ইসলামাবাদ:
তথ্যমন্ত্রী আতা তারাড জাতীয় সংসদে মিস তথ্যের বিষয়টি উত্থাপন করে এবং এই বিষয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন।
তিনি অপারেশন বনিয়ানিসের ক্ষেত্রে সংসদের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছিলেন যে এখান থেকে শত্রু একটি স্পষ্ট বার্তা পেয়েছিল যে পাকিস্তানের সংসদীয় বাহিনী পাকিস্তানের সাথে দাঁড়িয়েছে, ভারতীয় গণমাধ্যমগুলি সত্য, জাল সংবাদ এবং মিস তথ্য বিশ্বব্যাপী একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে নিশ্চিত নয়।
তথ্য সংস্থা পিটিভি, পিবিসি, অ্যাপ্লিকেশন, পিআইডির জীবাণুমুক্তকরণ মোকাবেলার একটি ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আকাশসীমা বন্ধ করার বিষয়ে জাতীয় সংসদকে একটি লিখিত প্রতিক্রিয়া জমা দিয়েছে, যার ফলে আকাশসীমা বন্ধ এবং আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যায়।
ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির নিবন্ধিত বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ হওয়ার কারণে পাকিস্তান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪.১ বিলিয়ন রুপি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ২৪ শে এপ্রিল থেকে ৩০ শে জুন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত ঘাটতিটি ওভার -প্লেং আয়ের মধ্যে ঘটেছে। ২০১৯ সালে আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় 7.6 বিলিয়ন রুপি উপার্জন হয়।
ভারতের সাথে বিরোধের সময় আকাশসীমা বন্ধ হওয়ার কারণে পাকিস্তান কিছুটা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিরক্ষা অর্থনৈতিক স্বার্থের ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়। পরে, জাতীয় সংসদকে বলা হয়েছে যে অ্যালকোহলকে ইসলামাবাদ, সেরেনা, বেস্ট ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড মুভ এবং পুপে হোটেলগুলিতে চারটি হোটেল বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এই হোটেলগুলিকে মদ লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।
তদুপরি, জাতীয় সংসদকে বলা হয়েছে যে এএনএফ পাকিস্তানের অ্যান্টি -ড্রাগের জন্য ২3৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ 26৯ টি অভিযান পরিচালনা করেছিল, ১৪২27 কেজি মাদক জব্দ করে ৪২6 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়াও, নাদ্রা থেকে বিলম্ব, দুর্নীতি এবং অপ্রয়োজনীয় আপত্তিগুলির 19,000 এরও বেশি মামলা প্রকাশিত হয়েছে।