সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ (প্রায় সব কিছুর মুগ্ধতার বিরুদ্ধে) | মতামত
ফ্যাসিবাদ আমাদের ঘিরে। যারা ফ্যাসিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে তারা হয়রান বোধ করে, যেন তারা দ্বীপপুঞ্জ এবং ফ্যাসিবাদ ছিল তাদের জোয়ারের সার্বভৌম যারা তাদের জলকে পৃথিবীতে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক বক্তৃতা, কিছু প্রভাবশালী ভাষ্যকার এবং একটি নির্দিষ্ট জনপ্রিয় কণ্ঠস্বরকে যে সাধারণ জায়গা নিয়েছে, এটি শত্রু বা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় (অবৈধতার বিষয়টির র‌্যাডিক্যালাইজেশনের ডিগ্রির উপর নির্ভর করে), এটি একটি “ফ্যাসিস্ট” ব্যানালকে হ্রাস করে একটি একেশ্বরমূলক অস্ত্রাগারে রূপান্তরিত করে একটি নির্দিষ্ট জনপ্রিয় কণ্ঠস্বর। এটি ফ্যাসিবাদের ইতিহাস এবং ক্ষতিগ্রস্থদের আপত্তিজনকভাবে একটি ধারণা পুনরায় সজ্জিত করে।

যখন অ্যানথেমা বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, তখন মামলাটি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। এমনকি যদি তারা ধারণাটিকে তুচ্ছ করে তোলে এবং ফ্যাসিবাদে প্রায় সমস্ত সমসাময়িক অসুস্থতা শেষ করে, ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর দিয়ে চলমান, নির্জনতা সাধারণ ভূমিতে পরিণত হয়। আন্তোনিও গেরেরিওর মতে (“নন -ফ্যাসিস্ট লাইফ”, একটি ইপসিলন,, 11.07.25), “ফ্যাসিবাদের কিছু historical তিহাসিক রূপের প্রচার নির্বিশেষে, ফ্যাসিবাদী ব্যাধিগুলির বিজয় আমাদের মহাকাব্য জলবায়ু চিহ্নিত করে।” এটি প্রমাণ করে এমন অনেক উদাহরণগুলির মধ্যে, যোদ্ধা “(…) কাজগুলি এবং (দ্য) আনন্দগুলি যা আমাদের কাছে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (উদাহরণস্বরূপ, টেলিভিশন, পর্যটন এবং বিনোদন বর্তমানে ফ্যাসিবাদী জীবনকে কেন্দ্র করে)” এর সাথে অগ্রসর হয়।

পপুলিজম আমাকে ভয় দেখায়। এছাড়াও র‌্যাডিক্যাল বামগুলি – এটি নির্বাচনী হওয়া উচিত নয়। সুদূর ডান, বা উগ্রপন্থী ডানপন্থী দলগুলি যেমন আমরা তাদের বলতে চাই, যা তারা ফ্যাসিবাদকে বহির্গমন করে বা এমন একটি বক্তৃতা বহন করে যা ফ্যাসিবাদকে যেমন আমরা জানি তেমন পৌঁছায়, তা হ’ল মায়াসমাস যা গণতন্ত্র এবং নাগরিকত্বের সরঞ্জামগুলির সাথে লড়াই করা উচিত। এর ভাষা, ফ্যান্টাসি হান্টিং ফ্যান্টাসির বিরুদ্ধে একত্রিতকরণ, যেভাবে তারা “আইডিয়া” (উদ্ধৃতিগুলি ইচ্ছাকৃত) এর লাগেজ, অনেক লোক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে রক্ষার জন্য যা শুনতে এবং দেখতে চায় তা পূরণ করে। একটি কৌতুকপূর্ণ প্রবাহে, তারা ইতিহাসের অস্বীকারের পরিখাটি দখল করে একটি সভ্য বিপর্যয় মূর্ত করে; এবং 1945 এবং 1989 সালে টোটালিটারিজমের পরাজয়ের পরে মিটার পরে ডেমোলিবারাল স্পেসকে সমর্থন করে।

আটলিয়ার জঙ্গি কণ্ঠে উত্তেজিত ফ্যাসিবাদী ভূতের মধ্যে পুনর্জন্মিত মন্দের তুচ্ছতার বিপরীতে রয়েছে contraindications। প্রথমত, ফ্যাসিবাদী বর্ণালীকে তুচ্ছ করা সামাজিক ক্লান্তির উদাসীন। ব্রাজিলিয়ান পরিষেবাগুলির পিতৃতান্ত্রিকদের দ্বারা সতর্কতাগুলি প্রতিনিধিত্ব করে। এই কর্মীদের বিরোধী -ফ্যাসিস্ট অ্যাক্টিভিজমের প্রভাবগুলি অভ্যন্তরীণ করা উচিত। নির্বাচনী ফলাফলের দৃষ্টিতে, সুদূর ডানদিকে ছড়িয়ে থাকা স্পটটির মুখোমুখি, একটি দুটি পরিণতির মধ্যে একটি সরিয়ে দেয়: কম এবং কম লোক পরিশ্রমী বিরোধী-ফ্যাসিবাদীদের এজেন্ডায় প্রমাণ করে এবং অসুস্থ দৃশ্যকে তারা শেষ হয়ে গেছে তা অবমূল্যায়ন করে; বা আরও বেশি সংখ্যক লোক ভোটদানের ব্যালটের আগে ভুল পছন্দগুলি প্রকাশ করে, এইভাবে এমন একটি ব্রিফিংয়ের দিকে এগিয়ে যায় যা এটি অনুশীলনকারীদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে হয় না।

