সমন্বিত অপারেশন সহ, বর্ডার মোটরসাইক্লিস্টদের জন্য রাস্তা সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করে

সীমান্ত, কোএএএইচ- মোটরসাইকেলের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং চালক ও পথচারীদের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ পৌরসভায় সড়ক সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য একটি সাধারণ ফ্রন্ট বাস্তবায়ন করেছে।
কৌশলটি এর যৌথ কাজের ফলাফল নাগরিক সুরক্ষা সমন্বয়, নেতৃত্বে আব্রাহাম প্যালাসিও; দ্য পৌর জননিরাপত্তা অধিদপ্তর, দায়িত্বে ফার্নান্দো গঞ্জালেজ; এবং পরিবহন ও সড়ক পরিদপ্তরপরিচালিত জোসে আঙ্গেল ইবাররা।
পরিকল্পনাটি নজরদারি তীব্র করার এবং দুর্ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করার ইচ্ছা করে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি মারাত্মক পরিণতি সহ, যেমন রবিবারের ভোরে ঘটে যাওয়া একটি।
তাত্ক্ষণিক ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে রয়েছে ড্রাইভার এবং যাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক হেলমেট ব্যবহারের কঠোর তদারকি, রাস্তার লক্ষণগুলির প্রতি শ্রদ্ধা, গতির সীমা এবং ডান দিকের পাশ দিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা। অতিরিক্ত গতিতে প্রচার না করার জন্যও অনুরোধ করা হয় এবং কেবলমাত্র প্রতি ইউনিট একজন যাত্রীকে পরিবহন না করা।
তেমনিভাবে, যারা বিধিবিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হন তাদের নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগের সাথে সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহারকে আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম এবং সচেতনতা প্রচারগুলি পরিচালিত হবে।
চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল দুর্ঘটনা হ্রাস করা এবং মোটরসাইকেল চালকদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের সংস্কৃতি প্রচার করা। পৌরসভা প্রশাসন সমস্ত ফ্রন্টারেন্সের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছে এবং তিনি নাগরিকদের এই সাধারণ প্রয়াসে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেহেতু প্রতিরোধের পুরো সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রয়োজন।