অস্ট্রেলিয়ান অ্যানিমেটেড সিরিজ ব্লুমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুকুর জুড়ে একটি প্রত্যয়িত হিট হয়েছে, শোটি “মিনিসোডস” নামে একটি শর্ট এপিসোডের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছে। মূল সিরিজের মতো, এগুলি ব্লু shorts follow the day-to-day adventures of the titular anthropomorphic six-year-old Blue Heeler puppy, her younger sister Bingo, father Bandit, and mother Chilli. সর্বাধিক ব্লু এপিসোডগুলি এমন পাঠ দেয় যা পিতামাতারা এবং বাচ্চারা একইভাবে শিখতে পারে এবং মিনিসোডগুলি বেশ একই গভীরতার আন্তরিক বার্তা দেয় না, তবে তারা এখনও দেখার মতো।

মিনিসোড প্রতি এক থেকে তিন মিনিট চলমান, দ্য ব্লু শর্টস তিনটি অংশে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সাত-পর্বের ব্যাচটি জুলাইয়ে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের আগে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম জুনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, যখন দ্বিতীয় সাত-পর্বের ব্যাচটি অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় ব্যাচে চূড়ান্ত ছয়টি পর্ব আসবে। এই কামড়ের আকারের মিনিসোডগুলি ভক্তদের জোয়ার করার জন্য উপযুক্ত ব্লু 4 মরসুমটি বেরিয়ে আসে, যদিও কিছু অন্যের চেয়ে ভাল।

20



ঘূর্ণি





পর্ব 14



ব্লু এবং বিঙ্গো তাদের উঠোনের ইনফ্ল্যাটেবল পুলের বাইরের চেনাশোনাগুলিতে দৌড়ে একটি ঘূর্ণি তৈরি করে যখন তাদের প্রতিবেশী চকি মজাতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটাই। এটি অবশ্যই সেরা নয় ব্লু শর্টস, যদিও বাচ্চাদের স্বাস্থ্যকর, সাধারণ মজা থাকা দেখে কোনও ভুল নেই তবে এটি এড়ানো সহজ।

19



প্রাণী





পর্ব 7



মরিচ অন্যতম সেরা টিভি মা এবং এই মিনিসোডে তিনি বিঙ্গোর সাথে “প্রাণী” এর একটি খেলা খেলেন, যিনি মরিচ তার পিঠে ক্রলিং বিভিন্ন প্রাণী অনুকরণ করতে তার আঙ্গুলগুলি ব্যবহার করে তার মায়ের কোলে শুয়ে থাকে। এটি একটি খুব সাধারণ ভিত্তি, তবে এটি একটি যা পিতামাতাকে তাদের নিজস্ব ছোটদের সাথে খেলার জন্য একটি সুন্দর ধারণা দিতে পারে।

18



শক্তিশালী ঘা





পর্ব 15



ডাকাত বিঙ্গোকে তার শয়নকক্ষ থেকে বের করে দেয়, তবে ভাগ্যক্রমে, ব্লুই কাছাকাছি ভান পানি বিক্রি করে। তিনি বিঙ্গোকে একটি শক্তিশালী ঘা দিয়েছেন, যা বিঙ্গো নিচে নেমে তার বাবার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যবহার করে। অন্যান্য মিনিসোডগুলির তুলনায় এটি এত দুর্দান্ত নয়, তাই দর্শকরা যদি তারা এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তবে তারা খুব বেশি মিস করবেন না।

17



পাশাপাশি





পর্ব 20



এই ব্লু সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য তার বন্ধু মধু, বিগলের তুলনায় ব্লুয়ের প্রতিদিনের রুটিনের পাশাপাশি একটি বিভক্ত স্ক্রিন, পাশাপাশি পাশাপাশি তুলনা। যখন তাদের গাড়িগুলি একটি লাল আলোতে মিলিত হয় তখন মধু এবং নীলি উত্তেজিতভাবে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায় যখন পর্দাগুলি অর্ধেক হয়ে যায়। মিনিসোড দেখায় যে দুটি মেয়েদের ব্যক্তিত্ব যতই আলাদা হোক না কেন, তারা এখনও দুর্দান্ত বন্ধু এবং এটি একটি সুন্দর ঘড়ি।

