You are Here
সম্পাদকীয়: পুরস্কৃত সন্ত্রাসীরা কাউকে নিরাপদ করে না
News

সম্পাদকীয়: পুরস্কৃত সন্ত্রাসীরা কাউকে নিরাপদ করে না

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া – যেমন কানাডা এবং অন্যান্য দেশগুলি পরের মাসে করার পরিকল্পনা করছে – ফিলিস্তিনি এবং ইস্রায়েলি জিম্মিদের আরও বিপন্ন করবে

09 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 1 ঘন্টা আগে2 মিনিট পড়া

ইস্রায়েলের নিকটে সুপারনোভা সংগীত উৎসবের সাইটে ইস্রায়েলিদের নিহত ও অপহরণ করার পতাকা এবং পোস্টারগুলি 5 মে, 2024 -এ। ব্রায়ান প্যাসিফিউম/টরন্টো সান।
ইস্রায়েলের নিকটে সুপারনোভা সংগীত উৎসবের সাইটে ইস্রায়েলিদের নিহত ও অপহরণ করার পতাকা এবং পোস্টারগুলি 5 মে, 2024 -এ। ব্রায়ান প্যাসিফিউম/টরন্টো সান। ছবি ব্রায়ান প্যাসিফিয়াম /টরন্টো সান/পোস্টমিডিয়া নেটওয়ার্ক

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং আরও অনেক দেশের নেতাদের সাথে ইস্রায়েলের গাজা সিটি দখল করার জন্য ইস্রায়েলের অভিপ্রায়কে নিন্দা জানিয়ে বলেছেন যে এটি ফিলিস্তিনি এবং ইস্রায়েলি জিম্মিকে আরও বিপন্ন করবে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

আমাদের দৃষ্টিতে এই সমস্যাটি হ’ল ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া – যেহেতু কানাডা এবং এই অন্যান্য দেশগুলি পরের মাসে জাতিসংঘে করণীয় করতে চায় – সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করে ঠিক একই কাজ করবে।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

সিনিয়র হামাসের আধিকারিক গাজি হামাদের সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কার আল জাজেরা মধ্য প্রাচ্যের মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এমইএমআরআই) দ্বারা ইংরেজিতে অনুবাদ করা টেলিভিশন বিষয়টি প্রমাণ করে।

হামাদ বলেছেন, Oct অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলে হামাসের সন্ত্রাসবাদী হামলা সরাসরি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থনের দিকে পরিচালিত করেছে এবং এটি সন্ত্রাসবাদ নয়, প্রতিরোধের ছিল।

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

হামাসের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি ইস্রায়েলকে তার ইহুদি জনগোষ্ঠী থেকে মুক্তি দেওয়া, কার্নি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন যে কীভাবে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, যা হামাসকে তার সন্ত্রাসবাদের ফলে বিজয় হিসাবে চিহ্নিত করে, ফিলিস্তিনি এবং ইস্রায়েলি জিম্মিদের জিম্মি করে তুলতে চলেছে?

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

কার্নি বলেছেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে কানাডার সমর্থন হামাস নিরস্ত্রীকরণ, জিম্মিদের মুক্ত করা এবং একটি তৈরির জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে নিষিদ্ধ করা, আমাদের অবস্থান কী তা বোঝা শক্ত।

কার্নি কি বলছেন যে কানাডা পরের মাসে জাতিসংঘে কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন করবে না, যদি না হামাস ইতিমধ্যে জিম্মিদের মুক্তি না দেয়, নিরস্ত্র ও প্রতি বছর হামাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা পরিচালিত কোনও ফিলিস্তিনি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ – মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ?

আরও পড়ুন

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

আব্বাস-ম্যান কার্নি এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র তৈরির জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়াটির সভাপতিত্ব করার জন্য গণনা করছেন-তিনি হলেন একজন 89 বছর বয়সী পর্যায়ক্রমিক হলোকাস্ট অস্বীকারকারী, যিনি তত্কালীন উদারপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিশ্টিয়া ফ্রিল্যান্ড 2018 সালে বিরোধীতার জন্য নিন্দা করেছিলেন।

এটি তখনই ছিল যখন আব্বাস ইহুদিদের অর্থ nding ণ দেওয়ার সাথে জড়িত করে নিজেদের উপর হলোকাস্ট আনার জন্য দোষারোপ করেছিলেন, যার জন্য তিনি ২০২৩ সালে যুক্তিটি পুনরাবৃত্তি করার আগে আন্তর্জাতিক নিন্দার মুখে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

জরিপগুলি দেখায় যে তিনি ফিলিস্তিনিদের কাছে গভীরভাবে অপ্রিয়, যারা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিগ্রস্থ বলে মনে করেন এবং তাকে পদত্যাগ করতে চান।

এর যে কোনওটি কীভাবে ফিলিস্তিনি এবং জিম্মিদের নিরাপদ করে তুলতে চলেছে-বিশেষত যেহেতু হামাস বা ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান চান না-তা বুঝতে ক্রমশ কঠিন।

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts