেটিভ এবং নেবারহুড ওয়াচ গ্রুপকে একত্রিত করেছিলেন। তাদের দেখার সময়, ফৌজদারি দলটি গুলি চালিয়েছিল, তবে দলটি হুডলুমগুলির মধ্যে একটিকে নিরপেক্ষ করে, যার পরিচয় অজানা ছিল, অন্যরা পালিয়ে গেছে।
“দৃশ্যের অনুসন্ধানে এবং সন্দেহভাজনদের দেহে স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি লাইভ কার্টরিজের সাথে একটি কাট-টু-সাইজের একটি কাট-টু-সাইজ পাওয়া গেছে, একটি স্থানীয়ভাবে বানোয়াট বেরেটা পিস্তল একটি লাইভ রাউন্ড গোলাবারুদ, নোকিয়া মশাল-বোতামের ফোন, সন্দেহভাজনদের একটি নোকিয়া মশাল-বোতামের ফোন,” একটি ছোট্ট-ও-ব্ল্যাকের সাথে একটি ছোট্ট-ব্ল্যাকের রঙিন, একটি লাল-ও-ব্ল্যাক।
তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ৮ ই আগস্ট তদন্তের ফলে চারটি লাইভ কার্তুজযুক্ত লোডযুক্ত একটি পাম্প-অ্যাকশন বন্দুক পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, সন্দেহ করা হয়েছিল যে পালিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজনদের দ্বারা ঘটনার আশেপাশে ত্যাগ করা হয়েছে।
এদিকে, রাজ্য পুলিশ কমিশনার সিপি ম্যামম্যান বিট্রস জিওয়া, বাসিন্দাদের সজাগ থাকার জন্য এবং তাত্ক্ষণিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছে যা প্র্যাকটিভ অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।
এনডুকওয়ে বলেছেন, “বাসিন্দাদের নিকটস্থ থানা, কমান্ডের কন্ট্রোল রুমে 08032003702 বা 08086671202, বা 112 এ এনুগু স্টেট কমান্ড-অ্যান্ড-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কমান্ডের কন্ট্রোল রুমে সুরক্ষা বা সঙ্কটের বিষয়ে প্রতিবেদন করতে উত্সাহিত করা হয়।”