16



ফোনি





পর্ব 9



মরিচ, ব্লু এবং বিঙ্গো ডিজিটাল সহকারীটির মাধ্যমে কিছু শিথিল সংগীত শুনতে চান, তবে অসম্পূর্ণ ইউনিকর্ন পুতুল ইউনিকর্স এটিকে ধাতব সংগীতে পরিবর্তন করে চলেছে। “ফোনি” সেরা তালিকায় বেশি নয় ব্লু শর্টস, তবে এটিতে শোয়ের অন্যতম মজাদার দিকের চরিত্র রয়েছে।

15



ক্ষুধার্ত





পর্ব 5



ডাকাত এত ক্ষুধার্ত যে সে তার নিজের বাচ্চাটি খেতে পারে। চিলির পরামর্শের বিরুদ্ধে যে বাচ্চারা তার পেটের সাথে একমত নয়, তিনি নীল বর্ণকে “গব্বল করে” এবং তারপরে তাকে বমি করার ভান করে। দস্যুদের সবচেয়ে ভাল কাজ করা এটি একটি নির্বোধ সংক্ষিপ্ত, যা মেয়েদের হাসায়।

14



বিঙ্গো কোথায়?





পর্ব 18



জি, ডাকাত কোথাও বিঙ্গো খুঁজে পাচ্ছে নাএমনকি তিনি ব্লু এবং মরিচকে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করার পরেও। দেখা যাচ্ছে যে তিনি পুরো সময় তার পিছনে পিগব্যাক চালাচ্ছেন। It’s a cute little minisode with Bandit and Bingo playing a game that many parents have likely played with their own young ones before, and one that everyone will get a kick out of.

13



বার্গার কুকুর





পর্ব 1



ব্লু এবং বিঙ্গো তাদের প্রিয় গান “বার্গার কুকুর” শুনতে চান বাবার ফোনে তিনি মেনে চলেন, তবে প্রায় দশ সেকেন্ডের মধ্যে, বিরক্তিকর গানটি তার পক্ষে খুব বেশি হয়ে যায়। প্রতিটি পিতা -মাতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এমন একটি পরিস্থিতি, দস্যুদের প্রতিক্রিয়া বাচ্চাদের সাথে প্রত্যেককে বলবে, “হ্যাঁ, সেখানে ছিল!”

12



বিঙ্গো 3000





পর্ব 2



এই আরাধ্য মিনিসোড আছে বিঙ্গো একটি ত্রুটিযুক্ত রোবট হওয়ার ভান করে দস্যু তার কাজ পেতে “কল” প্রযুক্তি সমর্থন। বিঙ্গোর সংক্রামক গিগলস এবং সমস্যা সমাধানে দস্যুদের হাসিখুশি প্রচেষ্টা এই সংক্ষিপ্তটিকে একটি স্বাস্থ্যকর ঘড়ি হিসাবে পরিণত করে।

11



ড্রামস





পর্ব 12



বিঙ্গো, ব্লু এবং মরিচ বিঙ্গোর জন্য একটি বেহালা খুঁজতে মিউজিক শপটিতে যান, যা তার মা মনে করেন যে তার পক্ষে উপযুক্ত হবে। বিঙ্গো, ইতিমধ্যে, একটি বৈদ্যুতিন ড্রাম কিটে আঁকাএবং দেখা যাচ্ছে যে তিনি একজন প্রাকৃতিক পার্কিউশনবাদী। এই সুন্দর মিনিসোড তাদের বাচ্চাদের আগ্রহের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য পিতামাতার পক্ষে একটি ভাল অনুস্মারক, যা তারা উপলব্ধি করার চেয়ে আরও সার্থক হতে পারে।

10



রোবো বিঙ্গো





পর্ব 16



বিঙ্গো আবারও রোবট হওয়ার ভান করে, চিলির সমস্ত নির্দেশাবলী আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে যখন সে বিছানার আগে দাঁত ব্রাশ করতে যায়। Parents will know exactly what Bingo’s mom is dealing with when she gives very specific directions to her mischievous kid, making the game fun while also ensuring Bingo’s teeth get cleaned.

