সমস্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি যারা রাশিয়ান নেতার সাথে দেখা করেছেন

যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে উচ্চতর অবস্থানের আলোচনার জন্য সাক্ষাত করেছেন, তখন ট্রাম্প একজন বুদ্ধিমান নেতার সাথে মুখোমুখি আসবেন যিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের তার ন্যায্য অংশ নিয়ে কাজ করেছেন।
অ্যাঙ্করেজে, দু’জন রাষ্ট্রপতি রাশিয়ার ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসনের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করতে চলেছেন-যা প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল-আলোচনার টেবিলে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভোলোডেমির জেলেনস্কি ছাড়া। তবে আলোচনার সামনের দিনগুলিতে ট্রাম্প রয়েছে ডাউনপ্লেড প্রত্যাশা যে কোনও অগ্রগতির জন্য, গত শুক্রবার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে তিনি “(পুতিন) মনে কী আছে তা দেখার পরিকল্পনা করেছিলেন।”
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি পুতিনের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি এই সভায় সম্মত হচ্ছেন।” মঙ্গলবার। “এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে এই বৈঠকের লক্ষ্য হ’ল আমরা কীভাবে এই যুদ্ধ শেষ করতে পারি তার আরও ভাল বোঝার সাথে দূরে সরে যাওয়া।”
ট্রাম্প এবং পুতিন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করছেন এমন প্রথমবার হবে না এবং ট্রাম্প রাশিয়ান শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেছেন এমন প্রথম আমেরিকান নেতা থেকে অনেক দূরে। 25 বছরেরও বেশি ক্ষমতায় থাকার পরেও পুতিন একাধিক মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করেছেন ভরাট ভূ -রাজনৈতিক পরিস্থিতি – বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে বিশেষজ্ঞরা তাকে একটি পাকা এবং তীক্ষ্ণ আলোচক হিসাবে রূপ দিয়েছেন।
পুতিন একজন “অত্যন্ত চালাক” আলোচক, বর্তমানে আটলান্টিক কাউন্সিলে থাকা পোল্যান্ডের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল ফ্রাইড বলেছেন। “তিনি বুলশিটে দুর্দান্ত।”
ফ্রাইড আরও যোগ করেছেন, “রাশিয়ানরা তাদের কথোপকথনের অজ্ঞতার স্তরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের বুলশিটের স্তরটি তৈরি করবে।”
ট্রাম্প ফিরে আসার পর থেকে শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলন দুই নেতার প্রথম মুখোমুখি সভা হতে পারে ওভাল অফিসতবে তারা কোনও অপরিচিত নয়। ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে দেখা হয়েছিল ছয়বার অফিসে মার্কিন নেতার প্রথম মেয়াদ চলাকালীন। সর্বাধিক একটিতে স্মরণীয় কেস, দুই নেতা প্রায় ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হন দুই ঘন্টা 2018 সালে হেলসিঙ্কিতে। পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে, ট্রাম্প – যদিও পরের দাঁড়িয়ে পুতিনকে – রাশিয়ান নেতার অস্বীকারকে মেনে নিতে উপস্থিত হয়েছিল যে তার দেশটি ২০১ US সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে, মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যের প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিল।
“আমার গোয়েন্দা লোকদের প্রতি আমার অত্যন্ত আস্থা আছে, তবে আমি আপনাকে বলব যে রাষ্ট্রপতি পুতিন আজ তাঁর অস্বীকারে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শক্তিশালী ছিলেন,” ট্রাম্প ড। “তিনি কেবল বলেছিলেন যে এটি রাশিয়া নয়। আমি এটি বলব: এটি হওয়ার কোনও কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।”
সেই সময়, ট্রাম্পের মন্তব্য শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকানদের কাছ থেকে তীব্র তিরস্কার করেছিল, যারা রাষ্ট্রপতির বক্তব্য দেখে শোক ও ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। সবচেয়ে সোচ্চার সমালোচকদের একজন ছিলেন প্রয়াত সেন জন ম্যাককেইন, যিনি এটিকে “এক বিবৃতিতে আমেরিকান রাষ্ট্রপতির দ্বারা অন্যতম অবমাননাকর অভিনয়” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
ম্যাককেইন “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নায়েবিত, অহংকারতা, মিথ্যা সমতা এবং স্বৈরাচারের প্রতি সহানুভূতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতি হয়েছে,” ম্যাককেইন ড। “তবে এটি স্পষ্ট যে হেলসিঙ্কির শীর্ষ সম্মেলনটি একটি মর্মান্তিক ভুল ছিল।”
বিপরীতে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন পুতিনের সাথে তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময় একবারে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করেছিলেন। দুই নেতা 2021 সালের জুনে জেনেভাতে সাক্ষাত করেছিলেন a উচ্চ-স্তরের শীর্ষ সম্মেলন যেখানে এজেন্ডা ইস্যু দ্বারা আধিপত্য ছিল অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং সাইবারসিকিউরিটি। পরের বছর, ক্রেমলিন ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ শুরু করবে।
