সমস্ত এমারডেল কাস্ট রিটার্ন, প্রস্থান এবং নতুন আগত 2025 সালে | সাবান

সম্প্রতি এমারডালে প্রচুর পরিমাণে কমিংস এবং চলমান রয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি কাস্ট পরিবর্তন এগিয়ে রয়েছে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আমরা র্যাচেল গিল-ডেভিসকে বিদায় জানিয়েছি, যিনি গেইল লোম্যান অভিনয় করেছিলেন।
আর একজন প্রস্থানকারী ছিলেন পলা লেনের এলা ফোস্টার, যিনি মাত্র পনেরো মাসের অনস্ক্রিনের পরে একটি পুলিশ গাড়ির পিছনে ডেলস রেখেছিলেন।
সেখানে রবার্ট সুগডেনের (রায়ান হাওলি) অনেক প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনও ছিল যারা কারাগারের পদক্ষেপের পরে গ্রামে ফিরে এসেছিল এবং এখন তার দুষ্ট ভাই জন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) এর সাথে যুদ্ধ করছে।
আসন্ন মাসগুলিতে, আরও পরিবর্তনগুলি পূর্বে রয়েছে … সুতরাং আইটিভি সাবানটিতে কে ফিরে আসছে, কে ফিরে আসছে তা এখানে হ্রাস করা…
এমারডেল কাস্ট রিটার্নস
বার্নিস ব্ল্যাকস্টক
বার্নিস ব্ল্যাকস্টক তার প্রস্থান থেকে দু’বছর পরে এমারডালে ফিরে আসছেন বলে জানা গেছে।
সামান্থা গিলস ১৯৯৯ সাল থেকে বার্নিসকে চালু এবং বন্ধ করে দিয়েছেন The চরিত্রটি হলেন গ্যাবি থমাসের জৈবিক মা (রোজি বেন্থাম), এবং প্রায়শই গ্রামে চলমান নাটকের বিপরীতে হালকা মনের গল্পের সাথে জড়িত ছিলেন।
বার্নিস ব্ল্যাকস্টক কখন এমারডালে ফিরে আসছেন? বর্তমানে অজানা।
ম্যাকেনজি বয়ড
ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) এক ভয়াবহ পরিণতি পূরণ করবে, কিলার জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) আরও একজন শিকারের দাবি করতে প্রস্তুত।
জন, যেমন দর্শকরা জানেন, একটি হিরো কমপ্লেক্সের কিছু রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি ত্রাণকর্তার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য শেষ মুহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মানুষের জীবনকে বিপদে ফেলার মাধ্যমে পরিস্থিতি অর্কেস্টেট করেন।
মেট্রো কিছু সময়ের জন্য ম্যাকের ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন ছিল তবে সময়ের কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত জিনিসগুলি অবাক করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
একটি সূত্র আমাদের বলেছিল: ‘জন গল্পটিতে অনেক মোড় রয়েছে এবং ফিরে আসে এবং এটি ভক্তদের কাছে সত্যিকারের চমক হিসাবে আসবে।
‘ম্যাক কয়েক বছর ধরে বেশ বেঁচে আছে তবে তাঁর সময়টি ভাল এবং সত্যই এই সময়টি ভাল।
‘তার প্রস্থানটি যা করে তা হ’ল শরত্কালে জনের কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ মঞ্চ তৈরি করা যা ভক্তদের বেশ আক্ষরিক অর্থে প্রান্তে ছেড়ে দেবে।’
ম্যাকেনজি বয়ড কখন এমারডেল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? আসন্ন সপ্তাহগুলিতে।
জন সুগডেন
আমরা জানি যে এটি কার্ডগুলিতে ছিল, তবে এখন জানা গেছে যে জন এর প্রস্থান দ্রুত এগিয়ে আসছে।
‘এটি জনের শেষের সূচনা। তিনি এত কিছু নিয়ে পালিয়ে গেছেন তবে তিনি একটি মারাত্মক ভুল করতে চলেছেন যা তাকে কী তা প্রকাশ করতে দেখেছে। ‘
একটি উত্স সূর্যের সাথে যুক্ত: ‘স্পষ্টতই অলিভার জানতেন যে জনের মতো একটি চরিত্রের একটি বালুচর জীবন ছিল এবং এটি দ্রুত এগিয়ে আসছে।
‘তিনি শোতে তাঁর সময়টি পছন্দ করেছেন তবে তিনি ভাল রওনা হওয়ার আগে এখনও প্রচুর মোড় এবং ঘুরে বেড়াচ্ছেন।’
জন সুগডেন কখন এমারডেল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? বর্তমানে অজানা।
ক্যাথি আশা
19 বছর বয়সী গ্যাব্রিয়েল ডাউলিংও সাবান রেখে গেছেন-তবে তিনি ফিরে আসবেন।
সাম্প্রতিক কাহিনীসূত্রগুলি ক্যাথিকে একটি পিএমডিডি ডায়াগনোসিসের সাথে বিবেচনা করে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং গ্যাব্রিয়েলের ভাই সেবাস্তিয়ান অভিনয় করা যমজ ভাই হিথের ভয়াবহ মৃত্যুর সাথেও কাজ করেছে, যিনি গাড়ি দুর্ঘটনার পরে মারা গেছেন।
এমারডেল 2025 কাস্টে কে?