দ্বিতীয়ত, সুবিধাবাদী চরিত্রগুলি অভিনীত এই এ-আদর্শিক অমলগামের প্রসিকিউটরদের দ্বারা সৃষ্ট বিকর্ষণ যতটা; তারা যতটা ভয় সৃষ্টি করে, তারা এবং যারা প্রতিনিধিত্ব করে (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলেন বা এটি অ্যান্টিফ্যাসিস্ট উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে এপিডার্মাল প্রতিক্রিয়া দ্বারা হয় কিনা তা জানতে আগ্রহী নয়), কারণ তারা ভিতরে গণতন্ত্রকে দুর্নীতিগ্রস্থ করার ভান করে; সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে তারা যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন তারা নির্বাচন বাতিল করে না বা গণতন্ত্রকে হত্যা করে না। (ট্রাম্প এবং বলসনারো নির্বাচন হারানোর পরে আমি ব্যতিক্রম হিসাবে, ক্যাপিটল এবং ব্রাসিলিয়ার ঘটনাগুলি ব্যতিক্রম হিসাবে দিয়েছি।

পূর্ববর্তী দিকে তাকিয়ে, কারণ এবং প্রভাবটি কোথায় অবস্থিত তা আমি নিশ্চিত নই। গণতন্ত্র সংরক্ষণ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন একজন পর্যবেক্ষক বলবেন যে সুদূর অধিকারের বৃদ্ধি হ’ল ফ্যাসিবাদবিরোধী জঙ্গিবাদের কারণ এবং পুনরুদ্ধার হ’ল প্রভাব। আমার কাছে মনে হয় ভেরিয়েবলগুলি (ইতিমধ্যে) বিপরীত হয়েছিল। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফ্যাসিবাদী বিরোধী যোদ্ধাদের আত্ম-অস্বীকার, যারা আর গোপনীয়তা দ্বারা প্রতিরোধ করেন না, ডেমোলিবারাল গণতন্ত্র দ্বারা নির্মিত শক্তিশালী (যা তাদের উদার পতনের ক্ষেত্রে কিছুটা অবহেলা) দ্বারা অভিনয় করা থেকে কাজ করে এবং যে জেদ দিয়ে তারা ভ্রূণের সাথে শ্বেতশক্তির (নিরপেক্ষ) অবরোধের (নিরপেক্ষ) অবরুদ্ধ করে তোলে, তাদেরকে ভ্রূণের জন্য ভ্রূণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে অহংকার যা সেই অ্যাক্টিভিজমের সহায়ক। এই আশ্রয়টি তখন প্রভাব হয়ে যায়।

আধুনিক সময়ের জটিলতা এবং আমরা কীভাবে (ফ্যাসিস্ট বাদে) ফ্যাসিবাদ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জগুলি উপলব্ধি করার জন্য, যোদ্ধা “অ-ফ্যাসিবাদ” এর ধারণাটি “(…) হিসাবে একটি সমালোচনামূলক মনোভাব হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন যা ফ্যাসিবাদী ব্যাধিগুলিতে বিয়োগ করা হয়। এগুলি ফ্যাসিবাদীদের একচেটিয়া নয় যারা তাদের নাম বলতে বা না বলে, তাদেরও আধ্যাত্মিক এবং ক্রিয়াকলাপের ক্রিয়াকলাপে অন্তর্ভুক্ত থাকে।” এটি ফ্যাসিবাদকে নিন্দা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জঙ্গিবাদের প্রতিকৃতি: যিনি ফ্যাসিবাদে নিজেকে পর্যালোচনা করেন না এবং এর সমস্ত প্রকাশগুলিতে এটিকে নিন্দা করেন না, এটি থেকে জড়িত, এই জঘন্য কাদা দ্বারা দূষিত হয়ে যা সময় এবং মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। হয় আপনি যদি সুপ্ত ফ্যাসিবাদের নিন্দায় একজন কর্মী হন, বা আপনি যদি বাদ দিয়ে ফ্যাসিস্ট হন। আমি ভাবছি যদি ডিউটিতে অ্যান্টিফ্যাসিস্টদের এই অপ্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন ধরণের ফ্যাসিবাদ না হয় …

বিরোধী -বিরোধী লড়াইয়ের কারণ ব্যতীত অস্তিত্বের সংকটের বিস্তার ভীতিজনক হবে। এটি, সম্ভবত, আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে খারাপ রোগগুলির মধ্যে একটি। সবকিছুর মুগ্ধতার প্রভাবটি প্রতিরক্ষামূলক: যত বেশি ফ্যাসিবাদ এবং এটি যত বেশি বিপদগুলি শেষ হয়, সুদূর ডান পক্ষগুলির প্রতি আকর্ষণ তত বেশি। অবশ্যই, অনুমিত লোকেরা অ্যাটর্নিরা এটিকে পুনরায় পুনর্বিবেচনা করতে পারে না। ফ্যাসিবাদের সমসাময়িক পদ্ধতি পুনরুত্থানের জন্য তারা দায়বদ্ধ (অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবীর জন্য) দায়বদ্ধ।