9



চিঠি





পর্ব 4



নানা হিলার দেখার সময়, ব্লু এবং বিঙ্গো যখন ছোট ছিলেন তখন তাদের বাবার লেখা একটি চিঠি পড়ার সাথে চিকিত্সা করা হয়। একটি চিঠির চেয়ে ছোট গল্পের বেশি, দস্যিতের সন্তানের মতো অঙ্কন এবং ভুল বানানযুক্ত শব্দগুলি মেয়েদের জন্য একটি ট্রিট এবং নানার পক্ষে উচ্চস্বরে পড়ার চ্যালেঞ্জ। এই সংক্ষিপ্ত এবং মিষ্টি মিনিসোড দর্শকদের মনে করিয়ে দেয় যে বাবা -মা এমনকি একসময় বাচ্চাও ছিল।

8



ট্যাটু শপ





পর্ব 8



বিঙ্গো এবং ব্লুয়ে চিহ্নিতকারীদের সাথে ট্যাটু শপ খেলছেএবং দস্যু তাদের প্রথম গ্রাহক। তিনি “শক্ত এবং ম্যানলি” কিছু চাইছেন তবে পরিবর্তে হৃদয়, তারা এবং বিড়ালছানাগুলির সাথে একটি রংধনু সহ একটি ইউনিকর্নের পুরো পিছনের টুকরো পেয়েছেন। এটা ঠিক যেমন ব্লু হিলার মেয়েরা তাদের বাবাকে একটি কঠিন সময় দেওয়ার জন্য এবং এই ক্ষেত্রে ফলাফলগুলি আদরযোগ্যভাবে হাসিখুশি।

7



তিনটি শূকর





পর্ব 5



মেয়েরা তাদের বাবাকে তাদের শোবার সময় গল্প বলতে বলে এবং দস্যু তিনটি ছোট শূকরের নিজস্ব সংস্করণ নিয়ে আসেকিছু সৃজনশীল অলঙ্করণ ব্যবহার করে। তিনি যে কাহিনীটি বলেছেন তা হ’ল traditional তিহ্যবাহী গল্প থেকে অনেক দূরে কান্নাকাটি, তবে বিঙ্গো এবং ব্লু তাদেরকে হাসির সাথে ধরে রাখা যথেষ্ট, এবং দর্শকদের সাথে একই কাজ করার বিষয়ে নিশ্চিত।

6



ব্লক





পর্ব 10



ব্লু এবং বিঙ্গো তাদের নানার বাড়িতে একটি প্রচুর ব্লক শহর তৈরি করেকে এটিকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যাতে তারা ফিরে এলে তারা বিল্ডিং চালিয়ে যেতে পারে। সমস্যাটি হ’ল কাঠামোটি নানার বেশিরভাগ বসার ঘরটি নিয়ে যায়, এটি তার এবং দাদা ববকে ঘুরে দেখার পক্ষে শক্ত করে তোলে। এই মিষ্টি এবং মজাদার সংক্ষিপ্ত প্রমাণ করে যে দাদা -দাদি তাদের নাতি -নাতনিদের জন্য কিছু করার ক্ষেত্রে সত্যই সেরা।

5



গোল্ডিলকস





পর্ব 19



“তিনটি শূকর” এর একটি অনানুষ্ঠানিক সিক্যুয়াল মিনিসোড, দস্যু আবারও ব্লু এবং বিঙ্গোকে নিজের নিজের হাতে গোল্ডিলকস নিয়ে বিনোদন দেয়। This one has their dad pointing out that Goldilocks is the real criminal in the story, and features an action-packed martial arts battle between her and the three bears. এটি দস্যিতের আগের শয়নকালীন গল্পের চেয়ে আরও মজাদার এবং আরও বিনোদনমূলক এবং আশা করি শেষটি শেষ হবে না।

