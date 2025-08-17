সম্পাদককে চিঠিগুলি, আগস্ট 17, 2025

নিবন্ধ সামগ্রী
বড় ফুলে যাওয়া সরকার
ট্রাম্প যা করছেন তার সাথে আমি যতটা একমত হই না, ততই অনেক পরিবর্তন দীর্ঘ সময়সীমা হয় কারণ সিস্টেমটি (আমাদের মতো) জালিয়াতি, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা এবং একটি ফুলে যাওয়া আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিপূর্ণ। ট্রাম্প এই ব্যবস্থাটি তৈরি করেন নি তবে অবশ্যই কঠোর প্রেমের একটি বৃহত সহায়তা দিচ্ছেন। যদি লোকেরা পছন্দ করে তবে তাদের আশ্রয়প্রাপ্ত শিরোনামে বিশ্বে এটি পছন্দ না করে … সর্বদা যান। আসুন দেখি কীভাবে (জিমি কিমেল) লটালি পছন্দ করে। তিনি কথা বলেন এবং কথা বলেন তবে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে তিনি এখনও রয়েছেন। আমাদের অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তবে আমাদের দুর্বল রাজনীতিবিদরা হয় কিছু করতে চান না বা কী করতে হবে তার কোনও ধারণা নেই। সুতরাং… আপনার কাছে অভিনেতা এবং বিনোদনকারীদের কাছে সময় এসেছে পর্দাটিকে নামিয়ে আনার জন্য এবং আপনার মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিল জেমিসন
টরন্টো
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
(কিমেলের রেটিংগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে পতনের দিকে রয়েছে। সম্ভবত যদি তার শো বাতিল বা পুনর্নবীকরণ না করা হয় তবে তিনি সরে যাবেন Common
খারাপ রায়
জাস্টিন ট্রুডো এখনও আলবার্তার অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করছেন। জাস্টিন ট্রুডো সরকার-নিযুক্ত বিচারক কলিন ফিয়াসবি সবেমাত্র একটি গণভোটের প্রশ্নে একটি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক পর্যালোচনা করে আলবার্তার গণতন্ত্রকে বিলম্ব করেছেন যা আলবার্তাকে তাদের ইচ্ছামত স্বাধীনতা প্রদান করবে। আমি নিশ্চিত যে বিচারক এই কথাটি শুনেছেন: “ন্যায়বিচার বিলম্বিত ন্যায়বিচার অস্বীকার করা হয়েছে,” তবে আমি বিশ্বাস করি যে এই বিচারককে একটি নতুন বাক্যাংশ দিয়ে স্মরণ করা হবে যা আলবার্তার ইতিহাসে তাঁর বিচারিক উত্তরাধিকার হয়ে উঠবে: “গণতন্ত্র বিলম্বিত হ’ল গণতন্ত্র অস্বীকার করা হয়েছে!”
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
ক্রিস রবার্টসন
স্টনি প্লেইন, আলতা।
(ট্রুডোর ভয়াবহ উত্তরাধিকার বিচারিক অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে বড় হয়ে উঠেছে)
ইভসের ভূমি
চীন কানাডিয়ান ক্যানোলা বীজ এবং তেলের উপর খুব উচ্চ শুল্ক আরোপ করছে। এটি কানাডার পক্ষে চীনা ইভিগুলিতে খুব উচ্চ শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছে। কানাডা কেন স্ব-ক্ষতিতে জড়িত? কানাডায় ইভি বিক্রয় সমতল কারণ তাদের খুব বেশি ব্যয় হয়। চীনারা 25k এর জন্য একটি ইভি উত্পাদন করতে পারে। তারা বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি, ব্যয় এবং উত্পাদন সময়ের ক্ষেত্রে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। কানাডার এই সাশ্রয়ী মূল্যের চীনা ইভিগুলিতে শুল্কগুলি দূর করা উচিত এবং পশ্চিমা কৃষকদের উপর ব্যথা দূর করা উচিত। কানাডার মতো দেশগুলির জন্য সমৃদ্ধি কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং অংশীদারদের উপর নির্ভর করে। সম্ভবত কোনও দেশীয় বা বিদেশী বিনিয়োগকারী আমাদের নিজস্ব ইভি, তীরটি উত্পাদন করতে পারে। প্রতিযোগিতা তার কোর্স নিতে দিন।
নিবন্ধ সামগ্রী
ইয়ান ম্যাকেনজি
টরন্টো
(সমস্যাটি হ’ল বর্তমান কানাডিয়ান সরকার কৌশলগতভাবে ভাবছে না। তবে আমরা চাই না যে চীনারা তাদের যানবাহনগুলি এখানে ফেলে দেয়)
আশ্রয় শক
পুনরায় “করদাতাদের কাছে শহরের গৃহহীন পরিষেবাগুলির চেয়ে আরও ভাল দাবি করা উচিত” (ম্যাথু লাউ, ১৪ আগস্ট): লাউয়ের যুক্তি বাধ্যতামূলক, তবে টরন্টোর মূলত বামপন্থী সিটি কাউন্সিল সম্ভবত এ জাতীয় কোনও দাবি উপেক্ষা করবে। এর আদর্শিকভাবে চালিত সিটি কাউন্সিলররা অন্যকে টরন্টোর গৃহহীন পরিষেবাগুলি কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা তাদের পছন্দ করে না। এটি সম্প্রতি প্রদর্শিত হয়েছিল যখন এমপি রোমান বাবর একটি ডে কেয়ার এবং একটি মধ্য বিদ্যালয়ের মধ্যে উইলসন অ্যাভেতে গৃহহীন আশ্রয়কেন্দ্র সনাক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য সিটি হলে অংশ নিয়েছিলেন। শেল্টার থেকে ওষুধের ইনজেকশন সূঁচগুলি শিশুদের কাছে যে বিপদ ডেকে আনবে তা নিয়ে বাবার ন্যায়সঙ্গতভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবুও কাউন্সিলর গর্ড পার্কস বারবার বাবরকে এটি সম্পর্কে কথা বলতে বাধা দিয়েছেন। এটাই গণতন্ত্র কর্মে?
ক্লোদিও সিওলিন
টরন্টো
(বামদিকে কেবল গণতন্ত্রকে চিৎকার করে যখন এটি তাদের পক্ষে উপযুক্ত হয়, অন্যথায় তারা এটির জন্য খুব কমই যত্ন করে। এই আশ্রয়ের অবস্থান সম্পর্কে বৈধ উদ্বেগ রয়েছে এবং আরও বেশি লোককে এ সম্পর্কে কথা বলতে হবে)
নিবন্ধ সামগ্রী