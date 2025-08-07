You are Here
সরকার দ্রুত স্পিডবোট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অনুমোদন করে মাদক পাচার
সরকার বৃহস্পতিবার মন্ত্রীদের কাউন্সিলকে একটি আইন প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়েছে যা মাদক পাচারে এই গতির ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধাজ্ঞাগুলির সংজ্ঞা, উচ্চ-গতির জাহাজগুলির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

“এই র‌্যাপিড স্পিডবোটগুলি পর্তুগালে অপরাধের যন্ত্র হিসাবে হওয়া উচিত নয় এবং এটি করা উচিত নয় এবং যেমন আমরা এই ব্যবস্থাটি তৈরি করেছি (…) যে দ্রুত স্পিডবোট, উচ্চ -স্পিড জাহাজগুলি অপরাধের উপকরণগুলি প্রতিরোধ করার জন্য,” রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী আন্তোনিও লেইটোও আমারো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন।

আইন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, ডিপ্লোমা এখনও প্রজাতন্ত্রের সমাবেশ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

পূর্ববর্তী আইনসভায়, সরকার ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের কাউন্সিল কর্তৃক অনুরূপ ডিপ্লোমা অনুমোদন করেছিল, যা গত মে মাসে কার্যনির্বাহী পতনের পরে সংসদে আলোচনা করা হয়নি।

এ সময় বিচারমন্ত্রী রিতা অ্যালার্কো জুডিস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে লক্ষ্যটি ছিল “স্পিডবোট রেকর্ডে আরও বেশি কঠোরতা”, “অপরাধমূলক আচরণ” এবং “জরিমানা বাড়ানো”।

২০২৪ সালের অক্টোবরে গ্যালিসিয়া এবং পর্তুগালে পরিচালিত মাদক পাচারের জন্য একটি দ্রুত নৌকা নির্মাণ নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার জন্য একটি অভিযানে ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ২৩ কিলো হেরোইনও জব্দ করা হয়েছিল।