অফিসে তাঁর আট বছরে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পুতিনের সাথে নয়বার দেখা হয়েছিল। তিনি দিমিত্রি মেদভেদেভের সাথে 12 বারও সাক্ষাত করেছিলেন – পুতিনের দলের সদস্য যিনি সংক্ষেপে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিকে এমন একটি পদক্ষেপে পরিণত করেছিলেন যা পুতিনকে সাংবিধানিক মেয়াদ সীমা বাতিল করতে এবং আবারও দায়িত্ব গ্রহণের অনুমতি দেয় 2012 সালে।
ওবামার আমলে মার্কিন-রাশিয়ার সম্পর্ক ক্রেমলিনের অভিযোগে চাপ দেওয়া হয়েছিল যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ছিল প্ররোচিত বিক্ষোভ পুতিনের পাশাপাশি রাশিয়ার মঞ্জুর করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অস্থায়ী আশ্রয় আমেরিকান হুইসেল ব্লোয়ার এডওয়ার্ড স্নোডেনকে। ২০১৪ সালে উত্তেজনা আরও গভীর হয়েছিল, যখন রাশিয়া অবৈধভাবে সংযুক্ত ক্রিমিয়াএবং 2015 সালে, যখন ক্রেমলিন সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ সিরিয়ায় রাষ্ট্রপতি বাশার আল-আসাদের সরকারকে সমর্থন করার জন্য।
তার 2020 স্মৃতিতে, একটি প্রতিশ্রুত জমিওবামা তুলনা পুতিন শিকাগো ওয়ার্ডের শক্তিশালী কর্তাদের প্রতি তাঁর কেরিয়ারের প্রথম দিকে যে মুখোমুখি হয়েছিল – “নুকস এবং জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের ভেটো ব্যতীত।”
“পুতিন প্রকৃতপক্ষে আমাকে যে ধরণের পুরুষদের শিকাগো মেশিন বা তম্মানি হল (নিউইয়র্ক সিটির একটি historical তিহাসিক রাজনৈতিক সংগঠন) চালিয়েছিলেন তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল-তারা কী জানে না, যারা তাদের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার বাইরে কখনও সরেনি, এবং যে কোনও পৃষ্ঠপোষক, ঘুষী, কাঁপানো, জালিয়াতি, জালিয়াতি, এবং ঘটনাবলী দেখেননি, যারা জানেন না” লিখেছেন।
ওবামার পূর্বসূরি, রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশ তার আট বছরের অফিসে পুতিনের সাথে মোট ২৮ বার দেখা করেছিলেন। বুশ তার রাশিয়ান সমকক্ষের চরিত্রের সাথে উপস্থিত হয়েছিলেন, বিখ্যাতভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে 2001 সালে তাদের প্রথম বৈঠকের পরে তিনি “তার আত্মার অনুভূতি” পেয়েছেন।
বুশ এ -তে বলেছিলেন, “আমি লোকটিকে চোখে দেখলাম। আমি তাকে খুব সোজা এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছি।” সংবাদ সম্মেলন। “আমাদের একটি খুব ভাল কথোপকথন ছিল। আমি তার আত্মার অনুভূতি পেতে সক্ষম হয়েছি; একজন ব্যক্তি তার দেশের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তার দেশের সর্বোত্তম স্বার্থ।”
১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ -এর সন্ত্রাসী হামলার পরে পুতিন প্রথম বিশ্ব নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে টেলিফোন বুশ তাঁর সমবেদনা প্রকাশ করতে। ২০০২ সালে, দুই নেতা একটি পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি, কৌশলগত আক্রমণাত্মক হ্রাস চুক্তি চুক্তি করেছিলেন।
পুতিনের একজন মার্কিন নেতার সাথে প্রথমবারের মতো বৈঠক ছিলেন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সাথে, যিনি ২০০০ সালের জুনে আলোচনার জন্য মস্কো ভ্রমণ করেছিলেন। পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে ক্লিনটন বলেছিলেন যে দুই নেতা ভাগ করেছেন সাধারণ আগ্রহ যেমন অ -প্রসারণ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কিন্তু চেচনিয়ায় মস্কোর ক্রিয়াকলাপের উপর সংঘর্ষ। উভয় নেতা প্রতিটি 34 টন সামরিক-গ্রেড প্লুটোনিয়াম ধ্বংস করে একটি যৌথ ডেটা এক্সচেঞ্জ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিলেন, ক্লিনটন জানিয়েছেন।
দুই নেতা রাষ্ট্রপতি হিসাবে মোট চারবার সাক্ষাত করেছিলেন।
2023 সালে, ক্লিনটন বলেছিলেন যে তিনি উপলব্ধি এক দশকেরও বেশি আগে যে রাশিয়া শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।
ক্লিনটন ১৯৯৪ সালের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, “ভ্লাদিমির পুতিন আমাকে ২০১১ সালে বলেছিলেন – তিনি ক্রিমিয়া নেওয়ার তিন বছর আগে – যে তিনি (প্রাক্তন রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি) বরিস ইয়েলতসিনের সাথে আমি যে চুক্তি করেছি তার সাথে তিনি একমত নন।” বুদাপেস্ট স্মারকলিপিযা রাশিয়া দেখেছিল ইউক্রেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ইউক্রেন যখন তার পারমাণবিক অস্ত্রাগার আত্মসমর্পণ করেছিল।
“তিনি বলেছিলেন … ‘আমি এর সাথে একমত নই। এবং আমি এটি সমর্থন করি না And এবং আমি এর দ্বারা আবদ্ধ নই।’ এবং আমি জানতাম সেদিন থেকে ফরোয়ার্ড এটি সময়ের বিষয় ছিল, “ক্লিনটন বলেছিলেন।