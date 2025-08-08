সম্পাদকীয়: একটি নিরাপদ বাড়ি সবার অধিকার

নিবন্ধ সামগ্রী
এটি নির্লজ্জ যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার যে কোনও গণতন্ত্রের ভিত্তি। বলেছিল, ডানটি সীমাহীন নয়।
নিবন্ধ সামগ্রী
বৈধ প্রতিবাদ যখন স্কুল এবং ডে -কেয়ারগুলিতে বাচ্চাদের লক্ষ্য করে বা লোকেরা তাদের বৈধ ব্যবসা বা তাদের উপাসনা স্থানে যেতে বাধা দেয় তখন বুলিং এবং হয়রানির জন্য লাইনটি অতিক্রম করে। যারা তাদের ব্যক্তিগত আবাসে রাজনীতিবিদ বা জনসাধারণের ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে তাদের পক্ষে একই কথা রয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
আমরা শিল্পমন্ত্রী মেলানিয়া জোলির নীতিগুলির সাথে একমত হতে পারি না। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জীবনের বিরোধী রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের সাথে আর্ম-ইন-আর্মের চিত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অবশ্যই তার প্রশংসা করি নি।
এই সপ্তাহে, গাজার বিষয়ে লিবারেল সরকারের নীতির প্রতিবাদকারী একটি দল জোলির বাড়ির বাইরে একটি বিক্ষোভ করতে বেছে নিয়েছিল।
বিক্ষোভকারীরা তার বাড়িতে তাকে মিথ্যাবাদী বলে ডাকে একটি চিত্র জপ করে, ঠোঁট মারল এবং একটি চিত্রের পূর্বাভাস দিয়েছে। এই ধরণের আচরণটি কেবল ভয়ঙ্কর হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।
নিবন্ধ সামগ্রী
যদি বিক্ষোভকারীদের জোলির মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যা হয় তবে এই উদ্বেগগুলি প্রকাশ করার জায়গাটি হ’ল সংসদীয় পাহাড়।
জোলি, তার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের তাদের বাড়িতে সুরক্ষার অধিকার রয়েছে এবং উস্কানির ভয় ছাড়াই আসতে এবং যেতে হবে।
প্যালেস্টাইনপন্থী বিক্ষোভের প্রধান সংগঠক ইয়ভেস এঙ্গেলার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের কাছে অস্ত্র চালানের বিষয়ে কানাডিয়ানদের বিভ্রান্ত করার জন্য জোলি দায়বদ্ধ হওয়া উচিত।
এক্স-তে তিনি লিখেছেন: “মেলানিয়া জোলি কানাডিয়ানদের বিভ্রান্ত করার জন্য দায়বদ্ধ হয়ে উঠবেন। মেলানিয়া জোলি যে কোনও সরকারী ভূমিকা থেকে পদত্যাগ করবেন। ইস্রায়েলের উপর একটি পূর্ণ ও তাত্ক্ষণিক দ্বি-মুখী অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা।”
তিনি “গণহত্যায় জটিলতার জন্য আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে কানাডার রেফারেল” এরও আহ্বান জানিয়েছিলেন।
এনগ্লার এনডিপির নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন, এমন একটি ভূমিকা যার জন্য তিনি অনন্যভাবে যোগ্য। গত নির্বাচনে দলটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কারণ এর অনেক সংসদ সদস্য ইস্রায়েল বিরোধী নীতি সমর্থন করেছিলেন। তিনি এখন এনডিপিকে বিস্মৃতকরণে চালিত করার জন্য অবশ্যই একটি ভাল ফিট।
বিচারমন্ত্রী শান ফ্রেজার এমন একটি বিল প্রস্তুত করছেন যা তথাকথিত “বাফার অঞ্চলগুলি” জন্য অনুমতি দেয় যা উপাসনা, স্কুল এবং সম্প্রদায় কেন্দ্রগুলির আশেপাশের প্রতিবাদকে বাধা দিতে পারে। বেসরকারী আবাসগুলিও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত – কেবল রাজনীতিবিদদের নয়, সমস্ত কানাডিয়ানদের জন্যও।
প্রত্যেকের নিজের বাড়িতে নিরাপদ বোধ করার অধিকার রয়েছে।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন