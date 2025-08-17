You are Here
সরকারী হেলিকপ্টার যন্ত্রপাতি মোহমান্ডে চুরি হয়েছিল
সরকারী হেলিকপ্টার যন্ত্রপাতি মোহমান্ডে চুরি হয়েছিল

সরকারী হেলিকপ্টার সরঞ্জাম খাইবার পাখতুনখোয়ার মোহমান্ড জেলায় প্রকাশিত হয়েছে।

এক্সপ্রেস নিউজ অনুসারে, খাইবার পাখতুনখোয়ার উপজাতি জেলার ধ্বংসস্তূপ থেকে হেলিকপ্টার সরঞ্জাম চুরি করা হয়েছিল, পুলিশ জানিয়েছে যে পান্ডিয়িতে হেলিকপ্টার অংশ এবং যন্ত্রপাতি লুকানো ছিল।

মোহমান্ড পুলিশ হেলিকপ্টার লাগেজ চুরি করা দু’জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ডিপিও মোহমান্ড জানিয়েছেন, সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে হেলিকপ্টার চুরি হওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে, সন্দেহভাজনরা মোটরসাইকেলে পণ্য বহন করছিল।

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পরে, এয়ার ইনভেস্টিগেশন দলটি এখনও তদন্ত করছে, হেলিকপ্টারটি দু’দিন আগে পান্ডালাইয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল।