4



বাটলার





পর্ব 17



এই কল্পিত সংক্ষিপ্ত ব্লু এবং বিঙ্গোর স্বপ্নের বাড়ির অঙ্কনের মধ্যে সেট করুন। প্রধান বাটলার মন্টি ড্রিম হাউজের চারপাশে নতুন কর্মচারী বার্নসলে দেখিয়েছেন, যা বিভিন্ন অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে আরও বেশ কয়েকটি বাটলার দিয়ে পূর্ণ। হিলার মেয়েরা তাদের কাল্পনিক স্বপ্নের বাড়ির জন্য কী ধরণের সুযোগসুবিধা নিয়ে আসে তা দেখতে মজাদার, যদিও টয়লেট বাটলারের প্রতি সহানুভূতি না করা কঠিন।

3



সরকার





পর্ব 11



দস্যু তার বাচ্চারা যেমন বলা হয় তেমন করে না সে সম্পর্কে সরকারকে অভিযোগ লেখার ভান করেবিঙ্গোকে টাইপরাইটার হিসাবে ব্যবহার করা। স্বাভাবিকভাবেই, “সরকার” তাদের বাচ্চাদের আচরণের জন্য কোনও দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করে তাদের নিজস্ব চিঠির সাথে সাড়া দেয়। এটি দস্যিতের অন্যতম সৃজনশীল গেম যা ভানকারীদের মিনিসোড জুড়ে বিঙ্গো যেমন করে তেমন হাস্যকরভাবে জিগ্লিং করবে।

2



ব্রাউনি বিয়ার





পর্ব 13



দস্যু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার বিপরীত দিক থেকে তাদের কাঁধটি আলতো চাপিয়ে বাকি হিলারদের উপর একটি কৌশল বাজায়পরিবারের সমাধানের জন্য একটি “রহস্য” তৈরি করা। মামলায় ব্রাউনি বিয়ার নামে একটি নতুন পুতুলের সাথে, বাকি হিলাররা তার তদন্তে পাশাপাশি খেলার সিদ্ধান্ত নেন। এই সৃজনশীল ব্লু শর্ট একটি মজাদার ফিল্ম নোয়ারে পরিণত হয়, তার সবচেয়ে দুষ্টু সময়ে দস্যুদের সাথে।

1



মাফিন আনবক্সিং





পর্ব 3



তার বাবার সাহায্য নিয়ে, স্ট্রাইপ, খেলনা ডাম্প ট্রাক পর্যালোচনা করতে মাফিন একটি আনবক্সিং ভিডিও অঙ্কুর। স্বাভাবিকভাবেই, তার অধৈর্যতা তার থেকে আরও ভাল হয়ে যায় এবং আমরা দেখতে পেলাম যে সে কোথা থেকে তার মেজাজ পেয়েছে। এই হাসিখুশি মিনিসোড সংগ্রহের অন্যতম সেরা, ফ্যান-প্রিয় মাফিন তার সেরা কাজ করে।

অনলাইনে ব্লু শর্টস কোথায় দেখতে পাবেন



সমস্ত 20 পর্ব ব্লু শর্টস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ডিজনি+ সাবস্ক্রিপশন সহ স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ এবং কানাডা, তিনটি নিয়মিত asons তু সহ নীল, এবং বিশেষ “দ্য সাইন” এবং “অবাক”। The site also offers three compilations of the shorts, so they can be watched back-to-back, with each compilation made up of about 6 or 7 minisodes.

ডিজনি+ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 9.99 ডলার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মূল্যের প্যাকেজ সরবরাহ করে, পাশাপাশি হুলু এবং সর্বাধিক অন্তর্ভুক্ত বান্ডিলগুলির জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প সরবরাহ করে। যুক্তরাজ্যের দর্শকরাও দেখতে পারেন ব্লু ডিজনি প্লাসে শর্টস, বা বিবিসি আইপ্লেয়ারে টিভি লাইসেন্স সহ বিনামূল্যে।