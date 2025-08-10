You are Here
সপ্তাহের মঞ্চ: সমুদ্রের মধ্যে হাঁটাচলা এবং করছেন, ট্যাবোও এবং বাহিয়াকে একটি বল | পি 2
সপ্তাহের মঞ্চ: সমুদ্রের মধ্যে হাঁটাচলা এবং করছেন, ট্যাবোও এবং বাহিয়াকে একটি বল | পি 2

কনসার্টের সদর দফতর হিসাবে প্রাকৃতিক

এম কোরার দেয়ালইতিমধ্যে ট্যাবোয়ায় ডাইভস, ইতিমধ্যে সেরা জায়গায় চোখ রয়েছে, তাঁবুতে চড়বে। আমাদের সেখানে আসা কনসার্টগুলি উপভোগ করার জন্য সর্বোত্তম অবস্থার গ্যারান্টি দিতে হবে, “অ্যাম্ফিথিয়েটার” -তে যে প্রকৃতি সাম্প্রতিক বছরগুলির কয়েকটি সেরা অনুষ্ঠান, পুনর্মিলন এবং সংগীত আসক্তির গুচ্ছের কিছু হোস্ট করার উদ্দেশ্যকে নরম করে দিয়েছে বলে মনে হয়।

স্ব -প্রচারিত হৃদয়ে “আবাসস্থল গানে জন্মগ্রহণ করা হয়েছে “, এই 32 তম সংস্করণে, ভ্যাম্পায়ার উইকেন্ডের সাথে রেকর্ডে ফিরে এসেছিল শুধুমাত্র God শ্বর আমাদের উপরে ছিলেনফ্রাঞ্জ ফারডিনান্দ অফ শীতলতা মানুষের ভয় দ্বারা পুনর্নবীকরণ, বাতাস তারা যে বৈদ্যুতিন গ্রেসগুলি দেয় তা দেওয়ার জন্য চাঁদ সাফারিকিং ক্রুলের আখ্যান এবং শব্দ ফিউশন, পাশ অগোছালো লোলা ইয়ং এবং শ্যারন ভ্যান এটেনের মতে ইন্ডি-পপ থেকে সংযুক্তি তত্ত্বের সাথে ব্যান্ডে কয়েক ডজনের মধ্যে।

এগুলি কেবল বুধবার শুরু হয়, তবে উত্সবগুলি মাটিতে থাকার আরও একটি কারণ রয়েছে: এই রবিবার এবং মঙ্গলবারের মধ্যে একটি উষ্ণতা রয়েছে যা কনসার্ট এবং ভিলা মিনহোতে উঠে আসে ডিজে সেট

বুর্জোয়া থেকে বাইয়ানা পর্যন্ত

এটিকে জর্জি মরিও দা সিলভা বলা হয়, তবে এটি সেউ জর্জের মতো যে আমরা তাকে সংগীতে জানি (বা সিনেমায়, মন গ্যালিনহা দা -এর মতো God শ্বরের শহর)। ভয়েস অফ বুর্জোয়া, ক্যারোলিনা বা এটাই (এক্ষেত্রে আনা ক্যারোলিনার মোজা), জিঙ্গাকে গল্পগুলি শব্দ সম্পদ এবং যারা “সামাজিক সমস্যা” ফাভেলায় নিমগ্ন শৈশব কাটিয়েছিলেন তাদের সমালোচনামূলক চেহারা দিয়ে গল্পগুলি দেয়।

এই বছর, এটি কলড্রনের সাথে আরও ছন্দে যোগ দিয়েছে এবং একটিতে প্রবেশ করেছে বাহিয়ানকে বেইল। এটি এই অ্যালবামের পথে – প্রশংসিত রোলিং স্টোন “ব্রাজিলের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির উদযাপন এবং গায়কের কেরিয়ারের একটি মাইলফলক হিসাবে দেশপ্রেমিক, যা সবচেয়ে বহুমুখী এবং সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে একীভূত হয়েছে” – যা আমরা তাকে ফিরে আসতে দেখি।

ঘোরাঘুরি স্পর্শ করুন

সাও পেড্রো দোল সুলের কাছে évoror কারণ বেশ কয়েকটি অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে – এটি আলকিভা’র পাশের ক্যাম্পিনহো গ্রামে রয়েছে, যেখানে তিনি ইতিমধ্যে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলে রেখেছেন, এই ঘোরাফেরাগুলি নতুন ছন্দে প্রবেশের জন্য সমস্ত বয়সের লোকদের রাখার দৃ idea ় ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে, এখানে “প্রজন্মের ও আদান -বিনিময় হিসাবে বিবেচিত”, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, x

