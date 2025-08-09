সরকারী সম্পদ বেসরকারীকরণ থেকে আলাদা – মেহের নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

এমইএইচআর নিউজ এজেন্সির মতে, জোহরেহ আলিপুর, ২ য় অনুচ্ছেদ ২ এর সাধারণ নীতিমালার ঘোষণার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: এই নীতিগুলির উদ্দেশ্য ছিল সরকারের মালিকানা ও পরিচালনার বোঝা হ্রাস করা, অর্থনীতিতে উত্পাদনশীলতা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। তবে বাস্তবে, এমন বিচ্যুতি ছিল যা মূল লক্ষ্যগুলি থেকে দূরে নিয়ে যায়। প্রকৃত বেসরকারী খাতকে নয়, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে অনেকগুলি অ্যাসাইনমেন্ট করা হয়েছিল।
“সরকারী সম্পত্তির উত্পাদন বেসরকারীকরণের চেয়ে আলাদা,” রেডিওর অর্থনীতিতে কথোপকথনে আলিপুর বলেছিলেন। উত্পাদনশীলতায়, লক্ষ্য হ’ল সরকারের আধা -নির্ধারিত প্রকল্পগুলির জন্য অব্যবহৃত সম্পত্তি আরও ভালভাবে কাজে লাগানো; বেসরকারীকরণ রাষ্ট্র -মালিকানাধীন সংস্থাগুলির মালিকানা স্থানান্তর করার দিকে মনোনিবেশ করার সময় হয়।
তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুচ্ছেদ 4 সম্পর্কিত আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং অনুচ্ছেদ 2 সম্পর্কিত আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং সরকার এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বিচ্ছেদ।
তাঁর মতে, অর্থনৈতিক প্রশাসনের ব্যবস্থাটিকে নতুন করে ডিজাইন করা দরকার যাতে সরকারের একজন সুবিধার্থী এবং পর্যবেক্ষক থাকে, না এজেন্সি।
সম্পত্তির তথ্য স্পষ্ট করার এবং বিডিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সক্ষম করার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া, সরকারী ও বেসরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জনে কার্যকর কারণ ছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে “আইপিও.আইআর” সিস্টেমটি জনসাধারণের তথ্যের জন্য একটি ভিত্তি।
বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং নিদর্শনগুলি স্থানীয়করণের প্রয়োজন
জার্মানির মতো দেশগুলির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “সফল আন্তর্জাতিক নিদর্শনগুলি কেবল তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যদি এটি ইরানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়।” তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বেসরকারীকরণ কেবল পশ্চিমা নিদর্শনগুলি অনুলিপি করা উচিত নয়, তবে এটি দেশীয় সাংস্কৃতিক এবং কার্যনির্বাহী বিবেচনার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত।
অ্যালিপুর বলেছিলেন, “যতক্ষণ না কোয়াশি -সরকারী সংস্থাগুলির অংশ হ্রাস না হয় এবং প্রকৃত বেসরকারী খাতের জন্য স্থান খোলা না হয়, ততক্ষণ বেসরকারীকরণ অভিপ্রায় পৌঁছে যাবে না যতক্ষণ না কোয়াশি -সরকারী সংস্থাগুলির অবদান হ্রাস পায় এবং প্রকৃত বেসরকারী খাতের জন্য স্থান আনলক করা হয়,” অ্যালিপুর বলেছিলেন।