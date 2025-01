সমস্ত এনপিএম প্যাকেজ 5% সঙ্কুচিত করার আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

2022 সালে, আমার একটি ধারণা ছিল যা সমস্ত নতুন-প্রকাশিত এনপিএম প্যাকেজের আকার প্রায় 5% কমিয়ে দিতে পারে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে পিছনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এতে কর্মক্ষমতা উন্নত হবে এবং স্টোরেজ খরচ কমে যাবে।

আমি এনপিএম রক্ষণাবেক্ষণকারীদের কাছে এই ধারণাটি আগ্রহের সাথে তুলে ধরেছিলাম, নিশ্চিত হয়েছিলাম যে এটি একটি স্পষ্ট জয়। কিন্তু কয়েক মাস পর আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরিষ্কার হতে: আমি মনে করি এই সঠিক কল ছিল!

এখানে কি ঘটেছে. আমি আশা করি এই গল্পটি অন্যদের কাজে লাগবে।

ডাইভিং করার আগে দুটি জিনিস জানতে হবে: এনপিএম প্যাকেজগুলি কীভাবে বিতরণ করা হয় এবং জপফ্লি কম্প্রেসার সম্পর্কে।

জানার প্রথম জিনিস: npm প্যাকেজগুলি জিজিপ দিয়ে সংকুচিত টার আর্কাইভ হিসাবে বিতরণ করা হয়। অন্য কথায়, তারা শুধু .tar.gz বা .tgz ফাইল

আপনি ব্যবহার করে এই সংরক্ষণাগার ডাউনলোড করতে পারেন npm pack $PACKAGE_NAME :

আপনি যদি এই টারবল বের করেন, আপনি প্যাকেজের সমস্ত ফাইল দেখতে পাবেন, যেমন package.json .

দ্বিতীয় জিনিস সম্পর্কে জানা: জপফ্লি.

Zopfli জিজিপ-সামঞ্জস্যপূর্ণ ডেটা তৈরি করতে পারে যা অন্যান্য সরঞ্জামগুলির চেয়ে ছোট। উদাহরণস্বরূপ, তুলনা করুন zopfli আদেশ gzip আদেশ:

আপনি দেখতে পারেন, zopfli থেকে ছোট ফাইল তৈরি করে gzip .

Zopfli যদি জিজিপের চেয়ে ছোট আকার তৈরি করে, তাহলে কেন এটি সর্বত্র ব্যবহার করবেন না? দুর্ভাগ্যবশত, Zopfli মহান কিন্তু এটা অনেক নিয়মিত জিজিপের চেয়ে ধীর।

এই সহজ পরীক্ষা, Zopfli সম্পর্কে 28 গুণ ধীর! এর মানে হল যে কন্টেন্ট অনেক পরিবর্তন করে তার জন্য এটা খারাপ, কিন্তু যে কন্টেন্ট হয় না তার জন্য ভাল।

আমার মতে, Zopfli এর হত্যাকারী বৈশিষ্ট্য হল যে এটি এমন ফাইল তৈরি করে যা বিদ্যমান ডিকম্প্রেসারগুলির সাথে পিছনের দিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্য কম্প্রেশন অ্যালগরিদম, যেমন LZMA, জিজিপের চেয়ে ভাল হতে পারে, তবে আপনি তাদের ফলাফলগুলিকে ডিকম্প্রেস করতে পারবেন না gunzip বা সমতুল্য। Zopfli দিয়ে, আপনি পারেন!