সভা ভাল হয়েছে। আমরা আশা করি শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি
আলাস্কার একটি দুর্দান্ত এবং খুব সফল দিন! রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকটি খুব ভালভাবে চলেছিল, যেমনটি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে গভীর রাতে ফোন কল করা হয়েছিল এবং ন্যাটোর অত্যন্ত সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় নেতাদের সাথে। এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই সময় ধরে রাখে না। সোমবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি ওভাল অফিস ডিসি আসবেন। যদি সমস্ত কাজ করে তবে আমরা …

