সরকার রুট সামঞ্জস্য করতে স্বীকার করে, তবে একই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য: অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করুন | ইমিগ্রেশন
সেখানে যেভাবে আলাদা হতে পারে, তবে সরকার “আরও নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন” নিশ্চিত করার লক্ষ্যটি ছেড়ে দেয় না। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক আদালতে প্রেরণের পরে ডিক্রিটি পাঠানোর পরে যা আইনের কিছু বিধি সংশোধন করে যা দেশ থেকে অভিবাসীদের প্রবেশ, স্থায়ীত্ব এবং অপসারণকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রপতির মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যদি রেটন প্রাসাদ সনাক্তকরণের বিচারকরা নন -কনফর্মিটিসগুলির বিচারকরা কূটনীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখবেন, তবে লক্ষ্যটি পরিবর্তন করবেন না: “আমরা ফেটোকে সামঞ্জস্য করবেন,” আমরা ফোটোকে বলবেন, “আমরা ফেটোকে বলেছেন,”

পাঠকরা সংবাদপত্রের শক্তি এবং জীবন

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

