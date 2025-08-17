You are Here
সরকার ধর্মঘট বন্ধ করে দেওয়ার পরে বিমান কানাডা পুনরায় শুরু করতে

রবিবার উত্তর প্রতিবেশীর সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘট শেষ করতে হস্তক্ষেপ করার পরে এয়ার কানাডা বিমানগুলি আবার শুরু করবে যা এই সপ্তাহান্তে কয়েকশ ফ্লাইট থামিয়ে দিয়েছে।

এয়ারলাইন এক বিবৃতিতে বলেছেন কানাডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বোর্ড (সিআইআরবি) এয়ার কানাডাকে বিমান সংস্থাগুলি পুনরায় চালু করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সমস্ত এয়ার কানাডা এবং এয়ার কানাডা রাউজ ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের রবিবার দুপুর ২ টা ইডিটি -র মাধ্যমে কাজে ফিরতে নির্দেশ দিয়েছে।

সিআইআরবি কানাডার চাকরি ও পরিবার মন্ত্রীর কাছ থেকে শনিবারের নির্দেশে অভিনয় করছিল, প্যাটি হাজদু, যিনি এই ধর্মঘট শেষ করতে চলেছেন এবং চুক্তির অচলাবস্থা ভাঙার জন্য চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক সালিশের প্রয়োজন ছিল। একটি নতুন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আদেশটি বর্তমান চুক্তিটি বাড়িয়েছে।

প্রায় 10,000 ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট শনিবার 1985 সালের পর প্রথমবারের মতো এই চাকরি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, বেশ কয়েক মাস আলোচনার পরে নতুন চুক্তির দিকে অগ্রগতি স্থগিত হওয়ার পরে।

এই পদক্ষেপটি বিশ্বজুড়ে ১০ লক্ষেরও বেশি ভ্রমণকারীকে আটকে রেখেছে এবং এর ফলে প্রায় 700০০ দৈনিক ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছিল। এই ধর্মঘটের প্রত্যাশায় শুক্রবার বিমান সংস্থা ফ্লাইট বাতিল করতে শুরু করে।

এয়ারলাইন এক বিবৃতিতে বলেছে যে এটি রবিবার সন্ধ্যায় ফ্লাইটগুলি আবার শুরু করবে তবে এটি আগামী সাত থেকে 10 দিনের মধ্যে আরও বিমান বাতিলকরণের প্রত্যাশা করে “তফসিল স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত।”