বলিউড, অ্যাডুফেসের সাথে নৃত্য, পার্সলে, কিজম্বা, লিন্ডি হপ… তোমাকে এড়াতে কোনও পদক্ষেপ নেই। তবে এটি ওয়ার্কশপ এবং নৃত্যের বলের বাইরে একটি দুর্দান্ত বিষয়: এখানে কনসার্ট রয়েছে, ডিজে সেটথিয়েটার, ছোট গল্প, দর্শন, পদচারণা, পদচারণা … শিথিলকরণও বিস্তৃত অংশ ক্রিয়াকলাপের তালিকাযোগের জন্য পরামর্শ সহ, তাই চিম্যাসেজ বা প্রোগ্রামের বাইরে, একটি চ্যাপারোর ছায়ায় একটি ভাল ঝাপটায়। সর্বোপরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল প্রত্যেকে নিজের গতিতে হাঁটা।

ফজানচার, (গুলি) সাংস্কৃতিকভাবে

এটি করার অর্থ এটি করুন। ফিগিরি ডস ভিনহোসে, প্রাচীনতমটি শেষ থেকে নগর শিল্প উত্সবের নামটি জানবে। উপভাষা অ্যান্থাইন হতে পারে তবে সামগ্রীটি এখন অনেক আধুনিক এর প্রত্যক্ষ এবং রূপান্তরকারী ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে রাস্তার শিল্পী যারা একত্রিত হয়ে পৃথিবীকে “সাজাতে” আসে। এটি “প্রয়োজনীয়তার দিকে কখনও মনোনিবেশ না করে: এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক heritage তিহ্যের মানব সংযোগ এবং মূল্যবানকরণ, মানব সংযোগ এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক heritage তিহ্যের মূল্যবানকরণ” সংগঠনের উপর জোর দেয়। এটি ইতিমধ্যে সপ্তম সংস্করণ

যে গ্রামে একদিন জোসে মালহোয়া নির্মিত কোকুন ড্যানিয়েলা গেরেরিও, বোর্দালো দ্বিতীয় এবং রেসলেস নও স্প্রাউট, রবার্ট পান্ডার “ভাস্কর্যীয় হস্তক্ষেপ”, রকেল বেলির একটি প্রদর্শনী, কনসার্টে নয়, ডিজে কোয়ানের পারফরম্যান্স এবং পেড্রো গেরার ডকুমেন্টারির অভিষেক নতুন ডিজাইন ওয়ার্ল্ডস (উত্সব সম্পর্কে এবং এর লক্ষ্য নিয়ে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন) পাশাপাশি শৈল্পিক বাড়িগুলি, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের কর্মশালা, কথোপকথন, গাইডেড ট্যুর এবং নতুন বছর – একটি লেখকের বাজার।

সমুদ্র এবং সমুদ্র আছে, সেখানে সমুদ্রে যাচ্ছে

আলেকজান্দ্রে ও’নিল তার টেম্পারিংয়ের জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন স্লোগান। এটা একটি কথা বলতে হয় উত্সব জেনেসিস, দৃশ্য এবং প্রোগ্রামে থাকা সবুজ তরঙ্গ দ্বারা এজেন্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা আলগারভে। চতুর্থ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত তবে সংক্ষিপ্ত সংগীতের পোস্টার – যার মধ্যে উইসেল, ডিলাজ, ক্যালেমা, বিশপ, প্লুটোনিয়াম, সোরিয়া রামোস… – পরিবেশগত সচেতনতা এবং স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার নামে (উদাহরণস্বরূপ, এনক্লোজারটিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলিতে দৃশ্যমান) অভিপ্রায়ের সাধারণ চিঠিতে যোগ দেয়।

এই বছর, এটি সম্প্রদায়ের সাথে অন্তর্ভুক্তি এবং বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এমারগুলিও টেনে তোলে: রঙিন অন্ধত্বযুক্ত লোকদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পাশাপাশি এটি স্থানীয় সংস্থাগুলির সাথে সংবেদনশীল থিয়েটার ওয়ার্কশপ বা স্পর্শকাতর ভাস্কর্যের মতো অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য অংশীদার হয়।

