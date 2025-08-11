সম্পাদকীয়: আমাদের বিদ্যালয়ে বিদ্বেষ শেখানো হয়েছে

নিবন্ধ সামগ্রী
বিরোধীতা কোথাও থেকে আসে না, এটি শেখানো উচিত, এবং একটি বিরক্তিকর ফেডারেল স্টাডিতে পরামর্শ দেওয়া হয় যে এটি শেখানো হচ্ছে এমন একটি জায়গা আমাদের স্কুলগুলিতে।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি অন্টারিওতে রয়েছে, যদিও ঘটনাটি একটি প্রদেশে সীমাবদ্ধ রয়েছে তা ভাবার কোনও কারণ নেই।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
সাম্প্রতিক গবেষণা – অন্টারিওর কে -12 স্কুলগুলিতে বিরোধীতা – টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট ব্রিম, যিনি 200 টিরও বেশি একাডেমিক কাগজপত্র প্রকাশ করেছেন, তিনি গত মাসে পদত্যাগ করার আগে বিরোধীতা মোকাবেলায় কানাডার বিশেষ দূত দেবোরাহ লিয়নস দ্বারা কমিশন করেছিলেন।
ব্রিম ৫৯৯ ইহুদি পিতামাতার জরিপ করেছেন যারা অন্টারিওর কিন্ডারগার্টেনে 78১১ টি অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনার প্রতিবেদন করেছিলেন, যা ২০২৩ সালের অক্টোবর (ইস্রায়েলের উপর হামাসের সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে) এবং জানুয়ারিতে ২৫7 ইহুদি সংগঠনের মাধ্যমে ইনপুট চাওয়ার পরে।
আরও পড়ুন
-
পার্কার: হামাসের কাছে একটি কথিত সভ্য বিশ্ব জেনফ্লেক্টস
-
গোল্ডস্টেইন: প্রতিবেদনে অনেক অন্টারিও স্কুলে বিরোধীতা নতুন স্বাভাবিক দেখা গেছে
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
তার অনুসন্ধানের মধ্যে একটি ছয় বছর বয়সী কিশোরীকে তার শিক্ষক বলেছিলেন যে তিনি কেবল অর্ধ-মানব ছিলেন কারণ তার বাবা-মা হলেন ইহুদি।
অন্য একজন শিক্ষক আলাদা ছয় বছর বয়সী কিশোরকে বলেছিলেন, যিনি ইস্রায়েলের মানচিত্রে দুলের সাথে একটি নেকলেস পরেছিলেন, যে এটি ফিলিস্তিনের মানচিত্র ছিল এবং যে হিব্রু স্কুলের শিক্ষকরা তাকে এটি দিয়েছিলেন তারা “মিথ্যা” ছিলেন।
সামগ্রিকভাবে, বিআরআইএম জানিয়েছে যে তাঁর গবেষণায় উদ্ধৃত ছয়টি অ্যান্টিসেমিটিক ঘটনার মধ্যে প্রায় একজনকে “একজন শিক্ষক দ্বারা দীক্ষিত বা অনুমোদিত বা একটি স্কুল-অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ জড়িত।”
বিরক্তিকর হিসাবে, বিরোধীতা সম্পর্কিত 10 টির মধ্যে ছয়টিতে ছয়টিতে জড়িত স্কুলগুলি তদন্ত করেনি, এটি বিরোধীতা বলে অস্বীকার করেছে, বা ক্ষতিগ্রস্থদের অপরাধীদের পরিবর্তে প্রত্যন্ত ক্লাস বা স্কুল স্যুইচ স্কুল নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে শাস্তি দিয়েছে।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রস্তাবিত ভিডিও
ব্রিম উল্লেখ করেছিলেন টরন্টোর পাবলিক স্কুল বোর্ড, যা সর্বাধিক সংখ্যক বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করেছে, ইহুদি পরিচয়ের সংকীর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহার করে এবং এইভাবে ইহুদি শিক্ষার্থীদের উপর অ্যান্টিসেমিটিক হিসাবে অনেক আক্রমণ গণনা করে না, “এমনকি যদি তারা স্পষ্টতই বিরোধীতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।”
তিনি সন্দেহ করেন যে অনেক বাবা -মা এবং শিশুরা তাকে বলেছিল যে তাদের নাম প্রকাশ্য হয়ে উঠলে প্রতিশোধের ভয়ে অভিযোগ করতে তারা অনিচ্ছুক বলে জানিয়েছে যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদনের চেয়ে বিরোধী ঘটনার সংখ্যা বেশি।
পরিসংখ্যান কানাডা জানিয়েছে যে ইহুদিরা কানাডার জনসংখ্যার 1% জনসংখ্যায় তৈরি করার সময়, সমস্ত ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ঘৃণ্য অপরাধের 70% তাদের লক্ষ্য করা হয়েছে, অন্টারিও স্কুলগুলি কী এবং প্রাদেশিক সরকার এই সমাধানের জন্য করছে?
প্রতিটি প্রদেশে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত।
নিবন্ধ সামগ্রী