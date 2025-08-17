সরকার এয়ার কানাডার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের কাজে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেয় | কানাডা

কানাডিয়ান সরকার এয়ার কানাডায় ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের জোর করে বলেছে যে তারা গ্রীষ্মের গ্রীষ্মের ভ্রমণ মৌসুমে বিশ্বজুড়ে আটকা পড়েছে এমন একটি বিরোধের কারণে তারা আঘাত করা শুরু করে এবং বাধ্যতামূলক সালিশের আদেশ দেওয়ার পরে 12 ঘণ্টারও কম সময় পরে কাজ করতে বাধ্য করেছে।
মার্চ থেকে কানাডার বৃহত্তম বিমান সংস্থা এবং ইউনিয়ন তার বিমানের পরিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নকে ইউনিয়ন “দারিদ্র্য মজুরি” এবং অবৈতনিক শ্রম হিসাবে বর্ণনা করেছে তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান তিক্ত বিরোধে তালাবদ্ধ রয়েছে। বিমানটি যাত্রা করার আগে বা পরে কোনও কাজের জন্য ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের কোনও কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা হয় না।
শনিবার, কানাডার ফেডারেল চাকরির মন্ত্রী প্যাটি হাজদু বলেছিলেন যে এটি স্পষ্ট ছিল যে আলোচনাটি একটি অচলাবস্থায় পৌঁছেছে এবং এই প্রভাবটি সারা দেশে কানাডিয়ান এবং দর্শনার্থীদের দ্বারা অনুভূত হয়েছিল।
“আলোচনা ভেঙে গেছে,” হাজদু সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি কানাডা শিল্প সম্পর্ক বোর্ডকে ধর্মঘটের তাত্ক্ষণিক সমাপ্তির আদেশ দিতে এবং বাধ্যতামূলক সালিশ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। “এটি স্পষ্ট যে দলগুলি যে কয়েকটি মূল সমস্যা রয়ে গেছে তার সমাধানের কোনও কাছাকাছি নয় এবং তাদের সালিশীর কাছে সহায়তা প্রয়োজন হবে।”
তিনি কানাডার অর্থনীতিতে মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধি যে টোলের সাথে তার ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত করেছিলেন। “এমন এক বছরে যেখানে কানাডিয়ান পরিবার এবং ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে খুব বেশি ব্যাঘাত ও অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাদের জীবন এবং আমাদের অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ এবং বাধা যুক্ত করার সময় এটি নয়,” তিনি একটিতে বলেছিলেন বিবৃতি।
ধর্মঘট বন্ধ করার জন্য হাজদুর ক্ষমতা কানাডা শ্রম কোডের একটি অংশ থেকে কান্ড সৃষ্টি করে, যা মন্ত্রীকে দেয় একতরফা কর্তৃপক্ষ “শিল্প শান্তি বজায় রাখা বা সুরক্ষিত করার জন্য” কাজ স্টপেজগুলি শেষ করতে। যদিও এই বিভাগটি খুব কমই পূর্ববর্তী সরকারগুলি ব্যবহার করেছিল, লিবারেল সরকার গত এক বছরে এটি বেশ কয়েকবার আহ্বান করেছে, কুইনিং স্ট্রাইক কানাডিয়ান বন্দর, পোস্ট অফিস এবং রেলওয়ে সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের দ্বারা বিশ্লেষকদের অনুরোধ জানানো ভয়েস উদ্বেগ যে ধারাটির ব্যবহার শ্রমিকদের অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে পারে।
ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদার সরকারকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অভিযোগ করে যে তাদের চাকরির ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। এয়ার কানাডা পূর্বে অনুরোধ করেছিল যে সরকার বাধ্যতামূলক সালিশ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য হস্তক্ষেপ করবে।
কানাডিয়ান ইউনিয়নের সরকারী কর্মচারীদের ওয়েসলি লেসোস্কি, ড সরকার “এয়ার কানাডা হুবহু তারা যা চায় ঠিক তা দিচ্ছিল-আন্ডার বেতনের ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের কাছ থেকে ঘন্টা এবং ঘন্টা অবৈতনিক শ্রম, যখন সংস্থাটি আকাশের উচ্চ মুনাফা এবং অসাধারণ কার্যনির্বাহী ক্ষতিপূরণে টানছে”।
এই সপ্তাহের শুরুর দিকে ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার পরে, ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা শনিবারের প্রথম দিকে কাজ বন্ধ করে দেয়। একই সময়ে, এয়ার কানাডা, যা দিনে প্রায় 700০০ টি ফ্লাইট পরিচালনা করে, বলেছিল যে এটি বিমানবন্দরগুলির বাইরে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের লক করা শুরু করবে।
এভিয়েশন অ্যানালিটিক্স ফার্ম সিরিয়ামের মতে, শনিবার বিকেলে এয়ারলাইন 671 টি ফ্লাইট বাতিল করে দিয়েছিল, কিছু ভ্রমণকারী বিদেশে আটকা পড়েছিল এবং অন্যরা ব্যস্ত গ্রীষ্মের ভ্রমণের মৌসুমে বিকল্পগুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য ঝাঁকুনি দেয়। এয়ারলাইন অনুসারে, দিনে প্রায় ১৩০,০০০ গ্রাহক কোনও বাধা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
এয়ার কানাডা জানিয়েছে যে এটি রবিবার সন্ধ্যায় ফ্লাইটগুলি পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছে তবে শিডিউলটি স্থিতিশীল হয়ে ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে কয়েকজনকে পরবর্তী সাত থেকে 10 দিনের মধ্যে বাতিল করতে হবে। এটি এর আগে বলেছিল যে পুরো অপারেশনগুলি পুনরায় শুরু করতে এক সপ্তাহ সময় নিতে পারে।
বিমান সংস্থাটি আগে বলেছিল যে এটি তার বিমানের পরিচারকদের “বৈশ্বিক ক্ষতিপূরণে 38% এরও বেশি বৃদ্ধি” দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তবে ইউনিয়ন বলেছে যে চিত্রটি মুদ্রাস্ফীতির জন্য পুরোপুরি অ্যাকাউন্টে ব্যর্থ হয়েছে। এয়ার কানাডা আরও বলেছে যে বিমানগুলি যাত্রা করার আগে তাদের কাজ করার জন্য তাদের 50% মজুরির বিমানের পরিচারকদের 50% প্রদান করতে রাজি ছিল, ইউনিয়নকে জবাব দিতে নেতৃত্ব দিয়েছে যে এর সদস্যদের তাদের শ্রমের জন্য পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।
স্থানীয় ইউনিয়নের সভাপতি এবং ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট নাতাশা স্টিয়া বলেছেন, বিমান সংস্থার প্রায় 70% বিমানের বিমানের পরিচারকরা মহিলা। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে তাদের এয়ার কানাডা পাইলটরা, তাদের পক্ষে মোটামুটি আচরণ করা হচ্ছে কিনা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যার মধ্যে পুরুষ, প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য উত্থাপন গত বছর।
“আমরা আমাদের যাত্রীদের জন্য হৃদয়গ্রাহী,” তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিলেন গত সপ্তাহের শেষের দিকে। “কানাডিয়ানরা তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে আটকা পড়েছে বা উদ্বিগ্ন দেখতে চায় না, তবে আমরা নিখরচায় কাজ করতে পারি না।”