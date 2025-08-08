সময়মত প্রসবের জন্য এফজি ফাস্ট-ট্র্যাকিং আলা ড্যাম আপগ্রেড, মন্ত্রী বলেছেন

জল সম্পদ ও স্যানিটেশন মন্ত্রী অধ্যাপক জোসেফ তেরলুমুন উটসেভ, আলাউ বাঁধের সময়োপযোগী পুনর্গঠন এবং আপগ্রেডের জন্য ফেডারেল সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
মন্ত্রী মাইদুগুড়ির বাঁধের সাইটে একটি কাজের পরিদর্শনকালে এটি জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি চলমান কাজগুলি পরিদর্শন করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
পরিদর্শন পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে বক্তব্য রেখে অধ্যাপক উটসেভ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বন্যা প্রশমনকে লক্ষ্য করে এই প্রকল্পের প্রথম পর্বটি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাঁধের পূর্ণ-স্কেল আপগ্রেড জড়িত দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৫ সালের অক্টোবরে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অধ্যাপক উটসেভ পুনর্নির্মাণ করেছেন যে নতুন হোপ এজেন্ডার অধীনে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু আলাউ বাঁধের পুনর্গঠন ও উন্নীতকে অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন: “এই হস্তক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ, কেবল অন্য বিপর্যয় রোধ করার জন্য নয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে পানীয় জল, সেচ এবং এমনকি জলবিদ্যুৎ প্রজন্মের জন্য এই বাঁধকে বহুমুখী সুবিধা হিসাবে প্রতিস্থাপন করা।”
তিনি ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের আলাউ বাঁধের ঘটনার কথা স্মরণ করেছিলেন, যার ফলে মারাত্মক বন্যা, প্রাণহানির ঘটনা এবং নাইরার কয়েক বিলিয়ন মূল্যমানের অবকাঠামো এবং সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছিল এবং হাইলাইট করেছে যে চলমান পুনর্গঠনের লক্ষ্য এই জাতীয় ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি না হয় তা নিশ্চিত করা।
পরিদর্শনকালে, মন্ত্রী মূল বাঁধ গেটেড স্পিলওয়ে পরিদর্শন করে কোফারডামে চলে যান, যেখানে ঠিকাদার বর্তমানে কাঠামোটি পূরণ এবং শক্তিশালী করছে।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই সফরের সময় জলের স্তরগুলি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছিল যে অ্যালার্মের কোনও কারণ নেই। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে ঠিকাদার পেশাদারভাবে এবং অনুমোদিত টাইমলাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজটি কার্যকর করছে।
তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বর্ষাকালে সুরক্ষা নিশ্চিত করে নিয়ন্ত্রিত জলের প্রবাহের অনুমতি দেওয়ার জন্য বাঁধের গেটগুলিতে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য করা উচিত।
মন্ত্রী বোর্নো রাজ্য সরকারকে জনসাধারণের সংবেদনশীলতা, বিশেষত স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বাঁধের বাঁধের পাশের কৃষি কার্যক্রম বন্ধ করার আহ্বান জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যা তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই প্রকল্পের সুরক্ষা এবং কাঠামোগত অখণ্ডতার সাথে আপস করতে পারে।
“আমরা বুঝতে পারি যে কিছু কৃষক এখনও বাঁধ বাঁধের চারপাশে চাষ করছেন, যা শ্রমিক এবং অবকাঠামো উভয়ের পক্ষে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে,” তিনি সতর্ক করেছিলেন। “আমরা এটি বন্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী সচেতনতা অভিযান শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি।”
অধ্যাপক উটসেভ বাঁধটি উন্নীত ও পুনর্গঠনের জন্য অটল সমর্থনের জন্য এবং বোর্নোর লোকদের প্রতি দৃ commitment ় প্রতিশ্রুতির জন্য গভর্নর বাবগানা উমারা জুলুমের কাছে রাষ্ট্রপতি টিনুবুকে প্রশংসা প্রকাশ করেছিলেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে একবার শেষ হয়ে গেলে বাঁধটি এই অঞ্চলে জল সুরক্ষা এবং কৃষির জন্য গেম-চেঞ্জার হবে।
তিনি সরকারী কর্মসূচি যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য গণমাধ্যমের প্রশংসা করেছিলেন এবং মূল জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য অব্যাহত সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন।
এই অঞ্চলের বিস্তৃত জলের গতিবিদ্যা বোঝার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে মন্ত্রী নদী এনগাডা ব্রিজের একটি স্টপওভারও করেছিলেন, যা হাইড্রোলজিকভাবে আলাউ বাঁধের সাথে যুক্ত।
ক্ষেত্র পরিদর্শন করার পরে, অধ্যাপক উটসেভ বোর্নো রাজ্যের নির্বাহী গভর্নর, প্রফেসর বাবগানা জুলুমের সরকারী হাউস, মাইদুগুড়ির, তাকে বাঁধ পরিদর্শনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সৌজন্য সফর করেছিলেন।