সরকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে ঠাট্টা করার পরিকল্পনা অস্বীকার করে

ফেডারেল সরকার জাতীয় শিল্প সম্পর্ক নীতি (এনআইআরপি) 2025 এর অধীনে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির দমন করার ভয়কে বরখাস্ত করেছে।
নাইজেরিয়া লেবার কংগ্রেসের (এনএলসি) সভাপতি জো আজারো এই নীতিমালার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, এই পদক্ষেপটি শিল্প জায়গার মধ্যে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
এই দাবির প্রতিক্রিয়ায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মুহাম্মদ ডিঙ্গ্যাদি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এনআইআরপি নাইজেরিয়ায় অসংখ্য সুবিধা নিয়ে আসবে, উন্নত শিল্প সম্প্রীতি, বর্ধিত উত্পাদনশীলতা এবং শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা হিসাবে প্রত্যাশিত সুবিধা হিসাবে তালিকাভুক্ত করবে।
মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে নীতিটি হ’ল নাইজেরিয়া শ্রম কংগ্রেস (এনএলসি) এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (টিইউসি) দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী ফেডারেল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সরকারের বেশ কয়েকটি ব্যস্ততার সমাপ্তি, এবং নাইজেরিয়া নিয়োগকর্তা কনসাল্টিভ অ্যাসোসিয়েশন (এনইসিএ) দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী নিয়োগকর্তারা।
ডিঙ্গিয়াডির মতে, ব্যস্ততাগুলি প্রায় সাত বছর ধরে বিস্তৃত হয়েছিল এবং এনআইপিআর নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়াটি 2024 সালের ডিসেম্বরে স্টেকহোল্ডাররা বৈধতা দিয়েছিল।
তিনি নাইজেরিয়ার নীতিমালার সুবিধাগুলি তুলে ধরেছিলেন, শিল্প বিরোধগুলি হ্রাস করে এবং দেশব্যাপী স্থিতিশীল শ্রম সম্পর্কের প্রচার করে উন্নত শিল্প সম্প্রীতি সহ, সেক্টর জুড়ে আরও অনুমানযোগ্য, শান্তিপূর্ণ এবং কাঠামোগত শ্রম সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে।
মন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কর্মক্ষেত্রের মসৃণ কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করে এবং সরকার, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করে, নীতিটি উত্পাদনশীলতা বাড়াতে এবং নাইজেরিয়ার শ্রম পরিবেশে বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোরদার করার জন্য অনুমান করা হয়।
তিনি উচ্চ আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে নীতিটি নাইজেরিয়ার শিল্প সম্পর্কের অনুশীলনগুলিকে বৈশ্বিক মানদণ্ড, বিশেষত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে একত্রিত করবে, দেশটিকে দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগের জন্য আরও প্রতিযোগিতামূলক এবং আকর্ষণীয় করে তুলবে।
আরও কথা বলতে গিয়ে, ডিঙ্গ্যাদি জোর দিয়েছিলেন যে নীতিটি সামাজিক সংলাপের বর্ধিত হবে, যেহেতু এটি নিয়মিত সহ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানে এবং sens ক্যমত্য তৈরির ক্ষেত্রে সামাজিক কথোপকথনের গুরুত্বের উপর জোর দেয়
সরকার, নিয়োগকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে পরামর্শ এবং আলোচনা।
তিনি বলেছিলেন: “এনআইআরপি ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কাজের পরিস্থিতি এবং সম্মিলিত দর কষাকষির অধিকার সহ শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, পাশাপাশি লিঙ্গ সমতা এবং বৈষম্যমূলকতার মতো বিষয়গুলিকেও সম্বোধন করে।”