সম্পর্ক: নিজের যত্ন নেওয়া: লেন্টা.রু
সম্পর্ক: নিজের যত্ন নেওয়া: লেন্টা.রু

টিকটোক ব্লগার ইনফরন মেরি একটি জনপ্রিয় ডেটিংয়ের জন্য একটি আবেদনে প্রেম খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং একটি অপ্রীতিকর আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি অনলাইন ব্যবসায় থেকে ইমপ্রেশন তিনি ভাগ করেছেন আয়না সহ।

ভুক্তি দাবি করেছেন যে ডেটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য কেবল “হাসি” ব্যবহার করা উচিত, যেহেতু পুরুষরা তাদের গুরুত্বের সাথে চিকিত্সা করে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি মেয়ের সাথে বৈঠকের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে একজন তাকে অপরিচিত বলে। “আমি জানি না রাহেল কে। তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি একটি বার্তা অনুলিপি করেছেন এবং সন্নিবেশ করেছেন – এটি সময় সাশ্রয় করে, আমি বুঝতে পারি, তবে তিনি নামটি সংশোধন করতে পারতেন,” তিনি ক্ষিপ্ত ছিলেন। এছাড়াও, ব্লগার অব্যাহত রেখেছিলেন, পুরুষরা তাদের কবিতার পরিবর্তে তার গানের গান পাঠিয়েছিল।

তবে গ্রাহকরা ভুক্তির সাথে একমত হননি। সুতরাং, মন্তব্যে একজন মহিলা বলেছিলেন যে তিনি তার স্বামীকে আবেদনে খুঁজে পেয়েছেন এবং তারা পাঁচ বছর ধরে একসাথে রয়েছেন। জবাবে, ব্লগার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কোনও অংশীদার তার পরিচিতের শুরুতে তাকে কী লিখেছিল। “তারা আমার কাছে প্রচুর অদ্ভুত লোক লিখেছিল, তারা নিজেরাই জিজ্ঞাসা করেছিল … তবে আমার বর্তমান সঙ্গী কেবল আন্তরিকভাবে লিখেছিলেন, আমি কীভাবে করছি তাতে আগ্রহী ছিলেন, আমার সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাকে আমার নম্বর দেওয়ার আগে তার সাথে কিছুটা কথা বললাম, এবং তারপরে আমরা একটি তারিখে গিয়ে একটি সাধারণ ভাষা খুঁজে পেয়েছি!” – মহিলা স্বীকার করেছেন।

এর আগে, মনোবিজ্ঞানী আন্ড্রেই জেরোভস্কি ড্যাফোডিলসের লক্ষণগুলির নাম দিয়েছেন, যা প্রথম তারিখে দেখা যায়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে প্রথম সভায় একজন অস্বাস্থ্যকর ব্যক্তি স্থিতিশীলতার সময়কালে থাকতে পারে, তাই এটি হাসি এবং আনন্দদায়ক বলে মনে হয় তবে সময়ের সাথে সাথে তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারেন।