এমারডেলের বর্তমান নিয়মিত কাস্টটি তৈরি:
- রবার্ট সুগডেনের চরিত্রে রায়ান হাওলি
- এরিক পোলার্ড চরিত্রে ক্রিস চিটেল
- কিম টেট হিসাবে ক্লেয়ার কিং
- ভিক্টোরিয়া সুগডেন হিসাবে ইসাবেল হজগিন্স
- স্যাম ডিংল হিসাবে জেমস হুটন
- লিসা রিলে ম্যান্ডি ডিংল হিসাবে
- মারলন ডিংল চরিত্রে মার্ক চার্নক
- প্যাডি ক र्क হিসাবে ডমিনিক ব্রান্ট
- বেল কিং চরিত্রে ইডেন টেলর-ড্রেপার
- দাতব্য ডিংল হিসাবে এমা অ্যাটকিন্স
- কেইন ডিংল হিসাবে জেফ হার্ডলি
- টনি অডেনশো বব হোপ হিসাবে
- রডনি ব্ল্যাকস্টক হিসাবে প্যাট্রিক মাওয়ার
- নিকোলা কিং হিসাবে নিকোলা হুইলারের
- রোনা গোস্কির্কের চরিত্রে জো হেনরি
- গ্যাবি থমাস চরিত্রে রোজি বেন্থাম
- শার্লট বেল্লামি লরেল থমাস হিসাবে
- লুসি পারজেটার হিসাবে চ্যাস ডিঙ্গল
- অ্যারন ডিংল হিসাবে ড্যানি মিলার
- জিমি কিং চরিত্রে নিক মাইলস
- নোহ ডিঙ্গল হিসাবে জ্যাক ডাউনহাম
- সারা সুগডেনের চরিত্রে কেটি হিল
- ক্যাথি হোপ হিসাবে গ্যাব্রিয়েল ডাউলিং
- আর্থার থমাস চরিত্রে আলফি ক্লার্ক
- ব্রেন্ডা ওয়াকার হিসাবে লেসলে ডানলপ
- নাটালি জে রব মাইরা ডিংল হিসাবে
- ম্যাটি বার্টন হিসাবে অ্যাশ পামিসিয়ানো
- অ্যাঞ্জেলিকা কিং হিসাবে রেবেকা বেকস
- জয় শর্মা চরিত্রে ক্রিস বিসন
- জ্যাকব গ্যালাগার চরিত্রে জো-ওয়ারেন প্ল্যান্ট
- এলিয়ট উইন্ডসর হিসাবে লুকা হোয়েল
- লিও গোস্কির্কের চরিত্রে হার্ভে রজারসন
- কাইল উইনচেস্টার চরিত্রে হুয়ে কুইন
- কাই আসি আর্চি ব্রেকল হিসাবে
- কেরি ওয়াইটের চরিত্রে লরা নর্টন
- ভেনেসা উডফিল্ডের চরিত্রে মিশেল হার্ডউইক
- ডাঃ লিয়াম কাভানাঘের চরিত্রে জনি ম্যাকফারসন
- এপ্রিল উইন্ডসর হিসাবে অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান
- ট্রেসি রবিনসন চরিত্রে অ্যামি ওয়ালশ
- চার্লি মুনরো জয়েস হিসাবে কার্ল হলিডে
- মোশি ডিংল হিসাবে আর্থার ককরফ্ট
- জনি উডফিল্ডের চরিত্রে জ্যাক জেনিংস
- ডটি থমাস হিসাবে টিলি-রুয়ে পালক
- লিডিয়া ডিংল হিসাবে ক্যারেন ব্লিক
- আইজ্যাক ডিংল হিসাবে ববি ডানস্মোয়ার
- ডন ফ্লেচার হিসাবে অলিভিয়া ব্রোমলে
- রায়ান স্টক হিসাবে জেমস মুর
- রেবেকা সারস এসআরএমপি মারপ্রীত শর্মা
- বিলি ফ্লেচারের চরিত্রে জে কনটজলে
- ব্র্যাডলি জনসন ভিনি ডিঙ্গল হিসাবে
- বিয়ার ওল্ফ হিসাবে জোশুয়া রিচার্ডস
- লুকাস টেলর চরিত্রে নোহ রায়ান অ্যাসপিনাল
- ইভ ডিংল হিসাবে বেলা জেমস
- ম্যাকেনজি বয়ড হিসাবে লরেন্স রব
- চার্লস অ্যান্ডারসন চরিত্রে কেভিন মাথুরিন
