সপ্তাহের এমএনডি নিউজ কুইজ: 9 ই আগস্ট
সপ্তাহের এমএনডি নিউজ কুইজ: 9 ই আগস্ট

এই সপ্তাহে খবরে কী চলছে? আমাদের সাপ্তাহিক কুইজ আপনাকে মেক্সিকোতে কী ঘটছে তার শীর্ষে রাখতে এখানে এসেছে।

অবহিত করুন, স্মার্ট থাকুন।

আপনি প্রস্তুত? আসুন দেখুন আপনি কোথায় বনাম আমাদের বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়কে র‌্যাঙ্ক করেন!

কর্তৃপক্ষগুলি মেক্সিকো থেকে মাদক বহনকারী একটি নৌকা দখল করেছে – তবে এটি বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল। এটা কোথায় ছিল?
মেক্সিকান নৌবাহিনীর আধিকারিকরা তাদের সামুদ্রিক ওষুধের আবক্ষের ফলাফল রক্ষা করে, ড্রাগগুলি একটি ছবির জন্য রেখেছিল

ইন্দোনেশিয়া

ফরাসি পলিনেশিয়া

কানাডা

দক্ষিণ আফ্রিকা

বাজা ক্যালিফোর্নিয়া কি বৈধ করার প্রথম রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে?
ট্যুর অপারেটররা এনসেনাডায় গ্রীষ্মের পর্যটন সম্পর্কে আশাবাদী।

অর্কাসের সাথে সাঁতার কাটা

লাইসেন্স ছাড়াই আগ্নেয়াস্ত্র দখল

স্ব-ড্রাইভিং যানবাহন

বিনোদনমূলক ড্রাগ ব্যবহার

বিক্রয় মিথ্যা বলে না, গায়ক শাকিরা তার আসন্ন সফরের মেক্সিকান লেগের জন্য একটি মাইলফলক সংখ্যক টিকিট বিক্রি করেছেন। কত?
শাকিরা মেক্সিকো সিটিতে পারফর্ম করছেন

500,000

10 মিলিয়ন

100,000

1 মিলিয়ন

একটি নতুন এয়ারলাইন কানাডা থেকে মেক্সিকো সিটিতে দর কষাকষির ফ্লাইট দিচ্ছে। এটি কোন এয়ারলাইন?
মেক্সিকো সিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর টি 2 সিডিএমএক্সের টার্মিনাল 2 এর বায়বীয় দৃশ্য।

দক্ষিণ -পশ্চিম

সীমান্ত

রায়ানায়ার

ফ্লেয়ার

এটি 2025 সালে করোনা বিয়ারের জন্য একটি জন্মদিনের বছর। ব্র্যান্ডটির বয়স কত?
সমুদ্রের উপর করোনার বোতল

100 বছর

75 বছর

50 বছর

125 বছর

কোন মেক্সিকান রাজ্য পাদুকা জায়ান্ট অ্যাডিডাসের বিরুদ্ধে আইনী কার্যক্রম শুরু করেছে?

আগুয়াস্কালিয়েন্টেস

জ্যাকেটেকাস

গুয়ানাজুয়াতো

ওক্সাকা

রাষ্ট্রপতি শেইনবাউমের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মেক্সিকোর পিছনে কোন খুচরা জায়ান্ট এটি সমর্থন করেছে?

চেডরাউই

কস্টকো

ওয়ালমার্ট

সোরিয়ানা

ট্লেক্সকালার একটি পরিবার কী অস্বাভাবিক বাড়ির অতিথিদের সাথে তাদের বাড়িটি ভাগ করছে?
মেক্সিকান আর্কিটেকচারের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অগ্রভাগে একটি কোবলেস্টোন স্ট্রিট সহ লীলাভ সবুজ দ্রাক্ষালতা এবং রঙিন গোলাপী এবং বেগুনি বোগেনভিলিয়া দিয়ে সজ্জিত একটি প্রাণবন্ত কাঠের দরজা একটি প্রাণবন্ত পোড়ামাটির প্রাচীরের মধ্যে সেট করা।

2,000 ব্যাট

মাউন্টেন সিংহের একজোড়া

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর

হলিউড সুপারস্টার শিয়া ল্যাবউফ

কোন সাময়িক ঝড় বর্তমানে উত্তর মেক্সিকো জুড়ে জলবায়ু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে?
ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাসা স্যাটেলাইট চিত্র যা 2018 সালে শেষ পর্যন্ত হারিকেন মাইকেল হয়ে ওঠে

আইভো

ইমোজেন

ইরিনা

Ixtachihuatl

মেক্সিকো সিটি এই সপ্তাহে রাজধানীতে 3 টি বিশেষ অঞ্চল তৈরি করেছে। তারা কি জন্য ব্যবহৃত হবে?
মেক্সিকো সিটির সংস্কার ব্যবসায় জেলা

নতুন পিরামিড নির্মাণ

রাস্তার সকার টুর্নামেন্ট

মারিয়াচি পারফরম্যান্স

গাঁজা সেবন

সপ্তাহের এমএনডি নিউজ কুইজ পোস্টটি: 9 ই আগস্ট মেক্সিকো নিউজ ডেইলি প্রথম উপস্থিত হয়েছে

