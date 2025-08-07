সরকারী! 2028 অবধি ফ্লুমিনেন্সের সাথে সাইড সাইনস

এমন সময়ে যখন ফ্লুমিনেন্স মূল কাস্টের জন্য শক্তিবৃদ্ধির সন্ধানে ব্যাকস্টেজকে সরিয়ে দেয়, ক্লাবটি ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগী দেখায়। বেসের অন্যতম বৃহত্তম প্রতিশ্রুতি, ১ 16 বছর বয়সী বাম-ব্যাক রিচার্ড ওয়েন্ডেল বুধবার ()) জেরামের ভ্যালে দাস লারানজেইরাস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্রিকোলারের সাথে তার প্রথম পেশাদার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।
ফলস্বরূপ, ক্লাবটির সাথে যুবকের বন্ধন 2028 সালের মে অবধি চলে, অ্যাথলিটের ট্র্যাজেক্টোরিতে একটি নতুন অধ্যায় সিল করে, যা চার বছর বয়স থেকে ফ্লুয়ের রঙ পরেন। এটি লক্ষণীয় যে রিচার্ড গত রবিবার (৪), সাংহাই ফিউচার স্টার কাপ ইউ 16 এর বিজয়ের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল, এটি একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট যা ত্রিকোলার বেসের শক্তি আরও শক্তিশালী করে।
রিচার্ড ওয়েন্ডেল, ফ্লুমিনেন্স সাইড (ছবি: প্রকাশ/ ফ্লুমিনেন্স)
রিচার্ড পেশাদারদের বিজয় এবং স্বপ্ন উদযাপন করে
পোর্টাল নেটফ্লুকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে, খেলোয়াড় চুক্তিতে স্বাক্ষর উদযাপন করে এবং ক্লাবটির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। রিচার্ড বলেছিলেন, “আমি আমার জীবনে যা কিছু করছি তার জন্য God শ্বরের প্রতি অত্যন্ত খুশি এবং কৃতজ্ঞ এবং আমাকে আমার হৃদয়ের ক্লাবের পেশাদার খেলোয়াড় হওয়ার এই স্বপ্নটি পূরণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। আমি আমার লক্ষ্যগুলির সন্ধানে কাজ করছি এবং বিকশিত হতে চলেছি,” রিচার্ড বলেছিলেন।
এটি কারণ, যুবকের পক্ষে, ট্রিকোলার শার্ট পরা একটি ক্রীড়া লক্ষ্য চেয়ে বেশি হ’ল শৈশব থেকেই চাষ করা স্বপ্নের উপলব্ধি। অতএব, চুক্তিটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, একটি নতুন ক্যারিয়ারের পর্যায়ে শুরু করে।
জেরেম, এবং নির্বাচনের সম্ভাবনার সাথে নাম
এটি লক্ষণীয় যে ব্রাজিলিয়ান দলের বেস বিভাগগুলিতে রিচার্ডের প্যাসেজ রয়েছে, যা প্রজন্মের অন্যতম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাম হিসাবে তার প্রক্ষেপণকে আরও শক্তিশালী করে। সুতরাং, ফ্লুমিনেন্স পুনর্নবীকরণকে কৌশলগত হিসাবে বিবেচনা করে, কেবল বাড়িতে একটি প্রতিভা বজায় রাখার জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য।
এইভাবে, ক্লাবটি দুর্দান্ত খেলোয়াড়দের প্রকাশের ক্ষেত্রে তার tradition তিহ্যটিকে পুনরায় নিশ্চিত করে। এছাড়াও, জেরেমে বিনিয়োগ ট্রিকোলার প্রকল্পের অন্যতম স্তম্ভ ছিল। এইভাবে, ফ্যান দিগন্তে আরও বেশি প্রতিভা উদ্ভূত আশা করতে পারে। সুতরাং রিচার্ড ওয়েন্ডেল ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার একটি নাম।