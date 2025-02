সরকার পোস্টডক্টোরাল বৃত্তিগুলি দূর করতে চায় | বৈজ্ঞানিক নীতি

“আমরা গবেষণা বিগ বাগ আইন পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা করছি, পোস্টডোক (বা পোস্টডক্টোরাল) বৃত্তিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে নির্মূল করে,” একটি অধিবেশনে বিজ্ঞানের সেক্রেটারি অফ স্টেট সেক্রেটারি আনা পাইভা বলেছেন, মঙ্গলবার, ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এফসিটি) é ভোরায়।

আপাতত, এটি এখনও এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানা যায়নি, বা তদন্ত বৃত্তির সম্ভাব্য সংশোধন কতদূর, ক 2004 ডিপ্লোমা পর্তুগালে বৈজ্ঞানিক বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে এবং যা মূলত এফসিটি দ্বারা অর্থায়িত পিএইচডি বৃত্তি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তবে কেবল নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অন্যান্য ধরণের বৃত্তি ব্যবহৃত হয় এবং যা পোস্টডক্টোরাল স্কলারশিপ সহ এই সংবিধিতে ফ্রেম করা হয়।

এই বৃত্তিগুলি ডক্টরাল গবেষকদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যারা উদাহরণস্বরূপ কোনও প্রদত্ত পরীক্ষাগার বা গবেষণা কেন্দ্রে তাদের তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। গত কয়েক বছর ধরে, এই ধরণের বৃত্তি কম এবং কম ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত মেয়াদী চুক্তি শুরুর পরে – সাধারণত সর্বোচ্চ ছয় বছর ধরে। যাইহোক, এখনও পোস্টডক্টোরাল বৃত্তি রয়েছে, বিশেষত নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য গবেষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে (যখন কোনও বিজ্ঞানী একটি প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন অর্জন করে এবং অন্যান্য গবেষকদের নিয়োগ দেয়, উদাহরণস্বরূপ, গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে পোস্টডক্টোরাল স্কলারশিপের মাধ্যমে) ব্যক্তিগত বা আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এগুলির কোনওটিই সরাসরি এফসিটি দ্বারা অর্থায়ন করা হয় না, যা ২০১ 2016 সালে পোস্টডক্টোরাল বৃত্তি (মেয়াদ চুক্তিতে উপায় দেওয়ার জন্য) অর্থায়ন নিভে গেছে।







যদিও এটি জানা যায় যে পোস্টডক্টোরাল স্কলারশিপ রয়েছে, তবে কতগুলি বিদ্যমান এবং কোন প্রতিষ্ঠানগুলি-যা এই পরিবর্তনের প্রভাব ফেলতে পারে তা মূল্যায়ন করতে অসুবিধে করে তার কোনও তথ্য নেই। “অবশ্যই” পোস্টডক্টোরাল স্কলারশিপগুলিতে “অবশ্যই” করতে চান, সরকার একজন পুরানো বিজ্ঞানী সংগ্রামের দিকে এক পদক্ষেপ নিয়েছে: গবেষণা সহযোগী মর্যাদার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।

“সরকার বৈজ্ঞানিক কর্মসংস্থানের অনিশ্চিততা হ্রাস করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। The next step in this path will be to extinguish postdoctoral scholarships, which are no longer directly funded by FCT, ”notes the Office of the Ministry of Education, Science and Innovation in response to the public. “Thus, the possibility of a next revision of the investigation scholarship status is being studied, these scholarships are no longer foreseen in the diploma.”

এই পর্যালোচনা কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে জনসাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মন্ত্রককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং যদি পোস্টডক্টোরাল বৃত্তিগুলি নির্মূল করার পাশাপাশি এই বিধিগুলি পর্যালোচনা করার জন্য আরও কিছু গল্প রয়েছে তবে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। গবেষণায় এই পরিবর্তনটি কত লোককে প্রভাবিত করতে পারে তার ডেটা সম্পর্কিত তথ্য মন্ত্রক স্পষ্ট করেনি।







চুক্তি ব্যাগ

পোস্টডক্টোরাল পকেট, যেমন ডক্টরাল স্কলারশিপস, এই সংবিধানের দ্বারা, কর্মসংস্থান চুক্তির চেয়ে কম কাজের সুরক্ষা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। This is one of the reasons why the complete revocation of the Research Fellower Statute is an old struggle of scientists and doctoral scholarships in particular, which want the three or four years while scholarships to be defined through an employment contract. এটি হ’ল, যাতে তারা আর অনিশ্চিত না হয়।







In addition to the planning of a surgical review to the Research Fellower Statute, Ana Paiva stated that with the new Statute of the Scientific Research Career-which has already been approved in the Generality in the Assembly of the Republic and is now under discussion in the বিশেষত্ব- “এটি চুক্তির আওতায় নেওয়া চিকিত্সকদের সম্ভাবনা খুলে দেয়”, দাবিগুলির মধ্যে আরেকটি পুনরাবৃত্তি বৃত্তির। “এটি পরিবর্তনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ যা আমাদের তরুণ গবেষকদের দ্বারা দীর্ঘকাল কাঙ্ক্ষিত,” অধিবেশনে “গবেষণা ও স্থিতিস্থাপকতা” প্রদত্ত একটি ভাষণে বিজ্ঞানের সেক্রেটারি অফ সায়েন্স বলেছেন, এটি অনুষ্ঠিত গবেষকদের অর্থায়ন এবং উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য নিবেদিত, “গবেষণা ও স্থিতিস্থাপকতা” ওভোরা বিশ্ববিদ্যালয়।

আনা পাইভার উন্নত পরিবর্তনগুলি এফসিটির সভাপতি মাদালেনা আলভেসের প্রাথমিক বক্তৃতার পরে এসেছিল, যেখানে আরও ছোটদের জন্য আরও প্রক্রিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “এটি অবশ্যই দেখা উচিত যে জাতীয় ব্যবস্থা এবং উচ্চতর শিক্ষা এবং জাতীয় গবেষণাও পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন সুযোগগুলি রয়েছে তরুণদের জন্য প্রয়োজন। “

বিজ্ঞানের স্টেট সেক্রেটারি বিবৃতি একটি পর্যালোচনা সমর্থন করে ফুতুরা পর্তুগিজ বিজ্ঞানে বৃত্তির ভূমিকা থেকে, প্রথমে পোস্টডক্টোরাল স্কলারশিপের সমাপ্তির সাথে এবং তারপরে ডক্টরাল স্কলারশিপকে কর্মসংস্থান চুক্তিতে রূপান্তরিত করার সাথে সাথে এফসিটি সক্রিয় দ্বারা অর্থায়িত এই কেবলমাত্র ডক্টরাল স্কলারশিপের 7000 টিরও বেশি রয়েছে। এটি এখনও অনুপস্থিত কখন এই পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে, কত লোক কভার করবে এবং গবেষকদের নিয়োগের পদ্ধতিগুলির পথে তাদের অন্যান্য পরিবর্তন রয়েছে কিনা।