- মেরি গোস্কির্কের চরিত্রে লুই জেমসন
- কালেব মিলিগান চরিত্রে উইলিয়াম অ্যাশ
- ক্লাডেট অ্যান্ডারসন হিসাবে ফ্লো উইলসন
- এলা ফোস্টার হিসাবে পলা লেন
- রুবি ফক্স-মিলিগান হিসাবে বেথ কর্ডলি
- অলিভার ফার্নওয়ার্থ হিসাবে জন সুগডেন
- স্টিফ মিলিগান চরিত্রে জর্জিয়া জে
- মাইকেল পারার চরিত্রে বার্টন
- জো টেট হিসাবে নেড পোর্টিয়াস
- কামি হাদিক হিসাবে শেব্জ মিয়া
- লুইস বার্টনের চরিত্রে ব্র্যাডলি ধনী
- সেলিয়া ড্যানিয়েলসের চরিত্রে জে গ্রিফিথস
- ডিলান পেন্ডার হিসাবে ফ্রেড কেটলি
- রে ওয়াল্টার্স হিসাবে জো অ্যাবসোলম
মেট্রো বুঝতে পারে যে তারা কেবল একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিচ্ছে, এবং লাইনে ফিরে আসবে।
ক্যাথি হোপ কখন এমারডালে ফিরে আসছেন? বর্তমানে অজানা।
এমারডেল কাস্ট আগমন
পৌঁছে দিন
কুখ্যাত ইস্টেন্ডার্স ভিলেন ক্রিস কোগিল এমারডালে রহস্যময় নবাগত কেভ খেলছেন, সাবান বিশ্বে ফিরে আসছেন।
অভিনেতা, সাবান ভক্তদের কাছে এভিল পেডোফিল টনি কিং হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত, সেপ্টেম্বর থেকে ইয়র্কশায়ার ডেলেসে স্থায়ীভাবে পরিণত হবে।
এমারডেল বস লরা শ বলেছেন: ‘আমরা আনন্দিত যে ক্রিসের ক্যালিবারের কেউ আমাদের অভিনেতা যোগ দিয়েছেন। আমি মনে করি কেভির চরিত্রটি এই শরত্কালে কীভাবে শকওয়েভের কারণ হবে তা দেখার জন্য দর্শকরা আগ্রহী হবে।
‘কেভের আমাদের একটি চরিত্রের সাথে দৃ connection ় সংযোগ রয়েছে এবং এটি বলা নিরাপদ যে তাঁর আগমনটি একটি বিশাল চমক হতে চলেছে যা আমাদের কিছু গ্রামবাসীর জন্য বড় প্রতিক্রিয়া হবে।’
কেভ কখন এমারডালে আসছেন? সেপ্টেম্বর।
সর্বশেষ এমারডেল নিউজ
2025 জুলাই, 2025 -এ জানা গেছে যে আইটিভি তাদের বুজগুলি স্ল্যাশ করার ফলে এমারডেল এবং করোনেশন স্ট্রিট আরও পরিবর্তনের মুখোমুখি হবে।
কথিত আছে যে আইটিভিতে থাকা কর্তারা উভয় সাবান থেকে দশজন কাস্ট সদস্যকে কুড়াল করবেন, তাদের অংশ হিসাবে মোট বাজেট থেকে আরও 15 মিলিয়ন ডলার কেটে ফেলবে।
পরিবর্তনের অংশ হিসাবে, এটিও জানা গেছে যে পর্বের প্রতি দৃশ্যের পরিমাণ কাটা হবে।
করোনেশন স্ট্রিটে বর্তমানে ৮৪ টি স্থায়ী কাস্ট সদস্য রয়েছে, এমারডালে 70০ জন রয়েছে। কিছু পুরানো কাস্ট সদস্যের চুক্তি রয়েছে, তবে বেশিরভাগ কাস্ট প্রতিটি পর্বের দ্বারা প্রদান করা হয়।
এই নিবন্ধটি প্রথম 25 অক্টোবর, 2024 এ প্রকাশিত হয়েছিল।
ইমারডেল আইটিভি 1 এ সন্ধ্যা 7.30 টায় এবং আইটিভিএক্স -এ সকাল 7 টা থেকে সাপ্তাহিক রাতগুলি প্রচার করে।
