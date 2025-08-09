সমস্ত ম্যাচ আইডাব্লু এক্স এনজেপিডাব্লু নিষিদ্ধ দরজা 2025 এর জন্য ঘোষণা করা হয়েছে

2025 সংস্করণটি আগস্টে অনুষ্ঠিত প্রথম নিষিদ্ধ দরজা হবে!
নিষিদ্ধ দরজার 2025 সংস্করণটি যথারীতি সমস্ত অভিজাত রেসলিং (এইডাব্লু) এবং নিউ জাপান প্রো-রেস্টলিং (এনজেপিডাব্লু) দ্বারা সহ-প্রযোজনা করা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো আগস্টে এবং উত্তর আমেরিকার বাইরে প্রথম স্থান গ্রহণ করা হয়েছে।
শোয়ের চতুর্থ সংস্করণটি যুক্তরাজ্যের আগস্ট ব্যাংক হলিডে উইকএন্ডে ইংল্যান্ডের লন্ডনের ও 2 অ্যারেনায় রবিবার, 24 আগস্ট, 2025 এ নির্ধারিত হয়েছে।
2025 সংস্করণটি ডাব্লুডব্লিউই এনএক্সটি হিটওয়েভের সাথে মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা রয়েছে, যা ম্যাসাচুসেটস এর লোয়েলের লোয়েল মেমোরিয়াল অডিটোরিয়াম থেকে উদ্ভূত হওয়ার কথা রয়েছে। হিটওয়েভ সন্ধ্যা 7 টা থেকে লাইভ প্রকাশিত হবে, অন্যদিকে নিষিদ্ধ দরজাটি প্রথম দিকে 1 টা ইটি -তে প্রকাশিত হবে।
এনজেপিডাব্লু তারকা হিরোশি তানাহাশি পিপিভিতে যুক্তরাজ্যে তার ফাইনাল ম্যাচে কুস্তি করতে চলেছেন। যুক্তরাজ্যে ফাইনাল ম্যাচের জন্য তার প্রতিপক্ষের এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
এইউ ওয়ার্ল্ড ট্যাগ টিম চ্যাম্পিয়নস, হার্ট সিন্ডিকেট (ববি ল্যাশলে এবং শেলটন বেঞ্জামিন) বর্তমানে একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শিরোনামগুলি রক্ষা করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যা বর্তমানে চলমান একটি এলিমিনেটর টুর্নামেন্টে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
তদুপরি, এইউ ইউনিফাইড চ্যাম্পিয়ন কাজুচিকা ওকদা শিরোনামটি রক্ষার জন্য সুইভের স্ট্রিকল্যান্ডের চ্যালেঞ্জকে মেনে নিয়েছিল এবং নিষিদ্ধ দরজা পিপিভিতে স্ট্রিকল্যান্ডের বিপক্ষে শিং লক করবে।
ক্যাসিনো গন্টলেট ম্যাচটি আদৌ জয়ের পরে: টেক্সাস ২০২৫ সালে, অ্যাথেনা আসন্ন পিপিভিতে বর্তমান এইউ উইমেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টনি স্টর্মকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। লন্ডনে স্টর্মের দুর্ভাগ্য নিয়ে অ্যাথেনা ব্যাংকিং করছেন, যার মধ্যে শিরোনামটি হারাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: লন্ডন ২০২৪ সালে।
এডাব্লু টিবিএস চ্যাম্পিয়ন মার্সিডিজ মোনও ২৪ শে আগস্ট চার-মুখী ম্যাচে শিরোনাম প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তার বিরোধীরা বাছাইয়ের ম্যাচগুলির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, যা চলছে। মোনকে এইউ, সিএমএলএল এবং স্টারডম থেকে প্রত্যেককে একটি প্রতিনিধির মুখোমুখি হতে হবে।
ম্যাচগুলি এডাব্লু এক্স এনজেপিডাব্লু নিষিদ্ধ দরজা 2025 এর জন্য ঘোষণা করা হয়েছে
- হিরোশি তানাহাশি বনাম টিবিএ
- হার্ট সিন্ডিকেট (ববি ল্যাশলে এবং শেল্টন বেঞ্জামিন) (সি) বনাম টিবিডি – আইডাব্লু ওয়ার্ল্ড ট্যাগ দলের শিরোনাম ম্যাচের জন্য ট্যাগ টিম ম্যাচ
- কাজুচিকা ওকাদা (সি) বনাম সুইভেন স্ট্রিকল্যান্ড – এডাব্লু ইউনিফাইড শিরোনাম ম্যাচ
- “কালজয়ী” টনি স্টর্ম (সি) বনাম অ্যাথেনা – আইউ উইমেন ওয়ার্ল্ড শিরোনাম ম্যাচ
- মার্সিডিজ মোন (সি) বনাম অ্যালেক্স উইন্ডসর (এডাব্লু) বনাম টিবিডি (সিএমএলএল) বনাম টিবিডি (স্টারডম)-এইউ টিবিএস শিরোনাম ম্যাচের জন্য চার দিকের ম্যাচ
কখন এবং কোথায় আইউ এক্স এনজেপিডাব্লু নিষিদ্ধ দরজা 2025 হবে?
