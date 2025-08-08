You are Here
সবচেয়ে ভারী ব্ল্যাকহোল কখনও পাওয়া যায় মহাজাগতিক দিক থেকে কী সম্ভব তার সীমাটি ঠেলে দেয়
News

সবচেয়ে ভারী ব্ল্যাকহোল কখনও পাওয়া যায় মহাজাগতিক দিক থেকে কী সম্ভব তার সীমাটি ঠেলে দেয়

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোলটি আমাদের সূর্যের ভর থেকে 36 বিলিয়ন গুণ। এটি আমাদের মহাজাগতিক মডেলগুলির দ্বারা পূর্বাভাসিত উপরের সীমাটির নিকটে বিদ্যমান, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্ল্যাক হোল এবং তাদের গ্যালাক্সি হোস্টগুলির মধ্যে সম্পর্কের চারপাশে জ্বলন্ত প্রশ্ন রেখে।

7 আগস্ট প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে রয়্যাল জ্যোতির্বিদ্যার সোসাইটির মাসিক নোটিশগবেষকরা পৃথিবী থেকে 5 বিলিয়ন আলোকবর্ষের মধ্যে একটি সুপারম্যাসিভ গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে একটি ব্ল্যাকহোল আবিষ্কার করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, মহাজাগতিক ঘোড়ার মুখটি ডাব করেছিলেন। এ অনুসারে সদ্য দাগযুক্ত দানবটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের চেয়ে প্রায় 10,000 গুণ বেশি ভারী বিবৃতি। তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী একটি ব্ল্যাকহোলের ভরগুলির উপরের সীমাটি সূর্যের চেয়ে 40 থেকে 50 বিলিয়ন গুণ সেট করুন; এই মহাজাগতিক বেহমথটি সূর্যের ভরতে 36 বিলিয়ন গুণ বেশি দাঁড়িয়েছে, তাই এটি কীর কাছাকাছি আসে গণনা অনুমতি

মহাজাগতিক ঘোড়াশির বিশাল আকারের দৃশ্যমানভাবে ওয়ার্পস স্পেসটাইম, নিকটবর্তী গ্যালাক্সিগুলি থেকে আলোকে একটি ঘোড়া-আকৃতির ঝলক হিসাবে একটি নামক একটি বলে আইনস্টাইন রিং। এই ভাগ্যবান স্বর্গীয় কুইর্ক, আরও traditional তিহ্যবাহী সনাক্তকরণ পদ্ধতির পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নতুন ব্ল্যাকহোলটি চিহ্নিত করার অনুমতি দিয়েছিল, যা এখনও নামকরণ করা হয়নি।

ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথের স্টাডি সহ-লেখক এবং একজন মহাজাগতিক বিশেষজ্ঞ থমাস কোলেট, টমাস কোলেট, “এটি এখন পর্যন্ত শীর্ষ দশটি সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোলগুলির মধ্যে রয়েছে এবং সম্ভবত এটি সবচেয়ে বড় আকারের মধ্যে রয়েছে,” বিবৃতি। “অন্যান্য ব্ল্যাকহোলের গণ পরিমাপের বেশিরভাগই পরোক্ষ এবং বেশ বড় অনিশ্চয়তা রয়েছে, তাই আমরা কোনটি সবচেয়ে বড় তা নিশ্চিতভাবে জানি না।”

বেশিরভাগ বড় গ্যালাক্সিগুলি মিল্কিওয়ে সহ তাদের মূল অংশে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলি হোস্ট করে বলে মনে হয়। গওসমোলজিকাল মডেলগুলি পূর্বাভাস দিয়েছিল যে মহাজাগতিক ঘোড়াগুলির মতো বড় গ্যালাক্সিগুলি আরও বড়, “আল্ট্রামাসিভ” ব্ল্যাক হোলগুলি হোস্টিং করতে সক্ষম হতে পারে। যাইহোক, এই জাতীয় আল্ট্রামাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলি স্পট করা কঠিন ছিল, কারণ তাদের চারপাশের তারকাদের গতি ট্র্যাক করার প্রচলিত পদ্ধতি – স্টার্লার কাইনেমেটিক্স – সুপ্ত, দূরবর্তী ব্ল্যাক হোলগুলির জন্য কার্যকর ছিল না।

