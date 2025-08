সপ্তাহের সবুজ খবর

এখান থেকে এবং অন্য কোথাও আমাদের পরিবেশগত সংবাদ নির্বাচন

কুইজ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলির কোন অনুপাত এখন জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর ভিত্তি করে কম ব্যয়বহুল? ক) 37 %

খ) 90 %

গ) 52 %

d) 19 % উত্তর: খ) 90 % জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টনিও গুতেরেস ২২ জুলাই বলেছেন, “আমরা একটি নতুন যুগের ভোরবেলা। জীবাশ্ম জ্বালানী ক্লান্তি প্রক্রিয়াধীন। উদাহরণস্বরূপ, সৌর শক্তি জীবাশ্ম সমাধানগুলির চেয়ে 41 % বেশি অর্থনৈতিক। প্রতিবেদনে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিগুলি জীবাশ্ম জ্বালানীর সাথে সংযুক্ত ব্যয়গুলিতে 467 বিলিয়ন মার্কিন (637 বিলিয়ন ক্যান) সমতুল্য সংরক্ষণ করা 2024 সালে এটি সম্ভব করেছিল।

প্রতিবেদনের সাথে পরামর্শ করুন (ইংরেজিতে)



জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরও ব্যয়বহুল খাবার

ফটো রিচার্ড এ। ব্রুকস, আর্কাইভস এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস জাপানে ভাতের দাম ২০২৪ সালে তাপ তরঙ্গের পরে 48 % প্রাদুর্ভাবের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি চরম আবহাওয়ার পর্বগুলি খাদ্যের দাম বাড়িয়েছে। এটি জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণার উপসংহার পরিবেশগত গবেষণা চিঠিযা 16 টি কেস বিশ্লেষণ করেছে যেখানে চরম উত্তাপের পরে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, খরা বা মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পর্বগুলি। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে এশিয়ায় তীব্র তাপ তরঙ্গের পরে, ভারতে পেঁয়াজের দাম 89 %দ্বারা বিস্ফোরিত হয়েছিল, যখন জাপানে চালের দাম 48 %অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অস্ট্রেলিয়ায়, লেটুসের দাম ২০২২ সালের বসন্তে বন্যার পরে তিনটি দ্বারা গুণিত হয়েছিল।





অধ্যয়নের সাথে পরামর্শ করুন (ইংরেজিতে)





গাজা: একটি ধ্বংস যা জিএইচজিএস বাড়িয়ে তুলবে

ফটো আইয়াদ বাবা, সংরক্ষণাগার এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলি ধর্মঘটের পরে গাজা স্ট্রিপের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি শরণার্থী শিবিরের ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করছে

খুব ভারী মানবিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি, গাজার ঘর, স্কুল এবং হাসপাতালগুলির ধ্বংস 2023 সালের অক্টোবর থেকে 2024 সালের মধ্যে কমপক্ষে 39 মিলিয়ন টন কংক্রিটের ধ্বংসাবশেষ ছেড়ে যেত, জার্নালটিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় গবেষকরা উপসংহারে পৌঁছেছেন। পরিবেশ গবেষণা: অবকাঠামো এবং টেকসই। এই ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করতে 40 বছর সময় নিতে পারে, শিমের ট্রাকগুলি থেকে কমপক্ষে ২.১ মিলিয়ন ট্রিপের প্রয়োজন যা তাদের লোডিং থেকে মুক্তি পেতে ২৯.৫ মিলিয়ন কিলোমিটারেরও বেশি অগ্রসর হবে। বলা হয়, পুরো অপারেশনের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হবে 90,000 টনেরও বেশি। স্মরণ করুন যে এই সংঘাতের অংশ হিসাবে, 000০,০০০ এরও বেশি লোক মারা গিয়েছিলেন এবং জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বর্তমানে দুর্ভিক্ষে ভুগছে।





অধ্যয়নের সাথে পরামর্শ করুন (ইংরেজিতে)





কম দূষণ, আরও তাপ তরঙ্গ?

ফটো লিলিয়ান সুওয়ানরুম্ফা, সংরক্ষণাগার এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস থাইল্যান্ডের চিয়াং মাইতে অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত একটি বিমান এবং শহরটি উচ্চ দূষণের হার প্রদর্শন করেছে

Could the reduction in air pollution in several cities, conversely, worsen heat waves, which are increasingly frequent? একটি গবেষণা প্রকাশিত পরিবেশগত গবেষণা চিঠি উপসংহারে পৌঁছেছে যে বায়ু দূষণ হ্রাস করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার ফলে ২০০৫ সাল থেকে এক দশক ধরে দু’দিনের তাপ তরঙ্গের সময়কাল বৃদ্ধি পেয়েছিল। সালফার ডাই অক্সাইডের মতো অ্যারোসোলগুলি সূর্যের রশ্মিকে অবরুদ্ধ করে শীতল ভূমিকা পালন করে। বছরের পর বছর ধরে, এই দূষণকারী আংশিকভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে মুখোশযুক্ত করেছে। যদিও চীন সহ বেশ কয়েকটি দেশের বায়ু দূষণ হ্রাস করার প্রচেষ্টা তবুও অনেক বড় শহরগুলিতে জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের জন্য অনস্বীকার্য লাভ ছিল।





অধ্যয়নের সাথে পরামর্শ করুন (ইংরেজিতে)





আমরা কি এখনও কো এর ঘনত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হব? 2 বায়ুমণ্ডলে?

ছবি সুসান কোব, আর্কাইভস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হাওয়াইয়ের মাওনা লোয়ার NOAA এর অবজারভেটরি