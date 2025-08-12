সম্পাদককে চিঠিগুলি, 12 আগস্ট, 2025

নিবন্ধ সামগ্রী
আমাদের দেহগুলিকে যথাসম্ভব ভাল অবস্থার মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা হ’ল আমরা সকলেই কিছু সময় মুখোমুখি। কিছু বিষয় চিকিত্সাযোগ্য, তবে আমার চুলগুলি চলে গেছে এবং টাক পড়েছে ফলাফল। আমার নিতম্বের ব্যথা হওয়ায় আমি ওজনও হ্রাস করতে চাই এবং আমি জানি ডায়েট এবং অনুশীলন আমার পক্ষে এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায়, কোনও ড্রাগ নয়। যাঁরা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে ‘ওজন হ্রাস’ ওষুধগুলি বহন করতে পারেন তারা তাদের ওজন পরিচালনার জন্য ব্যবহার করছেন। সমস্যাটি হ’ল লোকেরা যখন পছন্দসই ওজনে পৌঁছে যায় তখন তারা থামতে পারে না বলে মনে হয় কারণ এটি সম্ভবত ফিরে আসবে, তাই তাদের অবশ্যই ওষুধ ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে। আমার মতো অ-মেডিকেল ব্যক্তির কাছে যা মাদকাসক্তির দুর্দশার মতো মনে হয়। প্রতারণা করবেন না, আপনার চিকিত্সক হিসাবে ওষুধ ব্যবহার করুন। এটি আপনার নিজের স্বার্থে।
ডেনিস ফিৎসগেরাল্ড মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া
(তবে লক্ষ লক্ষ লোক শট নেওয়ার ফলে ফলাফলগুলি দেখছে এবং তাদের ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা কম)
LOL
পুনরায়: “ডাই লাফিং” (সম্পাদককে চিঠিগুলি, আগস্ট 3): প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর অ্যালান সিম্পসন (আর-ডাব্লু) তাঁর বন্ধু এবং মার্কিন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ বুশকে তাঁর শ্রুতিমধুর কাছে তাঁর শ্রুতিমধুর কাছে আবৃত্তি করেছিলেন: “হিউমার হ’ল জীবনের ক্ষতিকারক উপাদানগুলির বিরুদ্ধে সর্বজনীন দ্রাবক!” তাঁর বক্তব্যের গভীরতা, আমাকে কখনই এটি ভুলে যেতে দেয়নি।
ক্যাস্পার ফেনিংগার ক্যালগারি
(যদি আমরা হাসি না করি তবে আমরা কাঁদব)
পুরানো কমেডি
আমি তাই “ডাই লাফিং” উপভোগ করেছি (সম্পাদককে চিঠিগুলি, 3 আগস্ট): আমাদের যে সমস্যাগুলি আমাদের ঘিরে রয়েছে বলে মনে হয় এমন সমস্ত সমস্যাগুলি বন্ধ করতে আমাদের ‘সাইড-স্প্লিটিং’ হাসি দিয়েছে এমন কমিকগুলি কোথায় রয়েছে। আমি লুসি, বার্নি মিলারকে ভালবাসি, প্রত্যেকে রেমন্ডকে ভালবাসে, কয়েক নাম। এখন একমাত্র সিরিজ হ’ল গোয়েন্দা, দমকলকর্মী বা ডাক্তার। আমি নির্দিষ্ট স্টেশনগুলিতে কিছু পুরানো কমেডি টেপ করি যাতে এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে কী চলছে তা ভুলে যাওয়ার জন্য আমি একটি পেটের হাসি পেতে পারি। আমি টিভি ছাড়াই বড় হয়েছি তবে আমাদের রেডিও ছিল এবং সেখানে কমিক শো ছিল তখন আমাদের পালাতে এসেছিল।
উঃ উ। হেসলিন ওরিলিয়া
(চলে গেছে হাস্যরসের দিনগুলি যা আমাদের সকলকে হাসিয়ে তুলতে পারে। আজকাল আপনাকে কে ক্ষুব্ধ হবে সে সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে)