গবেষকরা মহাকর্ষীয় লেন্সিংয়ের সাথে এই সীমাবদ্ধতাটি কাটিয়ে উঠেন, এমন একটি পদ্ধতি যা মহাজাগতিক সত্তার গতিটিকে অগত্যা “দেখার” উপর নির্ভর করে না। তারা থেকেও পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য নিয়েছিল খুব বড় টেলিস্কোপ এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপ গ্যালাক্সির একটি বিস্তৃত মডেল তৈরি করতে। এই দ্বি-দ্বিগুণ পদ্ধতির ফলে দলটিকে একটি “সুপ্ত” ব্ল্যাকহোল “খাঁটিভাবে তার বিশাল মহাকর্ষীয় টান এবং এর আশেপাশের প্রভাবের উপর এটি চিহ্নিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল,” ব্রাজিলের ইউনিভার্সিডেড ফেডারেল ডো রিও গ্র্যান্ড সুলের সমীক্ষা নেতৃত্ব লেখক এবং পিএইচডি শিক্ষার্থী কার্লোস মেলো ব্যাখ্যা করেছিলেন, একই বিবৃতিতে।

মহাজাগতিক ঘোড়া
মহাজাগতিক ঘোড়াগুলির আরেকটি চিত্র, তবে দ্বিতীয় পটভূমির উত্সের চিত্রের জুটি হাইলাইট করা হয়েছে। অজ্ঞান কেন্দ্রীয় চিত্রটি ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি গঠন করে, যা নতুন আবিষ্কারকে সম্ভব করে তুলেছে। ক্রেডিট: নাসা/ইএসএ/টিয়ান এলআই (পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়)

“আমরা ব্ল্যাকহোলের প্রভাব দুটি উপায়ে সনাক্ত করেছি,” কোলেট বলেছিলেন। “এটি ব্ল্যাকহোল পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আলো যে পথটি নেয় তা পরিবর্তন করছে এবং এটি তার হোস্ট গ্যালাক্সির অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে তারকারা খুব দ্রুত স্থানান্তরিত করে। এই দুটি পরিমাপের সংমিশ্রণে আমরা পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হতে পারি যে ব্ল্যাকহোলটি আসল।”

“বিশেষত উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়টি হ’ল এই পদ্ধতিটি আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে এই লুকানো আল্ট্রামাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলির ভর সনাক্ত এবং পরিমাপ করতে দেয়,” মেলোস যোগ করেছেন, “এমনকি তারা সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও।”

মহাজাগতিক ঘোড়ার পরিবেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হ’ল এটি একটি “জীবাশ্ম গোষ্ঠী”। এই অন্ধকার, বিশাল সিস্টেমগুলি প্রাথমিকভাবে মহাকর্ষীয় শক্তি দ্বারা চালিত হয় এবং সাধারণত গ্যালাক্সি সংযুক্তির একটি সিরিজের চূড়ান্ত পণ্য হিসাবে আসে।

কোলেট বলেছেন, “সম্ভবত এটি সম্ভবত যে সমস্ত সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলি মূলত সহচর গ্যালাক্সিতে ছিল সেগুলিও এখন আমরা যে আল্ট্রামাসিভ ব্ল্যাকহোলটি সনাক্ত করেছি তা তৈরি করতে একীভূত হয়ে গেছে,” কোলেট বলেছিলেন। “সুতরাং আমরা গ্যালাক্সি গঠনের শেষ অবস্থা এবং ব্ল্যাকহোল গঠনের শেষ অবস্থা দেখছি।”

নতুন ব্ল্যাকহোলটি স্পষ্টভাবে চিত্তাকর্ষক, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে কী আবিষ্কার করেছেন তা দেখতে এটি উত্তেজনাপূর্ণ হবে। এটি একটি দুর্দান্ত প্রদর্শন মাল্টি-মেসেঞ্জার জ্যোতির্বিজ্ঞান– একই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা থেকে বিভিন্ন সংকেত ধরণের সমন্বয়। আমরা অধ্যয়নরত “সমাপ্ত” এমন ঘটনাটিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য ছিল, তবে এটি সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কারগুলিকে সমর্থন করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। যেভাবেই হোক না কেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে আমরা আমাদের মহাবিশ্বের অনেক রহস্যের মূল অংশের চেয়ে আগের চেয়ে আরও কাছাকাছি আসছি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।